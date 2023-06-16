Анатолий Вассерман назвал всех людей бисексуальными и признался, что у него никогда не было отношений

Вассерман заявил, что на фоне обсуждения законопроекта о запрете смены пола хирургическим путём новоиспечённый институт должен заняться в первую очередь изучением психологических и психиатрических методов "перевоспитания" людей, чьи представления о собственном гендере не соответствуют реальности.





Самый эрудированный человек России поделился своими познаниями в этом вопросе и назвал всех людей бисексуальными.



