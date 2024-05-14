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Украинка с «самыми большими в мире щеками» показала, как выглядела раньше

Украинка с «самыми большими в мире щеками» показала, как выглядела раньше

Автор:
14 мая 2024 13:22
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Анастасия Покрещук   жертвы пластической хирургии   истории людей   люди-фрики   пластика и косметология   филлеры   фрики из соцсетей   
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36-летняя киевлянка Анастасия Покрещук известна своей любовью к инъекционной косметологии. За последние годы она потратила 2 000 долларов на филлеры — и теперь у неё «самые большие щёки в мире». Огромное достижение.

Анастасия показала в соцсетях свои фотографии десятилетней давности, и подписчики сказала в голос, что ее просто не узнать. В 26 лет фанатичная поклонница филлеров выглядела, возможно, и не идеально, но точно более естественно.

Снимки «до» и «после» с разницей в 10 лет демонстрируют разительный контраст между природными данными и результатом работы над собой. Своё лицо в 26 лет Анастасия описывает как «мышиное». Сейчас её почти не узнать: прямые светлые волосы, пухлые губы и объемные скулы.


Публикация стала популярной и набрала более 18 000 лайков. Многие пользователи соцсетей были озадачены и высказали робкое мнение, что раньше девушка выглядела гораздо лучше.


«Она была прекрасной богиней», «Зачем?! Ты была такой красивой», «Мне искренне интересно, какого типа внешности она пыталась достичь», «На первой фотографии очень женственная и красивая девушка».


Но были и те, кто встал на защиту Анастасии, заявив, что теперь она выглядит более утончённой и сексуальной.



Анастасия впервые начала экспериментировать с филлерами в возрасте 26 лет и с тех пор сбилась со счета, сколько раз она делала себе эту процедуру. Помимо филлеров она раскошелилась на увеличение груди, виниры и процедуру фотоомоложения BBL.

Хотя пользователи социальных сетей, возможно, не в восторге от ее экстремального образа, Анастасию это не волнует. Она всегда говорит, что её «косметический путь» предназначен только для нее и ни для кого другого.


«Я постоянно получаю хейтерские комментарии в сети — ни у кого не хватает уверенности, чтобы сказать это лично, — заявляет девушка с самыми большими в мире щеками. — В реальной жизни люди хотят обнять меня и сфотографироваться со мной. Это так мило! В моем окружении нет людей, которые бы меня осуждали, но мне абсолютно все равно, что обо мне думают. Мои друзья никогда меня не осуждают. Моя мама, конечно, говорит мне, что я и раньше выглядела прекрасно, но теперь она называет меня "экзотической". Она мой лучший друг и самая лучшая поддержка, о которой я могла бы попросить».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Анастасия Покрещук   жертвы пластической хирургии   истории людей   люди-фрики   пластика и косметология   филлеры   фрики из соцсетей   
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31  комментарий
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18k
GROMOZEKA Час назад
Была обыкновенная хуторская баба, стала уе@ищем ублюдошным.
Собственно её трансформация олицетворяет собой путь Украины
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600
Сеня Минуту назад
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11k
Zемляк 4 минуты назад
Такой гротеск и в фотошопе не придумаешь
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3k
Старожил 5 минут назад
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30k
Кот Баюн 6 минут назад
биомусор....
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582
Александр Поляков 6 минут назад
Рогулька, пилотку разгони ботексом.
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8k
Marlboro 8 минут назад
Вот меня интересует: есть кто-то тут, кто скажет "раньше было не очень, а вот теперь стало определенно лучше"? Есть тут такие? Или все как я, считают это страшилище и уеб..ще? Может быть я не в "тренде" не в курсе последних новшеств.. старый стал.
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466
Фрол 10 минут назад
Фубля!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
16k
1k
дмитрий викторович 13 минут назад
Какой то шарж на человека.
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39
Sergei Strjukov 13 минут назад
Гребаный Экибастуз! Что у неё в голове твориться?
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3k
Olegsky 15 минут назад
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
5k
17k
Kostick Полчаса назад
её надо в поликлинику, на опыты сдать!) а так, ну очень сильно уродлива. один плюс, во всяких кинушках про инопланетян, епасос только с пульвера останется дунуть нитрокраской)
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1k
Darki Полчаса назад
Такую в полумраке встретишь и шок обеспечен,хорошо если без последствий
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7k
Lexx 38 минут назад
Скулы, вижу, торчат. А щёки наоборот ввалились. Или на собачьей мойве, скулы и щёки это одно и тоже?
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59k
Парагвайский шпион 43 минуты назад
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37k
Юрий 43 минуты назад
Её в поликлинику надо сдать, для опытов...
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16k
Александр Сучков 47 минут назад
фу пля...
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247
ya da 51 минуту назад
Уе@ище лесное, сжечь заживо
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15k
Ser 54 минуты назад
Воистину ... нет границ идиотизму.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1841 пост (1756 в горячем)

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