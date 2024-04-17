Виталий Милонов предложил блокировать «ночных бабочек» на сайтах знакомств

Депутат Виталий Милонов решил навести порядок в сети. Ранее он хотел запретить рекламу вебкама и назвал это занятие склонение к занятию проституцией. Теперь парламентарий ополчился против дам с низкой социальной ответственностью на сайтах знакомств.

Он рассказал, что недавно многие переживали из-за ухода из России приложения для знакомств Tinder. Но ничего страшного не произошло.