«Рыбы наловили? Ага, полные штаны»: в Петербурге спасателям пришлось эвакуировать 35 рыбаков с отколовшейся льдины

В Питере мужики решили порыбачить в акватории Финского залива и вышли на лёд. Их не остановило ни потепление, ни предупреждение от МЧС.

Но едва они расположились на льдине, как она оторвалась, и рыбари неспешно поплыли в Балтийское море.

К счастью, никто не запаниковал: любители зимней рыбалки сразу позвонили в экстренные службы и на выручку им примчалось несколько судов на воздушных подушках. Все 35 горе-рыбаков оказались на твёрдой земле. Правда, без улова.