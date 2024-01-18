Блогерша вышла замуж за тряпичную куклу и «родила» трёх детей

«Теперь моя мечта — собственный дом, — продолжает Мейривоне. — С момента нашей свадьбы в 2018 году я каждый день просматриваю интернет. Я не собираюсь сдаваться».

За последние два года отношения пары пережили множество взлетов и падений. Прошлым летом Мейривоне заявила, что муж изменил ей уже во второй раз. Она назвала его крысой, выгнала спать на диван и даже отобрала у него «пенис».

«Я узнала об этом, когда моя подруга однажды вечером прислала мне сообщение о том, что он мне изменяет. В ту ночь я очень сильно разозлилась и заставила его спать на диване», — признается она. В качестве наказания Мейривоне решила лишить Марсело мужского достоинства, отсоединив фаллоимитатор.

В феврале Мейривоне заявила, что их ребенок Марселиньо находится в заложниках у похитителей, которые требуют большой выкуп за его освобождение. В ожидании новостей о местонахождении сына она разместила на TikTok видео, на котором расклеивает листовки в своем районе, призывая людей сообщить, если они располагают какой-либо информацией. Беспомощная мать, которая бросила работу на время поисков сына, рассказала, что она в ужасе после того, как получила видео, на котором ее сын сидит в углу заброшенного здания. Позже Марселиньо был показан целым и невредимым и присутствовал на приеме в честь рождения своих сестер.