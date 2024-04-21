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«Пошёл вразнос!»: уполномоченный по правам человека потребовал расследовать избиение уроженки Таджикистана в питерской школе

«Пошёл вразнос!»: уполномоченный по правам человека потребовал расследовать избиение уроженки Таджикистана в питерской школе

Автор:
21 апреля 2024 21:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   драка   подростки   школа   
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Администрация учебного заведения считает это бытовым конфликтом подростков.

Инцидент из Приморского района Петербурга. На видео мальчишки бьют девочку, ещё один это снимает и комментирует. Драка произошла на глазах у педагога.

Осторожно, мат:

Уровень интеллектуального развития оператора оставим без комментариев. А ролик разошёлся по сети, на него обратил внимание региональный омбудсмен Джамал Алиев. И обратился в прокуратуру:

С просьбой дать правовую оценку данной ситуации и принять меры прокурорского реагирования в целях наказания виновных и недопустимости впредь подобных случаев. Хочется верить, что это частный случай, а не вновь зарождающаяся тенденция напряжённости в межнациональных отношениях.

Омбудсмен сначала сказал, что эта девочка родом из Дагестана. Позже поправился и заявил, что она уроженка Таджикистана.

Потом появились подробности: видео снято ещё в феврале. Почему оказалось в сети только сейчас - неизвестно. В администрации Приморского района сообщили, что конфликт был обычной ссорой детей и никакой «напряжённостью в межнациональных отношениях» там и не пахло.

Мальчики кидали в девочек бумажки, те вступили в перепалку - и началось, что началось. Тогда по горячим следам классный руководитель вызвала родителей, были принесены извинения, они приняты родителями девочки. К врачу никто не обращался. Инцидент не вышел даже на уровень администрации школы.

Но подтвердили, что проверяют все обстоятельства потасовки:

Разбирательство внутри школы и далеко за её пределами вплоть до Следственного комитета идёт прямо сейчас.

Чиновники добавили, что с конфликтом разобрались в самой школе ещё в феврале. У подростков нет друг к другу претензий и они продолжают учиться в одном классе.

Источник:

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   драка   подростки   школа   
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17  комментариев
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7k
Трям 48 минут назад
Джамал алиев пусть засунет себе в .хуй в рот, соберет всех своих побратимов и песдует ровным строем обратно в кишлаки!
Своих пидров построить не могут, зато хозяев страны учить пытаются!
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12k
harlamov Минуту назад
Малолетние дебилы опозорили себя и русских. Избивать женщин, вести себя как тупое быдло это не делает чести никому.
Учительница тоже странная. Там драка, мат, она как овца себя ведёт, такое позволяет творить в классе.
В общем нечего защищать этих свиней.
Родители воспитали негодяев, надо щенков ставить на место, пока ещё не поздно.
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77
Олег 3 минуты назад
Валите в аул.
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2k
integral11 3 минуты назад
Насколько я помню, в Питере лет пять - семь назад (не помню точно) айзеры убили русского парня, который был еще и олимпийским чемпионом по какому - то виду спорта, но этим паскудам все сошло с рук. В Москве несколько дней назад еще одна айзерская тварь зарезала насмерть байкера, который сделал ему замечание по поводу стоянки машины на тротуаре, после чего как крыса, попытался сбежать из страны, но, вроде осло...ба поймали, и теперь вся эта вшивота из айзердиаспоры воет, что "Рафик неувыноватый савсэм"! И тут это видео, с обыкновенными разборками внутри класса, без того, из - за чего конфликт возник, что там было в начале, но сколько вони сразу! Оказывается русским вообще нельзя никого трогать, или отвечать, что бы с ними не делали! Забавно, но не ново! Если пользоваться их методами, то я сказал бы просто: "Она его спровоцировала". И напомнил, этим Джамалам Алиевым, что очень забавно слышать какие - то претензии по поводу избиения девочки мальчиком от тех, у кого в Коране прописано, какой толщиной палки можно бить женщину! Так что, пошел ты лесом, ишак недоделанный!
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583
tokol 5 минут назад
Не нравится-валите к себе в кишлаки
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583
tokol 9 минут назад
Она сама лезет. А если девка лезет с парнем драться, то она уже спаринг-партнер
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45k
SinigamiRuuk 14 минут назад
Правильно, надо научить Питерских школьников правильным кричалкам!
Не "Москва для москвичей", а "Скайрим для нордов!"
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2k
Сергей 15 минут назад
Все должно быть рассмотрено в органах внутренних дел. Никакие омбудсмены не могут давить на органы правопорядка. И с каких пор омбудсмен Дагестана пытается что-то решить за представителей Таджикистана??.. Может он еще за террористов из Крокуса впрячься хочет??..
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52k
Крымчанка 16 минут назад
Это чей уполномоченный такой ретивый? Если таджикский - отвести его на кладбище, где лежат погибшие в Крокусе. Пусть на брюхе ползёт ушлёпок. .... посмотрела без звука - кабанистая нацменка могла просто придавить субтильного пацана. Это скромные восточные женщины в хиджабе?
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10k
Maddy8 18 минут назад
Когда убивали русских все молчали. Появилось видео с ответкой в виде какой то непонятной драки, сразу требуют разобраться. Как так? чтобы кто-то посмел их унижать.
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61k
dima423 20 минут назад
Чето конченые совсем...мало того что обсос на бабу полез драться в полную силу, так еще и сам справиться не смог, за него впрягаться пришлось... Наказание должно быть для них точно такое же, как для чурок которые толпой избили русскую девушку! Вообще мне как русскому стыдно на это смотреть...
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2k
Сергей 20 минут назад
региональный омбудсмен Джамал Алиев это кто?? Региональный омбудсмен?? А схерали у нас есть региональный омбудсмен сторонних государств?? Или этой фразой замаскировали главу диаспоры. А диаспоры это организации действующие в интересах других государств. И с хера ли он что-то там вещает!!...
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61k
Мойша Полчаса назад
А это так возбудилось? Ответка и обратка действиям кавказских чмошников, за которых этого Алиева долбят в администрации.
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40k
albedo 49 минут назад
Пора вводить телесные наказания для несовершеннолетних.
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August
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