Виталий Милонов предложил блокировать «ночных бабочек» на сайтах знакомств

И ввести уголовную ответственность за занятие проституцией.
Депутат Виталий Милонов решил навести порядок в сети. Ранее он хотел запретить рекламу вебкама и назвал это занятие склонение к занятию проституцией. Теперь парламентарий ополчился против дам с низкой социальной ответственностью на сайтах знакомств.
Он рассказал, что недавно многие переживали из-за ухода из России приложения для знакомств Tinder. Но ничего страшного не произошло.
Когда уходил Tinder, многие кричали, что люди останутся одинокими и несчастными. А кто сейчас его вспоминает? Да никто! Мы способны создать и уже создали приложения гораздо лучше. Сейчас, например, есть сайты, где могут знакомиться христиане или мусульмане.
Так что со знакомствами в сети полный порядок. Но есть одна проблема - эскортницы, маскирующиеся под обычных девушек.
Эти люди - профессиональные обитатели сайтов знакомств. Их объявления часто отличаются от других. У них нет цели создания семьи, зато много контактов. Я разговаривал с администраторами подобных сервисов. Они подтверждают, что проститутки и эскорт-агентства легко просчитываются, они известны. Другое дело, сами сайты их не блокируют, потому что им это невыгодно.
Якобы за счёт этих липовых анкет, владельцы сервисов знакомств получают дополнительный трафик и доход за платное продвижение профиля проститутки. Милонов этим недоволен и предлагает, чтобы сервисы сами блокировали такие анкеты. А если откажутся - их самих заблокирует Роскомнадзор. Но это пока лишь инициатива.
Заодно парламентарий сообщил, что надо ужесточать ответственность за занятие проституцией. А всех причастных - отправлять мыть тарелки и красить заборы:
Если бы была уголовная ответственность, гетеры предпочли бы мыть посуду в общепите. В той же степени это относится и к мужчинам. Мужчине втройне недопустимо подрабатывать альфонсом. С ними должна работать полиция. Их нужно задерживать, арестовывать и в судебном порядке отправлять на принудительные работы.
Источник:
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А так не зря ее называют древнейшей профессией. Пусть живут и работают. Но для безопасности всех участников процесса лучше легализовать.
ps как только легализуют бабшеринг, наоборот, те барышни, что цены не могут сложить своей вертикальной улыбке - задумаются, и перестанут как шантажировать сексом мужей, так и будут иметь понимание, сколько вообще это стоит. и "новый айфон" = аренде на пару месяцев, причем не в позе дохлой коровы, а с чувством, толком, расстановкой) а всякое бельишко, с заработанных кормилицей денежек)
Или они хотят чтобы женщин насиловали и к ним домогались не только определённый контингент, но уж и относительно нормальный? Некоторым категориям граждан других вариантов нет вести половую жизнь. В тех же Европах, не помню в какой стране, инвалидам даже положено возмещение раз в месяц на услуги подобного рода.
Она была всегда
Кому они мешают?