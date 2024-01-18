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Блогерша вышла замуж за тряпичную куклу и «родила» трёх детей

Блогерша вышла замуж за тряпичную куклу и «родила» трёх детей

Автор:
18 января 2024 16:20
Сообщество : Истории из жизни
Метки: блогерша   забавно   игра в куклы   истории из жизни   истории людей   тикток   тиктокерша   фрики из соцсетей   
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37-летняя Мейривоне Роша Мораес из Бразилии пять лет назад устроила свадьбу с Марсело, тряпичной куклой в натуральную величину. С тех пор она не перестает радовать интернет увлекательными подробностями своей семейной жизни: трое детей, муж мало зарабатывает и посматривает на сторону, в общем, всё сложно!


Мейривоне уже не раз попадала в заголовки новостных изданий с рассказами о своей жизни с Марсело и детишками — годовалым Марселиньо и двумя «новорожденными» близняшками Марселой и Эмилией.


Если раньше речь шла в основном о романтической стороне отношений с мужем-куклой (к слову, к причинном месту куклы приделан фаллоимитатор), то теперь мать тряпичного семейства жалуется на всякие трудности. Непросто, говорит, полноценно вести домашнее хозяйство, когда у тебя трое маленьких детей.


«Теперь, когда у нас есть близнецы, все приходится делать в двойном объеме, — говорит Мейривоне. — Это нелегко, но в то же время я эмоционально проживаю каждый момент, каждую секунду. В повседневной жизни у нас с Марсело много дел с новорожденными, а также забота о нашем первом ребенке. И даже когда я устаю, мой муж помогает мне купать детей, кормить их и укладывать спать».


По ее словам, супруги находят радость в том, что их дом наполнен любовью, смехом и детьми. Однако Марсело считает, что расходы на большую семью — это довольно сильный стресс.


«Расходы растут, и ему приходится платить за еду, одежду, аренду, воду, электричество, лекарства, — объясняет Мейривоне. — Поэтому он немного беспокоится о том, как оплачивать счета. Но, несмотря на беспокойство, он всегда мечтал о семье и детях, поэтому это все, чего он когда-либо желал».


«Теперь моя мечта — собственный дом, — продолжает Мейривоне. — С момента нашей свадьбы в 2018 году я каждый день просматриваю интернет. Я не собираюсь сдаваться».


За последние два года отношения пары пережили множество взлетов и падений. Прошлым летом Мейривоне заявила, что муж изменил ей уже во второй раз. Она назвала его крысой, выгнала спать на диван и даже отобрала у него «пенис».


«Я узнала об этом, когда моя подруга однажды вечером прислала мне сообщение о том, что он мне изменяет. В ту ночь я очень сильно разозлилась и заставила его спать на диване», — признается она. В качестве наказания Мейривоне решила лишить Марсело мужского достоинства, отсоединив фаллоимитатор.


В феврале Мейривоне заявила, что их ребенок Марселиньо находится в заложниках у похитителей, которые требуют большой выкуп за его освобождение. В ожидании новостей о местонахождении сына она разместила на TikTok видео, на котором расклеивает листовки в своем районе, призывая людей сообщить, если они располагают какой-либо информацией. Беспомощная мать, которая бросила работу на время поисков сына, рассказала, что она в ужасе после того, как получила видео, на котором ее сын сидит в углу заброшенного здания. Позже Марселиньо был показан целым и невредимым и присутствовал на приеме в честь рождения своих сестер.

Быть популярным видеоблогером — тяжелый труд. Работать нужно с полной самоотдачей! Как видите, Мейривоне неплохо с этим справляется.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: блогерша   забавно   игра в куклы   истории из жизни   истории людей   тикток   тиктокерша   фрики из соцсетей   
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9  комментариев
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44k
Карандаш Час назад
Роды прошли без осложнений? Друг - психиатр спрашивает.
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4k
cnob7 15 минут назад
да пусть они сгорят... нам больше территорий достанется
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1k
Евгений Полчаса назад
И этим все сказано
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15k
Ivan 41 минуту назад
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675
Андрей Граф 42 минуты назад
ну вы поняли
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19k
Михаил Гривин 53 минуты назад
Всё ясно, тикток. Он появился в 2016-м году, значит, первые трансляции дошли до Альфы Центавра уже к концу 2020-го года (4.5 световых лет примерно). Думаю, они уже успели подготовить флот для вторжения и отправили его на зачистку Земли, которая поражена раком (ой, простите, тиктоком).
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14k
кира Час назад
Посмотришь на современных блогеров: чем тупее содержание их "произведений", тем больше денег они зашибают. Не перевелись еще придурки, готовые платить за шизофренические бредни.
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6k
Трям Час назад
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46k
Цыц тут у меня Час назад
Вместо того, что бы упечь её в дурку, про неё пишут.
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