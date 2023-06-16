Анатолий Вассерман назвал всех людей бисексуальными и признался, что у него никогда не было отношений

Но при этом тема лечения представителей ЛГБТ его сильно интересует.
Два дня назад министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России создадут психиатрический институт по изучению поведенческих патологий, в том числе представителей ЛГБТ. Последний аспект особенно заинтересовал депутата Анатолия Вассермана.
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Вассерман заявил, что на фоне обсуждения законопроекта о запрете смены пола хирургическим путём новоиспечённый институт должен заняться в первую очередь изучением психологических и психиатрических методов "перевоспитания" людей, чьи представления о собственном гендере не соответствуют реальности.
Самый эрудированный человек России поделился своими познаниями в этом вопросе и назвал всех людей бисексуальными.
Каждый человек в той или иной мере бисексуален. Все мы в принципе способны научиться извлекать удовольствие из взаимодействия и с людьми другого пола, и с людьми нашего собственного пола. ЛГБТ-поведение – это результат именно такого обучения. Поскольку в Англии весьма распространены закрытые школы-интернаты, где содержатся дети одного пола, известно по статистике, что доля гомосексуалов любого пола, хоть гей, хоть лесби, среди выпускников таких закрытых однополых интернатов многократно больше.
Я немного слышал об излечении только от одной части, о дисморфофобии, то есть страха изменения своей внешности. Ее практически все мы испытываем в период полового созревания, потому что внешность меняется быстрее, чем мы успеваем к этим изменениям привыкнуть. Большая часть нынешней индустрии гормональных и хирургических разрушений половых органов и всего, что с ними в организме и в психике связано, в значительной степени опирается именно на подростковую дисморфофобию.
Также Вассерман признался, что у него никогда не было сексуальных отношений ни с женщинами, ни с мужчинами, так как в юности "по глупости" дал обет целомудрия. Но тема трансгендерного перехода его тем не менее очень интересует. Он пообещал пристально следить за деятельностью института по изучению поведения ЛГБТ.
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может и верно, как верно и то, что в каждом человеке есть и доброе, и злое. Но никто же не додумался оправдывать злые, жестокие и плохие поступки этим
Важно, что выберет человек. Причем "выберет" очень поверхностное определение, т.к. зло имеет свойство "на первых парах" быть гораздо более привлекательным чем добро, в видо отсуствия ограничений и связанного с ними дискомфорта. Но ловушка в том, что довольно быстро челвоек понимает, что попал в яму,/ловушку и выбраться из нее самостоятельно не может.
Очень большая ошибка недооценивать зло.
"Если бог хочет, что бы в него верили, то дьявол предпочитает, что бы его не замечали"