«Грудастая Мэлоун» утверждает, что мужчины боятся её красоты

Ширли Розмары Флинн, модель платформы с развлекательным контентом для взрослых, известная как Грудастая Мэлоун, призналась, что уже шесть лет у неё не было серьёзных отношений:

«Я одинока уже шесть лет, потому что я слишком сексуальна для свиданий и мужчин отпугивает моя яркая внешность».

По словам Ширли, ей также трудно заводить подруг, потому что женщины ей тупо завидуют.

После подобных заявлений Ширли подверглась «атаке злобных троллей». Она считает, что ненавистникам просто не нравится её уверенность в себе.