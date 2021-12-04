Россия 90-х глазами француженки Лиз Сарфати, прожившей в стране 10 лет

Потертые стены, заброшенные дома, серость и некая безысходность, которую оживляют люди — подростки и молодежь 90-х.
Для них настала пора вступать в новую взрослую жизнь, но хватит ли им сил сделать выбор и будет ли он правильным?
Девушка в подземке
Именно такой увидела Россию конца XX века французский фотограф Лиз Сарфати.
Выбор школьников
Она прожила в стране более 10 лет и старалась запечатлеть моменты, далекие от документальных репортажей или заметок туриста для соотечественников.
Новооскольская воспитательная колония
Лиз интересовали снимки, которые граничили с театральностью и реальностью.
Незнакомка
При этом главными персонажами она выбирала молодежь: Сарфати считала, что такие люди стоят на перепутье — они понимают, что жизнь меняется, но им тяжело справляться с переменами и начинать взрослую жизнь.
Оживленный вокзал
Они стараются делать свой выбор, и подчас он расходится с нормами морали взрослого поколения.
Главные во дворе
Лиз родилась в Алжире, но все детство провела в Ницце на французском побережье, где живет много свободных и талантливых людей, творящих в ярких красках.
За кассой магазина
Это передалось Сарфати, а когда она поступила в Сорбонну, то увлеклась Россией, ее литературой, языком и фотографией.
В ожидании поезда
Именно поэтому, получив диплом, она отправилась в страну балалаек и шапок-ушанок. Приехав в 1989 году, она застала начало лихих 90-х, когда страна и ее народ менялись внешне и внутренне.
Обед школьника
Лиз призналась в одном из интервью, что была слегка не в себе и старалась искать самые экстремальные ситуации: она заходила в темные подъезды, заброшенные дворы, наразрушенные фабрики, заводы и самые отдаленные станции метро.
Место встречи
Она посещала неблагоприятные семьи и старалась запечатлеть кусочек жизни этих мест и людей.
Фарцовщики на вокзале
С одной стороны, в работах Сарфати чувствуется некая наигранность, а с другой — это не постановочные снимки, а часть прошлого великой страны.
Конец дня
Воспитание
Детство во дворе
А вот перед американцем Питером Тернли Россия конца XX века предстала немного в ином свете.
Доступное образование
Источник:
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Понравилось23
Прошло уже 30 лет ,а боль унижения и рухнувших идеалов ,до сих пор грязным пятном в душе хранится ..Не повторите нашей ошибки нынешнее поколение.. И не верьте данайцам дары дающим и языками болтающими .
есть люди, которым было хорошо и при Союзе, и в 90ые, и сегодня при Путине хорошо, а для кого-то СССР - дефицит, тюрьма народов, империя зла, 90ые - бандитизм, нищета, голод, алкоголизм, безработица, а нынешнее время - авторитаризм, коррупция, отсутствие свободы и т.д.! сколько людей - столько судеб и мнений
И возникает вопрос: что будет когда уйдёт Путин и соответственно закончится текущий путинский режим?