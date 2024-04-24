Депутат Госдумы заявил, что нынешняя молодёжь слишком сильно ценит свою жизнь

Ролик стал очень популярен в сети. Подписчики тут же стали обсуждать спорные слова депутата. Тут же к спору подключились и родители и сами подростки.

Позже Журавлёв пояснил, что благополучие собственное не должно стоять выше интересов народа. Он пояснил, что для него самое главное — любовь к родине, и ему «жаль» людей, у которых другие приоритеты.