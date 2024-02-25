«Рыбы наловили? Ага, полные штаны»: в Петербурге спасателям пришлось эвакуировать 35 рыбаков с отколовшейся льдины

Рыбалка пошла явно не по плану.
В Питере мужики решили порыбачить в акватории Финского залива и вышли на лёд. Их не остановило ни потепление, ни предупреждение от МЧС.
Но едва они расположились на льдине, как она оторвалась, и рыбари неспешно поплыли в Балтийское море.
К счастью, никто не запаниковал: любители зимней рыбалки сразу позвонили в экстренные службы и на выручку им примчалось несколько судов на воздушных подушках. Все 35 горе-рыбаков оказались на твёрдой земле. Правда, без улова.
Рыбы-то наловили? Ага, полные штаны…
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Много тут пишут о необходимости ввести штрафы. Я думаю их не вводят, потому что очень сложно правовую базу подогнать. За что их штрафовать? За неисполнение предписаний МЧС? Так тогда 90% населения штрафовать надо. Ибо те, или иные их предписания не исполняет никто. Штрафовать за конкретно выход на лёд? Ну не знаю. Возможно ли это юридически решить в стране, в которой совершенно официально существуют ледовые переправы и дороги.
А вот сделать так, чтобы все они, без исключения, возмещали все до копейки издержки на их отлов, это, считаю, вполне реально. Причём чтобы не скидывались, а каждый полную сумму платил.
Можно привлечь юристов. Кто захочет выйти пораньше - подписывает бумагу, что в случае повторного инцидента на свои средства покупает новенький СНВП для МЧС.