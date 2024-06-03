Блогерша Манькова поссорилась с кинопродюссером Крутовой из-за презервативов в канализации

Блогерша-миллионница Валерия Манькова подала в суд на кинопродюсера Анну Крутову. Инстамамочка требует с неё долг по договору аренды коттеджа, который снимала её семья. Но собственница деньги не отдаёт, потому что съёмщики "засорили ей канализацию презервативами и испортили ауру, которую пришлось чистить батюшке"... Не ссорьтесь, девочки!
Блогерша Валерия Манькова с мужем и двумя детьми два года назад сняли коттедж в Одинцово за 200 тысяч рублей, - пишет SHOT.
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Из-за шумных соседей и некачественного ремонта в доме, спустя несколько месяцев инфлюенсеры решили съехать и попросили вернуть залог и оплату за месяц согласно договору.
Но продюсера и хозяйку коттеджа Анну Крутову такой сценарий не устроил, возвращать деньги она не планировала.
Чуть позже посыпались гневные сообщения.
Дело дошло до суда.
Как сообщила юрист семьи Валерия Рытвина, Анна Крутова подаёт встречные иски. Продюсер утверждает, что после семьи пришлось делать ремонт, в частности чистить канализацию и доставать оттуда презервативы. А ещё Анна вызывала батюшку, чтобы освятить дом "после всякого барахла".
Ответ на засорённую канализацию: семья воспитывает двоих детей и такими средствами контрацепции не пользуется, - иронизирует SHOT.
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