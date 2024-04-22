В Дмитрове местные жители спасли женщину из горящей квартиры

В подмосковном Дмитрове начался пожар в доме на улице Космонавтов и огонь заблокировал выход из жилища. Из-за дыма стало нечем дышать, хозяйка квартиры подбежала к окну и стала звать на помощь.

Жильцы не стали ждать приезда экстренных служб и взяли дело в свои руки: растянули под окнами плед и приготовились ловить женщину.

Сначала она бросила вниз кошку и та ловко приземлилась на растянутое полотно. Затем прыгнула сама, там уже был вес побольше, поэтому приложилась об землю. Но всё же осталась жива и отделалась ушибом спины.