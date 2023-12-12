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Мужчина растянул «тоннель» в носовой перегородке, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Мужчина растянул «тоннель» в носовой перегородке, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Автор:
12 декабря 2023 15:27
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Рекорд Гиннесса   бодимодификаторы   бодимодификация   истории людей   модификация тела   соцсети   тоннель в носу   фрики   
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Американцу Колтону Пайферу из Монро, штат Мичиган, было около 18 лет, когда он впервые проколол носовую перегородку иглой 16-го калибра. Позже он самостоятельно растянул отверстие до 2,6 см, создав самый большой «тоннель» в носовой перегородке (среди мужчин) в мире.

Это невероятное достижение официально попало в Книгу рекордов Гиннесса 17 августа.


«Первый пирсинг был совсем не страшным, — говорит Колтон. — Это был стандартный прокол с помощью пинцета и полой иглы».


Из ощущений — лишь лёгкое пощипывание в процессе, а затем примерно с неделю боль в месте прокола. Только спустя пять лет после пирсинга Колтон начал растягивать отверстие в носовой перегородке. И постепенно понял, что добился в этом очень больших успехов.



Он редко встречал людей, у которых «тоннель» в носу был больше, чем у него. И старался превзойти всех, растянув отверстие до максимума. Посмотрев на достижения предыдущего рекордсмена Гиннесса, Колтон понял, что и сам очень близок к тому, чтобы побить рекорд.


«Когда я продолжал растягивать отверстие, я думал: "Интересно, насколько больше оно может стать", и в итоге эта мысль превратилась в "Интересно, смогу ли я сделать так, чтобы оно стало самым большим в мире". И тогда я решил, что попробую сделать это», — говорит он.


Колтон понял, что потенциально может стать обладателем титула рекордсмена Гиннесса, когда все чаще начал слышать от людей, что ничего подобного они никогда не видели.


«Я дошел до определенного размера и собирался остановиться, но многие люди продолжали спрашивать и что-то рассказывать. Мне стало любопытно, и я решил узнать о мировом рекорде», — признается он.


Особенно Колтона мотивировал его дядя Джош, который уже много лет занимается модификациями тела.


«Я всегда равнялся на него и считал, что то, что он делает, очень круто, — говорит Колтон. — У него гораздо больше модификаций, чем у меня, например, роговые имплантаты и тому подобное, но если бы не он, я бы никогда не занялся модификациями тела и не начал бы растягивать свою носовую перегородку».


По словам Колтона, процесс растягивания «тоннеля» был болезненным. После того как тоннель достигает определенного размера, украшение начинает давить на хрящ в носу, создавая не самые приятные ощущения.


«Процесс похож на растягивание тоннелей в ушах, — говорит Колтон. — Вставьте украшение чуть большего размера, подождите некоторое время и повторите».


С перегородкой носа, однако, все немного дольше и сложнее, потому что хрящ тверже и для его деформации растяжения требуется больше времени. Не говоря уж о том, что это гораздо болезненнее и дольше заживает.


Колтону приходится делать украшения для носа на заказ, потому что в магазинах он не может найти ничего подходящего по размеру. Также из минусов, по его словам, — это то, что пить из банок или есть сэндвичи довольно неудобно, украшения мешают. Приходится пользоваться соломинкой или ножом и вилкой. От своих громоздких украшений для носа Колтон отказаться не готов: он считает, что они делают его уникальным.


Небольшие минусы, по словам Колтона, не в счёт. Плюсов гораздо больше: на него бурно реагируют и на улице, и в Сети, на улице люди останавливают его и просят сфотографировать, и в целом положительных реакций гораздо больше, чем отрицательных.


«Я завел много новых друзей просто потому, что им было интересно, что это такое торчит у меня в носу, — смеется Колтон. — Реакция маленький детей тоже бесценна. Они всегда смотрят на меня и говорят прямо то, что думают. Это здорово».


Колтон обожает удивлять публику. У него есть несколько коронных номеров для вечеринок, которые он с удовольствием выполняет с помощью своего носового «тоннеля».


«Больше всего мне нравится вытаскивать украшения и просовывать в тоннель хот-дог, — говорит он. — А еще я люблю засовывать туда большой палец. Это всегда возбуждает людей».


Колтон считает, что его модификация тела определяет его как личность и напоминает ему, что нужно продолжать расширять свои границы.


«Даже если кажется, что ты дошел до конца, всегда можно сделать шаг вперед. Это касается не только пирсинга, а вообще всего в жизни, — говорит он. — Когда я только начал растягивать его, я и представить себе не мог, что дойду до такого размера».


Может быть, именно поэтому Колтон не остановился, даже получив титул рекордсмена, и продолжает растягивать «тоннель» в своей носовой перегородке.


Он советует тем, кто интересуется подобными модификациями тела, не торопиться.

«Многие слишком торопятся. Терпение — вот ключ к успеху, — говорит Колтон. — Делать все нужно постепенно. Я использую липкую бондажную ленту, которая безопасна для кожи. Обматываю один слой вокруг украшения, которое помещается в носовой перегородке, ношу его некоторое время и повторяю, пока не смогу вставить украшение следующего размера».


В будущем Колтон хотел бы установить еще один рекорд, связанный с модификацией тела.


«Может быть, это будет наибольшее количество пирсингов на теле или другой растянутый пирсинг, — говорит он. — Я обожаю модификации тела. Они такие классные, и это одна из моих страстей».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Рекорд Гиннесса   бодимодификаторы   бодимодификация   истории людей   модификация тела   соцсети   тоннель в носу   фрики   
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19  комментариев
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15k
Ivan Час назад
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Zемляк 2 минуты назад
Растянуть мозг не получилось в виду полного отсутствия оного.
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38k
Александр 7 минут назад
Главное чтоб член супруга пролазил....
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38k
russger 8 минут назад
Нахрена такое вот постить? Тоже самое, что какашку сфоткать и подписать "это я сегодня покакал с утра"
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1k
Олег 9 минут назад
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2k
Igor Grishaev 11 минут назад
Премию Дарвина ему до кучи
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12k
Krapiv 12 минут назад
судя по партакам, тоннель - не самое мудацкое
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2k
Флоки 15 минут назад
пусть ещё что-нибудь растянет
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16k
Элитный тигр 24 минуты назад
Реакция маленький детей тоже бесценна. Они всегда смотрят на меня и говорят прямо то, что думают. (с)
Интересно, сколько раз в день он слышит "вот идет обколотый волосатый дол.бо.е.б. с дырой в шнобеле"?
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2k
Илья Полчаса назад
Его в психушку надо а не в Книгу Рекордов
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34k
Korolev 36 минут назад
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62k
pynh 39 минут назад
а откуда теперь козявки выковыривать?
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hpgjzsorqzo4 43 минуты назад
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Гомерчик 54 минуты назад
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ruslan d Час назад
Как он дышит с этой штукой и как часто теперь там надо все дезинфицировать ?
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Ничоси Час назад
Теперь можно член в нос сунуть. Сколько бабла поднимет за экзотику,ммммм...
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86k
Доктор Джонс 2 часа назад
Теперь в его носу может поковыряться горилла...
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