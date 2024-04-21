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В Ленобласти мужики сделали замечания подросткам из-за матерщины, и те набросились на них с кулаками

В Ленобласти мужики сделали замечания подросткам из-за матерщины, и те набросились на них с кулаками

Автор:
21 апреля 2024 18:18
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ленобласть   драка   малолетки   мужики   подростки   
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Если бы не полиция, дело могло бы закончится плохо.

Рано утром в отделение МВД по Ленобласти позвонили очевидцы драки. Они сообщили, что группа молодёжи метелит двух мужчин, их пытаются разнять охранники близлежащего супермаркета.

На место приехали сотрудники, но к тому времени большинство подростков успело разбежаться. Задержали лишь двоих участников, 15 и 16 лет. Также в отдел поехал один из потерпевших мужиков. Он сообщил, что проходил с товарищем мимо группы громко матерящихся парней и сделал им замечание. А те в ответ полезли в драку.

Во время задержания хулиганов, мужчина утверждал, что кто-то из них стрелял из газового пистолета. Но полиция нашла и изъяла лишь перцовый баллончик.

В участке 40-летний пострадавший заявил, что претензий к малолеткам не имеет и писать заявление не будет. С молодёжью провели профилактическую беседу и передали их родителям.

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Метки: Видео   Ленобласть   драка   малолетки   мужики   подростки   
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9  комментариев
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33k
Юрьевич 53 минуты назад
"В участке 40-летний пострадавший заявил, что претензий к малолеткам не имеет и писать заявление не будет."

А зря... безнаказанность никогда к добру не приводит.
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82
Бывалый Трус 6 минут назад
История, совершенно невероятная, становится абсолютно очевидной. Хотя могло быть и наоборот. Два кавказца (в кадре точно кавказец) сделали замечания группе русских нагловатых пацанов. Похоже на сайте идёт эксперимент по воздействию пропаганды. Похожие истории выкладывают с различных позиций и смотрят на реакцию пользователей.
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24k
Shtoppi 13 минут назад
«В участке 40-летний пострадавший заявил, что претензий к малолеткам не имеет и писать заявление не будет.»
------
остается надеяться что из-за этого гуманиста, малолетки кому-нить в ближайшее же время голову не проломят, потому что отморозков отпустили после, бл_ять, беседы.
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39k
russger 18 минут назад
"мужики сделали замечания подросткам из-за матерщины"

Если бы я каждый раз соплякам делал замечания насчёт мата, драки бы занимали 25 часов в сутки моего времени. Нахрена связываться со всяким говном?
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5k
Василий Афиногенов Полчаса назад
Ссылка vk.com
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9k
Alex Полчаса назад
Мочить засранцев
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3k
Pinhead Полчаса назад
Повезло школоте что полиция их защитила.
А вообще, вот к чему приводит соевый куколдизм в воспитании детей
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5k
Горожанин 43 минуты назад
Так называемый мужик-заявитель явно в неадекватном состоянии. Можно делать выводы.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2818 постов (2773 в горячем)

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