В Дмитрове местные жители спасли женщину из горящей квартиры

Успели до приезда пожарных, но дама всё равно получила травму.
В подмосковном Дмитрове начался пожар в доме на улице Космонавтов и огонь заблокировал выход из жилища. Из-за дыма стало нечем дышать, хозяйка квартиры подбежала к окну и стала звать на помощь.
Жильцы не стали ждать приезда экстренных служб и взяли дело в свои руки: растянули под окнами плед и приготовились ловить женщину.
Сначала она бросила вниз кошку и та ловко приземлилась на растянутое полотно. Затем прыгнула сама, там уже был вес побольше, поэтому приложилась об землю. Но всё же осталась жива и отделалась ушибом спины.
Она начала кричать, звать на помощь. Очевидцы быстро спохватились, кто-то принёс из дома плед и его растянули, чтобы она спрыгнула. Прыгала с четвёртного этажа, сильно ударилась спиной. В итоге её скорая увезла, потом уже приехали пожарные и все потушили, - рассказал свидетель происшествия.
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