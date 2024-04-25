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«Грудастая Мэлоун» утверждает, что мужчины боятся её красоты

«Грудастая Мэлоун» утверждает, что мужчины боятся её красоты

Автор:
25 апреля 2024 11:49
Сообщество : Истории из жизни
Метки: #знойная женщина   Большая грудь   блогерша   грудастая дама   истории людей   соцсети   фрики из соцсетей   хайпожоры   
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41-летняя жительница Бирмингема (Великобритания) утверждает, что мужчины боятся встречаться с ней из-за ее привлекательной внешности. Потенциальные женихи много раз отказывались от встречи с ней в последнюю минуту!

Ширли Розмары Флинн, модель платформы с развлекательным контентом для взрослых, известная как Грудастая Мэлоун, призналась, что уже шесть лет у неё не было серьёзных отношений:


«Я одинока уже шесть лет, потому что я слишком сексуальна для свиданий и мужчин отпугивает моя яркая внешность».


По словам Ширли, ей также трудно заводить подруг, потому что женщины ей тупо завидуют.


После подобных заявлений Ширли подверглась «атаке злобных троллей». Она считает, что ненавистникам просто не нравится её уверенность в себе.


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Но, несмотря на трудности со знакомствами, знойная дама — мечта поэта — уже получила несколько предложений о замужестве.


«Меня завалили сообщениями мужчины с просьбами о свидании и даже с предложениями выйти замуж и уехать за границу, — говорит Ширли. — Но многие считают меня высокомерной и самодовольной и говорят, что не хотят со мной встречаться по этой причине».


«Мне показалось забавным, что люди говорят, что я чересчур самодовольна. Кажется, это я слышу в основном от женщин среднего и старшего возраста — потому что они, очевидно, не уверены в себе. Красивая уверенная в себе женщина не будет реагировать на подобное, она посмеётся и пойдёт дальше.


Некоторые из них говорили, что мне стоит сходить в магазин оптики Specsavers и прикупить себе очки, но у меня уже есть очки, и я выгляжу в них очень сексуально».


По словам Ширли, когда она была в отношениях раньше, её внешность также вызывала проблемы: бойфренды сходили с ума от ревности из-за того, что она постоянно привлекала внимание других мужчин.


Однако она не теряет надежды найти «того самого» и надеется, что встретит человека, который «сможет принять вызов».


Она также надеется вдохновить женщин чувствовать себя более уверенными в себе, призывая их не сравнивать себя с другими женщинами:


«Я думаю, если бы все женщины могли посмотреть в зеркало и сказать себе: "Я уверена в себе, красива и сексуальна", они бы не ссорились друг с другом».


Ширли неоднократно удаляли с платформы TikTok за слишком откровенные видео и нарушение правил сообщества — и она заявила, что её дискриминируют за грудь размера JJ.


«Это дискриминация. Они запрещают меня, потому что у меня очень большая грудь. В моих видео нет обнажёнки или порнографии. Если бы у меня был восьмой размер, или чашечки B или C, они бы и не подумали на меня жаловаться».

Женщина также получает сообщения, в которых её обвиняют в пластической хирургии, но она настаивает, что её бюст — настоящий.


«Мне делают замечания по поводу шикарных изгибов моей фигуры — говорят, что это фальшивка, но мне не пришлось за это платить, всё натуральное. Многие женщины плюс-сайз думают, что не получат внимания от мужчин, но сейчас я получаю больше внимания, чем когда была стройнее.

Я стараюсь не смотреть на других женщин и не сравнивать — есть женщины моложе, стройнее, красивее меня. Но я не сравниваю себя с ними, каждому своё».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: #знойная женщина   Большая грудь   блогерша   грудастая дама   истории людей   соцсети   фрики из соцсетей   хайпожоры   
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17k
Aaron Bezzazrenia 2 часа назад
Я вот тоже испугался
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37k
БамбарбияКиргуду 6 секунд назад
А чё так мало её фотографий,автор?Хотел чтоб все гарантированно сблевали?
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18k
Сергей 4 минуты назад
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28k
ПаганецЪ 9 минут назад
Конечно, боятся. Вот только не красоты.
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8k
Станислав 11 минут назад
Все правильно она сказала, просто слово "красоты" забыла в кавычки взять.
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48k
Соломей 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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3k
Остап_Бендер_Задунайский 21 минуту назад
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Artem 21 минуту назад
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145k
parallax 23 минуты назад
Пугающая красота.
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1k
Кактус Полчаса назад
1. Выдайте ей срочно лосины! С её уверенностью ей они уже положены!
2. Только дураку свойственно не сомневаться. Её уверенность на что-то да намекает))
3. Сорвался в последний момент? Да он просто передернул и прозрел))
4. Платформа с развлекательным контентом для взрослых? Толстая да еще и шаболда? Ну, удачи)
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55k
Aleksandr 39 минут назад
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902
Андрей Понамарев 44 минуты назад
А где тут красота ? Хотя как свиноматка - ништяк
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1k
Дмитрий 48 минут назад
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1k
Миша 51 минуту назад
Относительно привлекательности с ней не соглашусь, в остальном же права - мне тоже страшно.
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13k
Марсианин 57 минут назад
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1k
Александр Шевченко Час назад
Мне страшно от её самомнения, оно просто раздавит любого ...
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7k
Трям Час назад
Дура, тебя боятся потому что ты страшная и можешь сожрать!
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1k
Андрей Граф Час назад
Кинг - Конг жив...
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50k
Максим Т. Час назад
Не каждая корова (в биологическом смысле
) похвастается таким выменем.
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4k
Александр Ломовицкий Час назад
"жирное на ночь вредно" да и вобще хлев закрывать надо а то свиньи разбегаются.
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Quantimus 2 часа назад
Я столько не выпью..., если же каким-то чудом смогу столько выпить чтобы страх погасить, то это будет смертельной дозой алкоголя.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1814 постов (1729 в горячем)

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