Украинка с «самыми большими в мире щеками» показала, как выглядела раньше

36-летняя киевлянка Анастасия Покрещук известна своей любовью к инъекционной косметологии. За последние годы она потратила 2 000 долларов на филлеры — и теперь у неё «самые большие щёки в мире». Огромное достижение.
Анастасия показала в соцсетях свои фотографии десятилетней давности, и подписчики сказала в голос, что ее просто не узнать. В 26 лет фанатичная поклонница филлеров выглядела, возможно, и не идеально, но точно более естественно.
Снимки «до» и «после» с разницей в 10 лет демонстрируют разительный контраст между природными данными и результатом работы над собой. Своё лицо в 26 лет Анастасия описывает как «мышиное». Сейчас её почти не узнать: прямые светлые волосы, пухлые губы и объемные скулы.
Публикация стала популярной и набрала более 18 000 лайков. Многие пользователи соцсетей были озадачены и высказали робкое мнение, что раньше девушка выглядела гораздо лучше.
«Она была прекрасной богиней», «Зачем?! Ты была такой красивой», «Мне искренне интересно, какого типа внешности она пыталась достичь», «На первой фотографии очень женственная и красивая девушка».
Но были и те, кто встал на защиту Анастасии, заявив, что теперь она выглядит более утончённой и сексуальной.
Анастасия впервые начала экспериментировать с филлерами в возрасте 26 лет и с тех пор сбилась со счета, сколько раз она делала себе эту процедуру. Помимо филлеров она раскошелилась на увеличение груди, виниры и процедуру фотоомоложения BBL.
Хотя пользователи социальных сетей, возможно, не в восторге от ее экстремального образа, Анастасию это не волнует. Она всегда говорит, что её «косметический путь» предназначен только для нее и ни для кого другого.
«Я постоянно получаю хейтерские комментарии в сети — ни у кого не хватает уверенности, чтобы сказать это лично, — заявляет девушка с самыми большими в мире щеками. — В реальной жизни люди хотят обнять меня и сфотографироваться со мной. Это так мило! В моем окружении нет людей, которые бы меня осуждали, но мне абсолютно все равно, что обо мне думают. Мои друзья никогда меня не осуждают. Моя мама, конечно, говорит мне, что я и раньше выглядела прекрасно, но теперь она называет меня "экзотической". Она мой лучший друг и самая лучшая поддержка, о которой я могла бы попросить».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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