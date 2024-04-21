«Пошёл вразнос!»: уполномоченный по правам человека потребовал расследовать избиение уроженки Таджикистана в питерской школе

Администрация учебного заведения считает это бытовым конфликтом подростков.
Инцидент из Приморского района Петербурга. На видео мальчишки бьют девочку, ещё один это снимает и комментирует. Драка произошла на глазах у педагога.
Осторожно, мат:
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Уровень интеллектуального развития оператора оставим без комментариев. А ролик разошёлся по сети, на него обратил внимание региональный омбудсмен Джамал Алиев. И обратился в прокуратуру:
С просьбой дать правовую оценку данной ситуации и принять меры прокурорского реагирования в целях наказания виновных и недопустимости впредь подобных случаев. Хочется верить, что это частный случай, а не вновь зарождающаяся тенденция напряжённости в межнациональных отношениях.
Омбудсмен сначала сказал, что эта девочка родом из Дагестана. Позже поправился и заявил, что она уроженка Таджикистана.
Потом появились подробности: видео снято ещё в феврале. Почему оказалось в сети только сейчас - неизвестно. В администрации Приморского района сообщили, что конфликт был обычной ссорой детей и никакой «напряжённостью в межнациональных отношениях» там и не пахло.
Мальчики кидали в девочек бумажки, те вступили в перепалку - и началось, что началось. Тогда по горячим следам классный руководитель вызвала родителей, были принесены извинения, они приняты родителями девочки. К врачу никто не обращался. Инцидент не вышел даже на уровень администрации школы.
Но подтвердили, что проверяют все обстоятельства потасовки:
Разбирательство внутри школы и далеко за её пределами вплоть до Следственного комитета идёт прямо сейчас.
Чиновники добавили, что с конфликтом разобрались в самой школе ещё в феврале. У подростков нет друг к другу претензий и они продолжают учиться в одном классе.
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Своих пидров построить не могут, зато хозяев страны учить пытаются!
Учительница тоже странная. Там драка, мат, она как овца себя ведёт, такое позволяет творить в классе.
В общем нечего защищать этих свиней.
Родители воспитали негодяев, надо щенков ставить на место, пока ещё не поздно.
Не "Москва для москвичей", а "Скайрим для нордов!"