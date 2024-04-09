"Роскосмос" отменил запуск первой тяжёлой ракеты "Ангара-А5"

Кислородно-керосиновая тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" полностью разработана и создана Россией уже после распада СССР. В заправленном состоянии она весит 761 тонну, плюс разгонный блок "Орион" при максимальной заправке нафтилом — 22,1 тонны. Отмечается, что разгонный блок может до 5 раз включать двигательную установку, чтобы доставить груз или спутник на нужную орбиту.





"Роскосмос" собирается использовать "Ангару" для военных и гражданских нужд. Она предназначена для выведения тяжёлых космических аппаратов на геостационарную орбиту, также она способна за раз доставлять большее количество спутников, в отличие от сегодняшних ракет, имеющихся в распоряжении "Роскосмоса". И что самое важное, именно с помощью "Ангары" собираются выводить модули для будущей Российской орбитальной станции (РОС).