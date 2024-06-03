Блогерша Манькова поссорилась с кинопродюссером Крутовой из-за презервативов в канализации

Из-за шумных соседей и некачественного ремонта в доме, спустя несколько месяцев инфлюенсеры решили съехать и попросили вернуть залог и оплату за месяц согласно договору.

Но продюсера и хозяйку коттеджа Анну Крутову такой сценарий не устроил, возвращать деньги она не планировала.

Чуть позже посыпались гневные сообщения.