«Пошёл вразнос!»: уполномоченный по правам человека потребовал расследовать избиение уроженки Таджикистана в питерской школе

Уровень интеллектуального развития оператора оставим без комментариев. А ролик разошёлся по сети, на него обратил внимание региональный омбудсмен Джамал Алиев. И обратился в прокуратуру:

С просьбой дать правовую оценку данной ситуации и принять меры прокурорского реагирования в целях наказания виновных и недопустимости впредь подобных случаев. Хочется верить, что это частный случай, а не вновь зарождающаяся тенденция напряжённости в межнациональных отношениях.

Омбудсмен сначала сказал, что эта девочка родом из Дагестана. Позже поправился и заявил, что она уроженка Таджикистана.

Потом появились подробности: видео снято ещё в феврале. Почему оказалось в сети только сейчас - неизвестно. В администрации Приморского района сообщили, что конфликт был обычной ссорой детей и никакой «напряжённостью в межнациональных отношениях» там и не пахло.

Мальчики кидали в девочек бумажки, те вступили в перепалку - и началось, что началось. Тогда по горячим следам классный руководитель вызвала родителей, были принесены извинения, они приняты родителями девочки. К врачу никто не обращался. Инцидент не вышел даже на уровень администрации школы.

Но подтвердили, что проверяют все обстоятельства потасовки:

Разбирательство внутри школы и далеко за её пределами вплоть до Следственного комитета идёт прямо сейчас.

Чиновники добавили, что с конфликтом разобрались в самой школе ещё в феврале. У подростков нет друг к другу претензий и они продолжают учиться в одном классе.