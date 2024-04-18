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Пепельница или тигрица? Мужчины поделились мнениям о курящих девушках

Пепельница или тигрица? Мужчины поделились мнениям о курящих девушках

Автор:
18 апреля 2024 16:53
Метки: Девушка   женщина   курение   мнение   мужчины   сигарета   
1583
16

Во-первых, хочется сразу заострить внимание на том, что курение - это зло и Минздрав всех уже устал предупреждать, что оно опасно для здоровья. Но пост не об этом! Пост про отношение мужчин к курящим девушкам. Круто это или зашквар?

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Метки: Девушка   женщина   курение   мнение   мужчины   сигарета   
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20  комментариев
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19k
Голос Вселенной 45 минут назад
По молодости после армии встречался с одной курящей. Она курила давно, чуть ли не с 14 лет. От нее всегда так гнусно пахло из легких при дыхании, поцеловать ее было просто потугой. В итоге по этой причине дальше не стал.... просто понял, что тянуть к ней перестало, как только подумаю о запахе.
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1k
MidMaster 6 минут назад
Когда курил, считал это нормой. Когда бросил курить, перестал считать нормой всех курящих.
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11k
Сергей 18 минут назад
Отучил свою 12 лет назад, 13 как сам не курю
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8k
tamin 20 минут назад
Да пох. Тут главный вопрос, чтобы обоих устраивало. А перед беременностью на годик и бросить можно.
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15k
Господин Уэф Полчаса назад
Курите-бухайте, рожайте уродов, дорогие будущие матери !!! А мы будем скидываться на их дорогостоящее лечение ...
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8k
Marlboro 39 минут назад
Если это девушка - ее дело курить или нет. Если это моя жена, или мать моих детей - то нет! Это явно не пойдет на пользу будущему поколению.
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5k
Горожанин 48 минут назад
Курящим девушкам и женщинам просто не хватает в жизни орального секса и поцелуев
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11k
kaboza 50 минут назад
К курящей отношусь как к тем кому, "похер что продолговатое в рот пихать"
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9k
Alex 57 минут назад
Бесят курящие бабы.
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2k
Мария Коненкова Час назад
Даже не знаю, что тут обсуждать. Курящему мужчине, как правило, всё равно, что его дама курит, также как и запах, они вместе это делают. Некурящему, как правило, не нравится ни сама привычка, ни запах.
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224
Илья Большаков dima423 Полчаса назад
Курю немного. Это вроде как на пол шишечки? Один раз не курильщик?
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39k
Андрей Иванов Час назад
Не пивной ларёк, а аквариум с воблой
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468
DuckTales Час назад
Да как-то никогда не беспокоило это, учитывая что сейчас все на стиках, а они не пахнут )))
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Richard
  • Дата регистрации: 18.06.2018
  • 1023 поста (1069 в горячем)

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