В Пензе компания несовершеннолетних подошла к парню «спросить за внешний вид» и это закончилось поножовщиной

Сегодня по пензенской площади Ленина шёл юноша с длинными волосами и в берцах с белыми шнурками. Его внешний вид привлёк гуляющих неподалёку несовершеннолетних парней и они подошли на разговор.

Сначала ребята просто заинтересовались шнурками, потом один из этой компании полез их срезать. В ответ молодой человек несколько раз ударил обидчика ножом и убежал. Всё произошло прямо перед зданием правительства области.

Осторожно, жёсткие кадры: