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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1372 поста • 58 подписчиков подписаться
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В Дмитрове местные жители спасли женщину из горящей квартиры

В Дмитрове местные жители спасли женщину из горящей квартиры

Автор:
22 апреля 2024 18:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дмитров   Подмосковье   Спасение   женщина   квартира   пожар   
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Успели до приезда пожарных, но дама всё равно получила травму.

В подмосковном Дмитрове начался пожар в доме на улице Космонавтов и огонь заблокировал выход из жилища. Из-за дыма стало нечем дышать, хозяйка квартиры подбежала к окну и стала звать на помощь.

Жильцы не стали ждать приезда экстренных служб и взяли дело в свои руки: растянули под окнами плед и приготовились ловить женщину.

Сначала она бросила вниз кошку и та ловко приземлилась на растянутое полотно. Затем прыгнула сама, там уже был вес побольше, поэтому приложилась об землю. Но всё же осталась жива и отделалась ушибом спины.

Она начала кричать, звать на помощь. Очевидцы быстро спохватились, кто-то принёс из дома плед и его растянули, чтобы она спрыгнула. Прыгала с четвёртного этажа, сильно ударилась спиной. В итоге её скорая увезла, потом уже приехали пожарные и все потушили, - рассказал свидетель происшествия.

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Метки: Видео   Дмитров   Подмосковье   Спасение   женщина   квартира   пожар   
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1  комментарий
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Влад 54 минуты назад
Ясно что удержать шансов не было, его же не за что ухватить, выскользнет из рук, но часть энергии все же погасили.
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