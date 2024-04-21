В Пензе компания несовершеннолетних подошла к парню «спросить за внешний вид» и это закончилось поножовщиной

Больше всего им не понравились белые шнурки на его ботинках.
Сегодня по пензенской площади Ленина шёл юноша с длинными волосами и в берцах с белыми шнурками. Его внешний вид привлёк гуляющих неподалёку несовершеннолетних парней и они подошли на разговор.
Сначала ребята просто заинтересовались шнурками, потом один из этой компании полез их срезать. В ответ молодой человек несколько раз ударил обидчика ножом и убежал. Всё произошло прямо перед зданием правительства области.
Осторожно, жёсткие кадры:
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Когда мы гуляли по улице Московской, мимо пронеслись две «скорые». Подошли ближе к зданию правительства и увидели толпу, а на земле - лежащего окровавленного парня. Вокруг говорили, что один молодой человек ударил другого ножом в шею и в ногу, - рассказали очевидцы.
Вскоре полицейские вычислили и задержали 18-летнего парня с ножом. Против него возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Раненый подросток лежит в больнице, сообщают, что его жизни ничего не угрожает.
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Я думаю, что теперь он больше не будет резать другим шнурки.
Так и здесь - пусть судят двенадцать, чем несут шестеро.
"Большинство скинхедов носят обычные чёрные шнурки, однако в некоторых движениях цвет шнурков может меняться. Цвета всех культур рассматривать не будем, а остановимся только на белых.
Итак, белые шнурки. Используются представителями т.н. "фашистов" и "ультраправых нацистов" (одни из многих движений в составе скинхедов), которые верят в расовое превосходство и имеют цель очистить страну от людей иной национальности. Они восхваляют национал-социализм, что царил в Германии во время Гитлера, а также ненавидят т.н."антифашистов" (левых скинхедов, что борются с правыми скинхедами, проще говоря). Однако не все участники движения могут носить белые шнурки, а только те из них, кто хоть раз приложили руку к "очистке страны от мигрантов" самым радикальным способом. Я надеюсь, вы догадались о чём речь, т.к. если я напишу всё это дело прямыми словами, Дзен может ограничить статью."
https://dzen.ru/a/XbCoHkM-zACwVrVthttps://dzen.ru/a/XbCoHkM-zACwVrVt
Да сейчас кто как хочет, так и одевается и привязывать группировки, к шмоту, по меньшей мере тупость.
Надо и до столба докопаются
а вопрос: чем ему пытались шнурки? не ножом?
он наверно и ходит с ножиком бараны, которые на шнурки возбуждаются, тоже с ножами.. нет?
а вообще защита имущества не проканает? я бы оправдал
Да ещё и когда к нему с ножом лезут?
Сначала резать шнурки, а потом фиг знает, что бы им ещё в голову пришло.
Одному против толпы надо убегать.
Сразу.
Он защищается.
Если это не самооборона , то что такое самооборона ?
* по мнению правосудия
Получается, что и компания была с ножами. Ну, раз "один из этой компании полез их СРЕЗАТЬ." Получается, что это не единичный случай, а обычное дело для Пензы, ходить по городу с холодным оружием.. А кто-то говорил, что девяностые ушли безвозвратно. А они уже тут. Если государство не может защитить людей, они начинают защищаться сами, как могут.
Но вот белые шнурки резать я как то не додумался.