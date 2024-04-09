"Роскосмос" отменил запуск первой тяжёлой ракеты "Ангара-А5"

Историческое событие отложили как минимум на сутки.
Сегодня в 12:00 по Москве с космодрома Восточный должна была стартовать первая тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5", созданная в России после распада СССР. Однако пуск был отменён за две с половиной минуты до старта. Причины пока неизвестны, скорее всего, из-за каких-то неполадок сработала автоматика и отменила старт. Рисковать и торопиться в таких делах не стоит. Новый запуск запланирован на 10 апреля.
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Кислородно-керосиновая тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" полностью разработана и создана Россией уже после распада СССР. В заправленном состоянии она весит 761 тонну, плюс разгонный блок "Орион" при максимальной заправке нафтилом — 22,1 тонны. Отмечается, что разгонный блок может до 5 раз включать двигательную установку, чтобы доставить груз или спутник на нужную орбиту.
"Роскосмос" собирается использовать "Ангару" для военных и гражданских нужд. Она предназначена для выведения тяжёлых космических аппаратов на геостационарную орбиту, также она способна за раз доставлять большее количество спутников, в отличие от сегодняшних ракет, имеющихся в распоряжении "Роскосмоса". И что самое важное, именно с помощью "Ангары" собираются выводить модули для будущей Российской орбитальной станции (РОС).
Напомним, что 21 марта "Роскосмос" уже отменял старт с космодрома Байконур ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25", на борту которого находилось три члена экипажа, включая первую женщину космонавта из Белоруссии Марину Василевскую. Тогда тоже перед самым стартом автоматика дала отбой, но через несколько дней все неполадки были устранены и корабль успешно добрался до станции.
UPD: как и предполагалось, сработала автоматика. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил журналистам, что запуск был отменён из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. Борисов подтвердил, что повторная попытка пуска "Ангары" состоится через сутки — 10 апреля.
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Хочется верить, что советские достижения не были последними для отечественного космоса. Жаль, что в соратниках сейчас только не очень надежный Китай, который зачастую самостоятельно действует.
Я писал в первом комментарии про успехи СССР и США. И считаю, что совместные усилия принесли бы больше.
Фон Браун же работал с НАСА, насколько я помню.
Вы путаетесь, одно дело, когда кто-то стоит у истоков, другое дело, когда можно пользоваться не только наработками, но и помощью. Космос не сможет быть освоен одной страной. Слишком дорого и сложно. МКС хороший пример сотрудничества.