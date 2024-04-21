В Ленобласти мужики сделали замечания подросткам из-за матерщины, и те набросились на них с кулаками

Рано утром в отделение МВД по Ленобласти позвонили очевидцы драки. Они сообщили, что группа молодёжи метелит двух мужчин, их пытаются разнять охранники близлежащего супермаркета.

На место приехали сотрудники, но к тому времени большинство подростков успело разбежаться. Задержали лишь двоих участников, 15 и 16 лет. Также в отдел поехал один из потерпевших мужиков. Он сообщил, что проходил с товарищем мимо группы громко матерящихся парней и сделал им замечание. А те в ответ полезли в драку.

Во время задержания хулиганов, мужчина утверждал, что кто-то из них стрелял из газового пистолета. Но полиция нашла и изъяла лишь перцовый баллончик.