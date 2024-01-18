Блогерша вышла замуж за тряпичную куклу и «родила» трёх детей

37-летняя Мейривоне Роша Мораес из Бразилии пять лет назад устроила свадьбу с Марсело, тряпичной куклой в натуральную величину. С тех пор она не перестает радовать интернет увлекательными подробностями своей семейной жизни: трое детей, муж мало зарабатывает и посматривает на сторону, в общем, всё сложно!
Мейривоне уже не раз попадала в заголовки новостных изданий с рассказами о своей жизни с Марсело и детишками — годовалым Марселиньо и двумя «новорожденными» близняшками Марселой и Эмилией.
Если раньше речь шла в основном о романтической стороне отношений с мужем-куклой (к слову, к причинном месту куклы приделан фаллоимитатор), то теперь мать тряпичного семейства жалуется на всякие трудности. Непросто, говорит, полноценно вести домашнее хозяйство, когда у тебя трое маленьких детей.
«Теперь, когда у нас есть близнецы, все приходится делать в двойном объеме, — говорит Мейривоне. — Это нелегко, но в то же время я эмоционально проживаю каждый момент, каждую секунду. В повседневной жизни у нас с Марсело много дел с новорожденными, а также забота о нашем первом ребенке. И даже когда я устаю, мой муж помогает мне купать детей, кормить их и укладывать спать».
По ее словам, супруги находят радость в том, что их дом наполнен любовью, смехом и детьми. Однако Марсело считает, что расходы на большую семью — это довольно сильный стресс.
«Расходы растут, и ему приходится платить за еду, одежду, аренду, воду, электричество, лекарства, — объясняет Мейривоне. — Поэтому он немного беспокоится о том, как оплачивать счета. Но, несмотря на беспокойство, он всегда мечтал о семье и детях, поэтому это все, чего он когда-либо желал».
Ранее Мейривоне уже не раз попадала в новостные заголовки, раскрывая подробности своих отношений с Марсело
Женщина позировала для фотосессии в нижнем белье, будучи якобы беременной своими тряпичными близнецами
Легенда гласит, что Мейривоне «вышла замуж» за тряпичную куклу, которую ее мать сделала для нее, потому что ей было одиноко
За последние два года отношения пары пережили множество поворотов: от слухов об изменах Марсело до похищений ребёнка
«Теперь моя мечта — собственный дом, — продолжает Мейривоне. — С момента нашей свадьбы в 2018 году я каждый день просматриваю интернет. Я не собираюсь сдаваться».
За последние два года отношения пары пережили множество взлетов и падений. Прошлым летом Мейривоне заявила, что муж изменил ей уже во второй раз. Она назвала его крысой, выгнала спать на диван и даже отобрала у него «пенис».
«Я узнала об этом, когда моя подруга однажды вечером прислала мне сообщение о том, что он мне изменяет. В ту ночь я очень сильно разозлилась и заставила его спать на диване», — признается она. В качестве наказания Мейривоне решила лишить Марсело мужского достоинства, отсоединив фаллоимитатор.
В феврале Мейривоне заявила, что их ребенок Марселиньо находится в заложниках у похитителей, которые требуют большой выкуп за его освобождение. В ожидании новостей о местонахождении сына она разместила на TikTok видео, на котором расклеивает листовки в своем районе, призывая людей сообщить, если они располагают какой-либо информацией. Беспомощная мать, которая бросила работу на время поисков сына, рассказала, что она в ужасе после того, как получила видео, на котором ее сын сидит в углу заброшенного здания. Позже Марселиньо был показан целым и невредимым и присутствовал на приеме в честь рождения своих сестер.
Мейривоне надеется, что скоро купит дом. Она говорит, что это ее мечта — иметь собственное жилье
Быть популярным видеоблогером — тяжелый труд. Работать нужно с полной самоотдачей! Как видите, Мейривоне неплохо с этим справляется.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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