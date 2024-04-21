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В Пензе компания несовершеннолетних подошла к парню «спросить за внешний вид» и это закончилось поножовщиной

В Пензе компания несовершеннолетних подошла к парню «спросить за внешний вид» и это закончилось поножовщиной

Автор:
21 апреля 2024 22:00
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   нож   парень   пенза   подростки   шнурки   
2139
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Больше всего им не понравились белые шнурки на его ботинках.

Сегодня по пензенской площади Ленина шёл юноша с длинными волосами и в берцах с белыми шнурками. Его внешний вид привлёк гуляющих неподалёку несовершеннолетних парней и они подошли на разговор.

Сначала ребята просто заинтересовались шнурками, потом один из этой компании полез их срезать. В ответ молодой человек несколько раз ударил обидчика ножом и убежал. Всё произошло прямо перед зданием правительства области.

Осторожно, жёсткие кадры:

Когда мы гуляли по улице Московской, мимо пронеслись две «скорые». Подошли ближе к зданию правительства и увидели толпу, а на земле - лежащего окровавленного парня. Вокруг говорили, что один молодой человек ударил другого ножом в шею и в ногу, - рассказали очевидцы.

Вскоре полицейские вычислили и задержали 18-летнего парня с ножом. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Раненый подросток лежит в больнице, сообщают, что его жизни ничего не угрожает.

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Метки: Видео   нож   парень   пенза   подростки   шнурки   
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38  комментариев
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2k
Веселый Пук 2 часа назад
[мат] было лезть.Д.о.ебался и получил.Беспредел конечно.Никак не оправдываю но ситуация могла бы развернуться в другую сторону.
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8k
Умница-красавица 56 секунд назад
Молодец парень, что на зассал против толпы уепанов. Первая подпишу петицию за его оправдание!
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6k
Руслан 22 минуты назад
Подошли группой спросить за шмот, чувствовали себя крутыми. Наверное от чувства собственной значимости распирало. Получили ответку. В чем проблема? Достал нож первым кто? В белых шнурках? Нет. Сейчас может быть ума прибавится и побоятся в следующий раз дое@ываться до людей.
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1k
Аркадий 23 минуты назад
Всё правильно сделал, искренне надеюсь условно дадут, хотя навряд ли
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3k
Андерсен Полчаса назад
А ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ ОБ ЭТОМ?
Я думаю, что теперь он больше не будет резать другим шнурки.
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3
klon11 Полчаса назад
петух получил то что просил
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17k
Booka1a 38 минут назад
ага, то что эта гопота с ножом была, полицию похоже не волнует. а если бы у парня ножа не оказалось, то они сначала шнурки бы порезали, потом волосы, потом пилюлей бы ему дали и спокойно ушли бы...
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74k
SAndre 41 минуту назад
пензенскому расисту не понравился белый цвет?
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6k
Alexander 48 минут назад
Му.д.дак порезанный теперь жертву изображать будет, получил что заслуживает.
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61k
Мойша 58 минут назад
Видел я подобное чмо по телеку. Пацан с компанией по привычке полезли обносить дачи. И в одном домике под половицей был заложен взрывпакет. Бабахнуло, чмо-ворюга лежит в больнице: он ведь пострадавший... Хозяину дачки дали 5 лет. За превышение самообороны.... А то что дачку обносили КАЖДЫЙ год, и никого не находили - это полиция не при чем.
Так и здесь - пусть судят двенадцать, чем несут шестеро.
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2k
Сергей Час назад
Огромная просьба к следственному комитету: Накажите зачинщиков данного происшествия по всей строгости. Вся вина произошедшего на них. Там и группа лиц и сговор. И предмет правонарушения нож. А если их всех на месте протрясли бы то и еще штуки 2-3 нашли бы. А самооборона 100%. Ждем результата расследования.
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77
Бывалый Трус Час назад
Белые шнурки в чёрных берцах носят ултраправые скинхеды, которые замешаны в убийствах (или серьёзных избиениях) мигрантов. Могут ли при этом скинхеды быть волосатыми? Думаю, что из самого термина "скихед" видно, что нет. Получается, парень попутал рамсы. А может и не знал, что носит. Но, это вряд ли.
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77
Бывалый Трус Ольга 20 минут назад
Можешь носить, что хочешь. Твоё дело. Я ничего и не говорю. Это не мои понятия. И ничего никому не запрещаю.

"Большинство скинхедов носят обычные чёрные шнурки, однако в некоторых движениях цвет шнурков может меняться. Цвета всех культур рассматривать не будем, а остановимся только на белых.

Итак, белые шнурки. Используются представителями т.н. "фашистов" и "ультраправых нацистов" (одни из многих движений в составе скинхедов), которые верят в расовое превосходство и имеют цель очистить страну от людей иной национальности. Они восхваляют национал-социализм, что царил в Германии во время Гитлера, а также ненавидят т.н."антифашистов" (левых скинхедов, что борются с правыми скинхедами, проще говоря). Однако не все участники движения могут носить белые шнурки, а только те из них, кто хоть раз приложили руку к "очистке страны от мигрантов" самым радикальным способом. Я надеюсь, вы догадались о чём речь, т.к. если я напишу всё это дело прямыми словами, Дзен может ограничить статью."

https://dzen.ru/a/XbCoHkM-zACwVrVthttps://dzen.ru/a/XbCoHkM-zACwVrVt
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77
Бывалый Трус GROMOZEKA 14 минут назад
Да, не базар. Я об этом раньше совсем не знал и был счастлив. Я просто объяснил почему (скорее всего) прикопались. А то, что это глупость (как минимум) я согласен. Просто это не моя глупость, а тех, кто этой глупостью занимается.
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77
Бывалый Трус GROMOZEKA 2 минуты назад
Могут. Согласен. Но проверять надо все версии. Самый плохой следователь - это тот, у которого туннельное мышление. Просто, прикопались именно к белым шнуркам. Да ещё и в очень агрессивной манере. Думаете, совпадение?
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691
стеклоВАТА Час назад
..здят тут некоторые типа "а че он с ножом гулял"?
а вопрос: чем ему пытались шнурки? не ножом?
он наверно и ходит с ножиком бараны, которые на шнурки возбуждаются, тоже с ножами.. нет?
а вообще защита имущества не проканает? я бы оправдал
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4k
Тварь Час назад
Пензюки в общем.
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2k
Сергей Час назад
100% самооборона. Наказание должны понести нападающие.. Включая последствия..
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7k
Mixalych Час назад
Надо иметь газовый баллончик...
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1
w Час назад
Ну а что ему было делать против толпы?
Да ещё и когда к нему с ножом лезут?
Сначала резать шнурки, а потом фиг знает, что бы им ещё в голову пришло.
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22k
иванов дмитрий 2 часа назад
пятеро дебилов С ПОМОЩЬЮ НОЖА пытаются что то срезать\отобрать на улице у одного парня.
Он защищается.
Если это не самооборона , то что такое самооборона ?
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39k
Вепс 2 часа назад
Парня посядат скорее всего за тяжкие телесные или попытку убийства. И ни один следователь не скажет что это было состояние аффекта и самозащита. А по честноку даже на видео видно, что группа подошла к парню, начали давить, один достал нож и начал срезать шнурки, то есть они были вооружены, и это ппц фактор. У парня тоже был ножик, судя по всему, или он его отобрал? Парня упрячут, а эти гниды так и будут ходить , и решать кому ходить в белых шнурках.
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77
Бывалый Трус 2 часа назад
Сначала ребята просто заинтересовались шнурками, потом один из этой компании полез их срезать. В ответ молодой человек несколько раз ударил обидчика ножом и убежал. Всё произошло прямо перед зданием правительства области."

Получается, что и компания была с ножами. Ну, раз "один из этой компании полез их СРЕЗАТЬ." Получается, что это не единичный случай, а обычное дело для Пензы, ходить по городу с холодным оружием.. А кто-то говорил, что девяностые ушли безвозвратно. А они уже тут. Если государство не может защитить людей, они начинают защищаться сами, как могут.
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61k
dima423 2 часа назад
Ну че...жизнь гопника полна рисков и опасностей)
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August
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