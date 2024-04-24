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Депутат Госдумы заявил, что нынешняя молодёжь слишком сильно ценит свою жизнь

Депутат Госдумы заявил, что нынешняя молодёжь слишком сильно ценит свою жизнь

Автор:
24 апреля 2024 19:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Журавлёв   депутат   любовь к жизни   мнение   молодёжь   патриотизм   подростки   ценность жизни   
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Речь шла о патриотизме.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев выступал на форуме «Лиги безопасного интернета», где высказался о нынешней молодёжи и о её приоритетах. Журавлёв возмутился тем, что современные дети и подростки слишком сильно ценя свою жизнь. По словам парламентария, его воспитывали по-другому.

«А если завтра большая война? А если завтра в поход? Кто будет воевать? У нас поколение 30 лет воспитывалось. «У нас какая главная ценность? Жизнь — главная ценность!» А меня с детства воспитывали: у меня сначала страна, потом мои родные и близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь», — сказал он.

Ролик стал очень популярен в сети. Подписчики тут же стали обсуждать спорные слова депутата. Тут же к спору подключились и родители и сами подростки.

Позже Журавлёв пояснил, что благополучие собственное не должно стоять выше интересов народа. Он пояснил, что для него самое главное — любовь к родине, и ему «жаль» людей, у которых другие приоритеты.

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Метки: Журавлёв   депутат   любовь к жизни   мнение   молодёжь   патриотизм   подростки   ценность жизни   
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49  комментариев
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9k
Alex 2 часа назад
Вот и пиз**уй на фронт, мудак. Подай пример.
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373
Джавид Исмаилов 11 минут назад
А он прав! Вот надо буржую, например, новые рынки сбыта или защитить вложенные на территории чужой страны инвестиции (естественно для благой патриотической цели: покупки очередного особняка, самолета, спорткара и тд.), а тут быдло сопротивляется, ведет себя непатриотически и не хочет прыгать в мясорубку! А где же духовные скрепы и чувство ранга!? Ильина не читали!? Позор, позор! Полностью поддерживаю праведное возмущение депутата! Ради нового кредита, ради 15 м2 в пожизненную ипотеку, ради вечной жизни в Мухосранске без права выезда, ради булочки, ради трамвайчика, вперед, товарищи!
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5k
Александр 15 минут назад
Пошлите его на передок.
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235
sir.dawidow2018 17 минут назад
Вот чья бы корова мычала! Сам об армии знает по картинкам. покажи пример. влейся в ряды защитников Отечества! Или прямая кишка слишком тонка!
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52k
Элек Мек 17 минут назад
На словах он Лев Толстой...
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5k
banga911 24 минуты назад
там у них эпидемия идиотизма.
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33k
Юрьевич Полчаса назад
Интересно, а где живут сейчас дети этого патриота?
Всё по шаблону?
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47k
Игорь Полчаса назад
1. Жизнь, - это большая ценность, и каждый сам решает ЗА что её отдать.

2. 35 лет назад я знал, что мы строим, и что в случае чего страна не оставит меня и мою семью в беде. А что мы строим сейчас? Традиционные ценности и победа в СВО, - это способ выжить современной российской элиты. А дальше? QR коды + цифровые трудовые книжки + цифровые рубли = цифровое крепостное право?

3. Мужик поднимает неудобные, но правильные вопросы. Всем, не согласным с ним, хочу задать встречные вопросы:
а. Что сделано, чтобы он был не прав?
б. Насколько это эффективно?

P.S. Я русский из Грозного, и я не забуду и не прощу сдачу Грозного в сентябре 1991-го.

P.P.S. Каждый минус прошу аргументировать, а то даже не интересно.
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40
pilot52 Полчаса назад
То есть молодежь прежде должна ценить жизнь таких мудаков как этот журавлев, а потом уже свою? Чего он свою дочурку и зятька не отправит на фронт?
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19k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Полчаса назад
А что ценит депутат?
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158
Аврашалом Маркович копатель (копаю, но могу и закапывать) 23 минуты назад
За черепах переживает
Ссылка youtu.be
-
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6k
Григорий Полчаса назад
вот пусть этот боевой петух возьмёт свой выводок и выводки всех депутатов России и покажет пример как умереть за родину! а 3.14деть они 24\7 способны за деньги населения и отсутствие ответственности за свои тупые решения.
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16k
info-kozirev 36 минут назад
"Благополучие народа должно стоять выше собственных интересов" хороший лозунг,но осуществил его всего один человек,это Сталин,и именно его ругают все и вся,и покажите мне,кто в правительстве,интересы страны и народы,ставит выше своих шкурных,писдить хорошо,но пусть подадут пример,и по поводу "если завтра война",так чего ваши дети сидят на территориях врага (США,Англия,и прочий запад) кто из вас,государственных писдаболов,готов отправить своего ребенка в окоп,на штурм городов,или может кто то,откажется обменять своего ребенка на какого нибудь генерала,со словами "Я лейтенанта на фельдмаршала не меняю" (как это сделал Сталин)
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17k
GROMOZEKA 44 минуты назад
Балабол х@ев.
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55k
Опиум для народа 45 минут назад
Сам ох"енный "патриот" Журавлев срочную службу в Советской армии не проходил. А зачем? Есть же быдло, которая что-то слишком ценит свою жизнь...
И да - он призывал депутатов принять закон, который не позволял бы уклонистам от службы в армии занимать ответственные посты на государственной и муниципальной службе, и предложил ввести для них пожизненный налог.
Не хочет ли он покинуть свой пост добровольно?
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1k
Quantimus 45 минут назад
Если человек нищий, у него ничего нет ни в материальном плане ни в человеческом (раз нищий, то нет ни женщины, не жены, ни детей), от добычи полезных ископаемых ему ничего не достаётся и что, по мнению этого депутата, он защищать должен? Доходы миллиардеров?
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1k
max20 47 минут назад
Все и всегда зовут вас на войну.
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2k
Hans 50 минут назад
Что значит «слишком сильно ценит жизнь»? ! Всю жизнь слышу, что жизнь это самое ценное, что у нас есть. Какие тогда претензии.
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29k
Alex Час назад
Ну и идёт нафуй...
Пусть падлы встанут впереди , а не сидя жопой в кресле о возвышеном базарят, мрази
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2k
Alex Час назад
Вы чего накинулись на него! Он каждый день жизнью рискует... на ток-шоу по всем тв-каналам, да в буфете госдумы. А какую боль ему доставляет каждый день садиться на вражеский байк за дохрелион рублей, вы даже себе и представить не можете! Не бережет он себя совсем, бедненький.
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3k
Александр Час назад
А что должа ценить нынешняя молодежь? Может чиновничьи зарплаты и привилегии? Или вседозволенность сотрудников силовых структур? Наверное, сытую, за счёт низкооплачиваемого труда(в том числе молодёжи), жизнь бизнеса?
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39k
russger Час назад
Он это из окопов говорил? Нет? Тогда пошёл он накуй с таким мнением
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4959 постов (4745 в горячем)
Pika-Pika?
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