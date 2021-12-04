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Россия 90-х глазами француженки Лиз Сарфати, прожившей в стране 10 лет

Россия 90-х глазами француженки Лиз Сарфати, прожившей в стране 10 лет (24 фото)

Автор:
04 декабря 2021 10:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Россия   Россия 90-х   лиз сарфати   люди   молодежь   подростки   фото   фотограф   
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Потертые стены, заброшенные дома, серость и некая безысходность, которую оживляют люди — подростки и молодежь 90-х.

Для них настала пора вступать в новую взрослую жизнь, но хватит ли им сил сделать выбор и будет ли он правильным?


Девушка в подземке

Именно такой увидела Россию конца XX века французский фотограф Лиз Сарфати.

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Выбор школьников

Она прожила в стране более 10 лет и старалась запечатлеть моменты, далекие от документальных репортажей или заметок туриста для соотечественников.

Новооскольская воспитательная колония

Лиз интересовали снимки, которые граничили с театральностью и реальностью.

Незнакомка

При этом главными персонажами она выбирала молодежь: Сарфати считала, что такие люди стоят на перепутье — они понимают, что жизнь меняется, но им тяжело справляться с переменами и начинать взрослую жизнь.

Оживленный вокзал

Они стараются делать свой выбор, и подчас он расходится с нормами морали взрослого поколения.

Главные во дворе

Лиз родилась в Алжире, но все детство провела в Ницце на французском побережье, где живет много свободных и талантливых людей, творящих в ярких красках.

За кассой магазина

Это передалось Сарфати, а когда она поступила в Сорбонну, то увлеклась Россией, ее литературой, языком и фотографией.

В ожидании поезда

Именно поэтому, получив диплом, она отправилась в страну балалаек и шапок-ушанок. Приехав в 1989 году, она застала начало лихих 90-х, когда страна и ее народ менялись внешне и внутренне.

Обед школьника

Лиз призналась в одном из интервью, что была слегка не в себе и старалась искать самые экстремальные ситуации: она заходила в темные подъезды, заброшенные дворы, наразрушенные фабрики, заводы и самые отдаленные станции метро.

Место встречи

Она посещала неблагоприятные семьи и старалась запечатлеть кусочек жизни этих мест и людей.

Фарцовщики на вокзале

С одной стороны, в работах Сарфати чувствуется некая наигранность, а с другой — это не постановочные снимки, а часть прошлого великой страны.

Конец дня

Воспитание

Детство во дворе

А вот перед американцем Питером Тернли Россия конца XX века предстала немного в ином свете.

Доступное образование

Источник:

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Метки: Россия   Россия 90-х   лиз сарфати   люди   молодежь   подростки   фото   фотограф   
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12  комментариев
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470
Mixan 51 минуту назад
Страшные времена смуты на Руси и не дай Бог ,еще раз это пережить !
Прошло уже 30 лет ,а боль унижения и рухнувших идеалов ,до сих пор грязным пятном в душе хранится ..Не повторите нашей ошибки нынешнее поколение.. И не верьте данайцам дары дающим и языками болтающими .
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10k
Шурум-бурум 16 минут назад
всё относительно)
есть люди, которым было хорошо и при Союзе, и в 90ые, и сегодня при Путине хорошо, а для кого-то СССР - дефицит, тюрьма народов, империя зла, 90ые - бандитизм, нищета, голод, алкоголизм, безработица, а нынешнее время - авторитаризм, коррупция, отсутствие свободы и т.д.! сколько людей - столько судеб и мнений
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2k
aleksander 20 минут назад
Когда один режим заканчивает своё существование, а следующий ещё не начался - тогда и происходят подобные «90-е».
И возникает вопрос: что будет когда уйдёт Путин и соответственно закончится текущий путинский режим?
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2k
aleksander Полчаса назад
Ничего себе какие длинные ноги у девушки!
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1k
azuver Полчаса назад
Очень хреновое время.Согласен с Mixan .
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470
Mixan azuver 21 секунду назад
Не то слово хреновое ..Паскудное !!! Вот это послушайте еще раз ЕБН хваленный либералами всех мастей ..Это просто жуть и он это не скрывал ..горбач вообще опустился до этого Твари и мрази ,сколько крови на них советских людей !

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