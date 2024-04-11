Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный

Это событие можно назвать историческим.
Первая тяжёлая ракета-носитель в современной истории России успешно стартовала с третьей попытки. Напомним, что 9 и 10 апреля запуск "Ангары" отменила автоматика из-за неполадок в системе наддува окислителя центрального блока и сбоя в системе контроля запуска двигателя. На этот раз все неполадки были устранены и ракета в штатном режиме устремилась ввысь. Отмечается, что ракета достигла орбиты, все три ступени отделились штатно.
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Кислородно-керосиновая тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" полностью разработана и создана Россией уже после распада СССР. В заправленном состоянии она весит 761 тонну, плюс разгонный блок "Орион" при максимальной заправке нафтилом — 22,1 тонны. Отмечается, что разгонный блок может до 5 раз включать двигательную установку, чтобы доставить груз или спутник на нужную орбиту.
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Как пишут СМИ, запуск "Ангары" открыл для России новую страницу в освоении космоса. Ведь с помощью этой ракеты на орбиту будут доставляться модули будущей Российской орбитальной станции.
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Так держать !