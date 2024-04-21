В Ленобласти мужики сделали замечания подросткам из-за матерщины, и те набросились на них с кулаками

Если бы не полиция, дело могло бы закончится плохо.
Рано утром в отделение МВД по Ленобласти позвонили очевидцы драки. Они сообщили, что группа молодёжи метелит двух мужчин, их пытаются разнять охранники близлежащего супермаркета.
На место приехали сотрудники, но к тому времени большинство подростков успело разбежаться. Задержали лишь двоих участников, 15 и 16 лет. Также в отдел поехал один из потерпевших мужиков. Он сообщил, что проходил с товарищем мимо группы громко матерящихся парней и сделал им замечание. А те в ответ полезли в драку.
Во время задержания хулиганов, мужчина утверждал, что кто-то из них стрелял из газового пистолета. Но полиция нашла и изъяла лишь перцовый баллончик.
Источник:
Источник:
В участке 40-летний пострадавший заявил, что претензий к малолеткам не имеет и писать заявление не будет. С молодёжью провели профилактическую беседу и передали их родителям.
Источник:
- В подмосковной Балашихе молодую мать избили на детской площадке из-за сделанного замечания
- "Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки
- "Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и жестоко избили одноклассницу
- "Щас челюсть снесу!": в Омске подросток избил мужчину, который полез разнимать драку
- В Питере подростки отказались платить за проезд, потом заплевали и избили женщину-кондуктора
А зря... безнаказанность никогда к добру не приводит.
------
остается надеяться что из-за этого гуманиста, малолетки кому-нить в ближайшее же время голову не проломят, потому что отморозков отпустили после, бл_ять, беседы.
Если бы я каждый раз соплякам делал замечания насчёт мата, драки бы занимали 25 часов в сутки моего времени. Нахрена связываться со всяким говном?
А вообще, вот к чему приводит соевый куколдизм в воспитании детей