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Анатолий Вассерман назвал всех людей бисексуальными и признался, что у него никогда не было отношений

Анатолий Вассерман назвал всех людей бисексуальными и признался, что у него никогда не было отношений

Автор:
16 июня 2023 15:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Анатолий Вассерман   ЛГБТ   видео   депутат   мнение   поведение   психиатрия   
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Но при этом тема лечения представителей ЛГБТ его сильно интересует.

Два дня назад министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в России создадут психиатрический институт по изучению поведенческих патологий, в том числе представителей ЛГБТ. Последний аспект особенно заинтересовал депутата Анатолия Вассермана.

Вассерман заявил, что на фоне обсуждения законопроекта о запрете смены пола хирургическим путём новоиспечённый институт должен заняться в первую очередь изучением психологических и психиатрических методов "перевоспитания" людей, чьи представления о собственном гендере не соответствуют реальности.


Самый эрудированный человек России поделился своими познаниями в этом вопросе и назвал всех людей бисексуальными.


Каждый человек в той или иной мере бисексуален. Все мы в принципе способны научиться извлекать удовольствие из взаимодействия и с людьми другого пола, и с людьми нашего собственного пола. ЛГБТ-поведение – это результат именно такого обучения. Поскольку в Англии весьма распространены закрытые школы-интернаты, где содержатся дети одного пола, известно по статистике, что доля гомосексуалов любого пола, хоть гей, хоть лесби, среди выпускников таких закрытых однополых интернатов многократно больше.


Я немного слышал об излечении только от одной части, о дисморфофобии, то есть страха изменения своей внешности. Ее практически все мы испытываем в период полового созревания, потому что внешность меняется быстрее, чем мы успеваем к этим изменениям привыкнуть. Большая часть нынешней индустрии гормональных и хирургических разрушений половых органов и всего, что с ними в организме и в психике связано, в значительной степени опирается именно на подростковую дисморфофобию.

Также Вассерман признался, что у него никогда не было сексуальных отношений ни с женщинами, ни с мужчинами, так как в юности "по глупости" дал обет целомудрия. Но тема трансгендерного перехода его тем не менее очень интересует. Он пообещал пристально следить за деятельностью института по изучению поведения ЛГБТ.

Источник:

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Метки: Анатолий Вассерман   ЛГБТ   видео   депутат   мнение   поведение   психиатрия   
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11  комментариев
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7k
perekrestok 58 минут назад
Кого только в депутаты не понавыбирают!
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13
Нежмисто Живисто 36 минут назад
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5k
Трям 49 минут назад
Он рукосексуал
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8k
Trenzel2003 Час назад
А я подозревал что Васерман чем то болен. Да, он гений, и в тоже время он ненормальный.
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3k
Едондер пуп Час назад
Не хочет он быть первым пациентом в этой больничке?
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48k
turyst Час назад
Ссылка youtu.be
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30
Демис 2 часа назад
"Каждый человек в той или иной мере бисексуален."
============
может и верно, как верно и то, что в каждом человеке есть и доброе, и злое. Но никто же не додумался оправдывать злые, жестокие и плохие поступки этим
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920
ruslan d 2 часа назад
Так он всегда так говорил ...
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13k
Kostick 2 часа назад
я устриц не ел, но "до хрипоты, до драки" © буду спорить об их вкусе)) а оправдания тридварасии быть не может, ибо это супротив самой природы. разумеется и в природе есть уроды, мусор генетический.
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