Украинка с «самыми большими в мире щеками» показала, как выглядела раньше

Публикация стала популярной и набрала более 18 000 лайков. Многие пользователи соцсетей были озадачены и высказали робкое мнение, что раньше девушка выглядела гораздо лучше.

«Она была прекрасной богиней», «Зачем?! Ты была такой красивой», «Мне искренне интересно, какого типа внешности она пыталась достичь», «На первой фотографии очень женственная и красивая девушка».

Но были и те, кто встал на защиту Анастасии, заявив, что теперь она выглядит более утончённой и сексуальной.