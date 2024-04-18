Пепельница или тигрица? Мужчины поделились мнениям о курящих девушках

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Во-первых, хочется сразу заострить внимание на том, что курение - это зло и Минздрав всех уже устал предупреждать, что оно опасно для здоровья. Но пост не об этом! Пост про отношение мужчин к курящим девушкам. Круто это или зашквар?
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