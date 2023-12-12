Мужчина растянул «тоннель» в носовой перегородке, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса

Колтон понял, что потенциально может стать обладателем титула рекордсмена Гиннесса, когда все чаще начал слышать от людей, что ничего подобного они никогда не видели.

«Я дошел до определенного размера и собирался остановиться, но многие люди продолжали спрашивать и что-то рассказывать. Мне стало любопытно, и я решил узнать о мировом рекорде», — признается он.

Особенно Колтона мотивировал его дядя Джош, который уже много лет занимается модификациями тела.

«Я всегда равнялся на него и считал, что то, что он делает, очень круто, — говорит Колтон. — У него гораздо больше модификаций, чем у меня, например, роговые имплантаты и тому подобное, но если бы не он, я бы никогда не занялся модификациями тела и не начал бы растягивать свою носовую перегородку».