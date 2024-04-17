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Виталий Милонов предложил блокировать «ночных бабочек» на сайтах знакомств

Виталий Милонов предложил блокировать «ночных бабочек» на сайтах знакомств

Автор:
17 апреля 2024 15:34
Сообщество : Жить в России
Метки: Виталий Милонов   депутат   запрет   проституция   роскомнадзор   сайты знакомств   
1560
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И ввести уголовную ответственность за занятие проституцией.

Депутат Виталий Милонов решил навести порядок в сети. Ранее он хотел запретить рекламу вебкама и назвал это занятие склонение к занятию проституцией. Теперь парламентарий ополчился против дам с низкой социальной ответственностью на сайтах знакомств.

Он рассказал, что недавно многие переживали из-за ухода из России приложения для знакомств Tinder. Но ничего страшного не произошло.

Когда уходил Tinder, многие кричали, что люди останутся одинокими и несчастными. А кто сейчас его вспоминает? Да никто! Мы способны создать и уже создали приложения гораздо лучше. Сейчас, например, есть сайты, где могут знакомиться христиане или мусульмане.

Так что со знакомствами в сети полный порядок. Но есть одна проблема - эскортницы, маскирующиеся под обычных девушек.

Эти люди - профессиональные обитатели сайтов знакомств. Их объявления часто отличаются от других. У них нет цели создания семьи, зато много контактов. Я разговаривал с администраторами подобных сервисов. Они подтверждают, что проститутки и эскорт-агентства легко просчитываются, они известны. Другое дело, сами сайты их не блокируют, потому что им это невыгодно.

Якобы за счёт этих липовых анкет, владельцы сервисов знакомств получают дополнительный трафик и доход за платное продвижение профиля проститутки. Милонов этим недоволен и предлагает, чтобы сервисы сами блокировали такие анкеты. А если откажутся - их самих заблокирует Роскомнадзор. Но это пока лишь инициатива.

Заодно парламентарий сообщил, что надо ужесточать ответственность за занятие проституцией. А всех причастных - отправлять мыть тарелки и красить заборы:

Если бы была уголовная ответственность, гетеры предпочли бы мыть посуду в общепите. В той же степени это относится и к мужчинам. Мужчине втройне недопустимо подрабатывать альфонсом. С ними должна работать полиция. Их нужно задерживать, арестовывать и в судебном порядке отправлять на принудительные работы.

Источник:

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Метки: Виталий Милонов   депутат   запрет   проституция   роскомнадзор   сайты знакомств   
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57  комментариев
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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Надо их легализовать, на учёт поставить! Профессия нужная, и важная, надо обеспечить гражданам качественный и доступный секс! Потому , что то ,что по инерции всё ещё именуется брачным союзом, по факту является про-ституцией бытовой! А взамен труженицам обеспечить, социалку,выход на пенсию лет в 40, и прочую медицину!
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10k
Maximvs Минуту назад
секс за деньги - это то, благодаря чему мужчины еще не разнесли мир в труху. И если отбросить ханжество и принять эту истину, то мир станет чище, лучше и добрее. В СССР как бы проституток не было, но они были. Их брали на работу бестолковыми младшими научными сотрудниками, секретаршами... Плюс вокзальные шаболды..
А так не зря ее называют древнейшей профессией. Пусть живут и работают. Но для безопасности всех участников процесса лучше легализовать.
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1k
Andrey G 8 минут назад
Милонова запретите. И людей, пишущих о нём.
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92k
sapér Vodička 15 минут назад
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2k
Сергей 22 минуты назад
Милонову будут звонить что он кассу подвесил)))
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28k
ПаганецЪ 24 минуты назад
Этот, как всегда, с очередной генианальной инициативой.
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2k
Веселый Пук 24 минуты назад
Если человек хочет протыкать в дырки то нахрен ему мешать.
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865
Александр Полчаса назад
От этих барышней больше пользы, чем от этого депутата.
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2k
Ловите наркомана! Полчаса назад
Никто не любит конкурентов
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434
Murych Полчаса назад
Давно уже пора это дело легализовать. Гос-во теряет на этом миллиарды рублей.
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3k
Semёn Полчаса назад
Шо, даже бабочки не дают?....
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1k
Александр Шевченко Полчаса назад
Напомнило

Ссылка youtu.be
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10k
Гвоздь Полчаса назад
а чем бабочкам ночным тогда заниматься? Они же во власть пойдут!
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482
ДедМаздай Полчаса назад
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546
Игорь 40 минут назад
Не реальные потуги... не равные силы...
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3k
Duke_kir 44 минуты назад
Ему и пр*****ки не дают?
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1k
Александр Шевченко 45 минут назад
На древнейших профессию покусился, за столько лет не победили а он б@я собрался ... ну ну свои же сожрут с ментами
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17k
Kostick 45 минут назад
педалику даже женщины с пониженной социальной ответственностью не дают?
ps как только легализуют бабшеринг, наоборот, те барышни, что цены не могут сложить своей вертикальной улыбке - задумаются, и перестанут как шантажировать сексом мужей, так и будут иметь понимание, сколько вообще это стоит. и "новый айфон" = аренде на пару месяцев, причем не в позе дохлой коровы, а с чувством, толком, расстановкой) а всякое бельишко, с заработанных кормилицей денежек)
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1k
Quantimus 48 минут назад
Я за то чтобы за насильственное вовлечение в проституцию и за вовлечение несовершеннолетних карать беспощадно. Но, если совершеннолетняя, дееспособная женщина сама решила этим зарабатывать, кому она мешает? Легализуйте эту отрасль чтобы декриминализировать эту область, собирайте налоги, медицинский учёт организуйте.

Или они хотят чтобы женщин насиловали и к ним домогались не только определённый контингент, но уж и относительно нормальный? Некоторым категориям граждан других вариантов нет вести половую жизнь. В тех же Европах, не помню в какой стране, инвалидам даже положено возмещение раз в месяц на услуги подобного рода.
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22k
иванов дмитрий 49 минут назад
Про проститутка нам известно со времен древней Греции и раньше.
Она была всегда
Кому они мешают?
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512
ApolloOne 53 минуты назад
Его самого давно пора отправить мыть тарелки и красить заборы.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2805 постов (2758 в горячем)

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