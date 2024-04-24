Депутат Госдумы заявил, что нынешняя молодёжь слишком сильно ценит свою жизнь

Речь шла о патриотизме.
Депутат Госдумы Алексей Журавлев выступал на форуме «Лиги безопасного интернета», где высказался о нынешней молодёжи и о её приоритетах. Журавлёв возмутился тем, что современные дети и подростки слишком сильно ценя свою жизнь. По словам парламентария, его воспитывали по-другому.
«А если завтра большая война? А если завтра в поход? Кто будет воевать? У нас поколение 30 лет воспитывалось. «У нас какая главная ценность? Жизнь — главная ценность!» А меня с детства воспитывали: у меня сначала страна, потом мои родные и близкие, потом мои ценности какие-то, а потом только своя жизнь», — сказал он.
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Ролик стал очень популярен в сети. Подписчики тут же стали обсуждать спорные слова депутата. Тут же к спору подключились и родители и сами подростки.
Позже Журавлёв пояснил, что благополучие собственное не должно стоять выше интересов народа. Он пояснил, что для него самое главное — любовь к родине, и ему «жаль» людей, у которых другие приоритеты.
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Всё по шаблону?
2. 35 лет назад я знал, что мы строим, и что в случае чего страна не оставит меня и мою семью в беде. А что мы строим сейчас? Традиционные ценности и победа в СВО, - это способ выжить современной российской элиты. А дальше? QR коды + цифровые трудовые книжки + цифровые рубли = цифровое крепостное право?
3. Мужик поднимает неудобные, но правильные вопросы. Всем, не согласным с ним, хочу задать встречные вопросы:
а. Что сделано, чтобы он был не прав?
б. Насколько это эффективно?
P.S. Я русский из Грозного, и я не забуду и не прощу сдачу Грозного в сентябре 1991-го.
P.P.S. Каждый минус прошу аргументировать, а то даже не интересно.
И да - он призывал депутатов принять закон, который не позволял бы уклонистам от службы в армии занимать ответственные посты на государственной и муниципальной службе, и предложил ввести для них пожизненный налог.
Не хочет ли он покинуть свой пост добровольно?
Пусть падлы встанут впереди , а не сидя жопой в кресле о возвышеном базарят, мрази