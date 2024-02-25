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«Рыбы наловили? Ага, полные штаны»: в Петербурге спасателям пришлось эвакуировать 35 рыбаков с отколовшейся льдины

«Рыбы наловили? Ага, полные штаны»: в Петербурге спасателям пришлось эвакуировать 35 рыбаков с отколовшейся льдины

Автор:
25 февраля 2024 17:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   МЧС   Питер   Санкт-Петербург   Спасение   балтийское море   льдина   рыбаки   рыбалка   финский залив   
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Рыбалка пошла явно не по плану.

В Питере мужики решили порыбачить в акватории Финского залива и вышли на лёд. Их не остановило ни потепление, ни предупреждение от МЧС.

Но едва они расположились на льдине, как она оторвалась, и рыбари неспешно поплыли в Балтийское море.

К счастью, никто не запаниковал: любители зимней рыбалки сразу позвонили в экстренные службы и на выручку им примчалось несколько судов на воздушных подушках. Все 35 горе-рыбаков оказались на твёрдой земле. Правда, без улова.

Рыбы-то наловили? Ага, полные штаны…

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Метки: Видео   МЧС   Питер   Санкт-Петербург   Спасение   балтийское море   льдина   рыбаки   рыбалка   финский залив   
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6  комментариев
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1k
Hit Me 53 минуты назад
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38k
АнтонПолднев 9 минут назад
Я вот не озадачивался этим вопросом, а что, с этих персонажей не снимают денежку за спасение? Ведь их отлавливают за бюджетные бабки. Каждый раз. А смета для каждого региона известна. Почему налоги и отчисления широкой общественности должны идти на поощрение идиотских поступков отдельных граждан?
Много тут пишут о необходимости ввести штрафы. Я думаю их не вводят, потому что очень сложно правовую базу подогнать. За что их штрафовать? За неисполнение предписаний МЧС? Так тогда 90% населения штрафовать надо. Ибо те, или иные их предписания не исполняет никто. Штрафовать за конкретно выход на лёд? Ну не знаю. Возможно ли это юридически решить в стране, в которой совершенно официально существуют ледовые переправы и дороги.
А вот сделать так, чтобы все они, без исключения, возмещали все до копейки издержки на их отлов, это, считаю, вполне реально. Причём чтобы не скидывались, а каждый полную сумму платил.
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42k
Сергей 13 минут назад
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15k
Александр 22 минуты назад
На 15 суток. Завтрак-обед-ужин - сырая рыба. На "запить" - кружка снега. Сигарет - блок на всех. Под наблюдением врачей. Подготовить, так сказать, к следующему сезону)
Можно привлечь юристов. Кто захочет выйти пораньше - подписывает бумагу, что в случае повторного инцидента на свои средства покупает новенький СНВП для МЧС.
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24k
Тигран Саркисян 50 минут назад
Что у них там в котелках ? там что весь мозг скукожился дебилы , из за них лишний гемор для МЧС .
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58k
zloykoyot 51 минуту назад
В принципе все комментарии уже в посте присутствуют. Я думаю, что кроме штрафа эти промысловики полудохлых килек ещё выезд/вылет спасателей оплатить должны. Одно дело когда действительно чрезвычайная ситуация и совсем другое когда одну и ту же толпу долбообов спасают иногда по несколько раз за сезон.
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