FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 894 поста • 299 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос
Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный

Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный

Автор:
11 апреля 2024 12:15
Сообщество : Космос
Метки: Ангара-А5   Видео   космодром восточный   роскосмос   тяжёлая ракета   успешный запуск   
1158
1
2

Это событие можно назвать историческим.

Первая тяжёлая ракета-носитель в современной истории России успешно стартовала с третьей попытки. Напомним, что 9 и 10 апреля запуск "Ангары" отменила автоматика из-за неполадок в системе наддува окислителя центрального блока и сбоя в системе контроля запуска двигателя. На этот раз все неполадки были устранены и ракета в штатном режиме устремилась ввысь. Отмечается, что ракета достигла орбиты, все три ступени отделились штатно.

Кислородно-керосиновая тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" полностью разработана и создана Россией уже после распада СССР. В заправленном состоянии она весит 761 тонну, плюс разгонный блок "Орион" при максимальной заправке нафтилом — 22,1 тонны. Отмечается, что разгонный блок может до 5 раз включать двигательную установку, чтобы доставить груз или спутник на нужную орбиту.

Как пишут СМИ, запуск "Ангары" открыл для России новую страницу в освоении космоса. Ведь с помощью этой ракеты на орбиту будут доставляться модули будущей Российской орбитальной станции.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Ангара-А5   Видео   космодром восточный   роскосмос   тяжёлая ракета   успешный запуск   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Б.Касторский 54 минуты назад
Отлично! И правильно, что перепроверяли. Любопытно, что с теми гомогеями, что дважды визжали, дескать, не полетит. Полетит! И это первый прогресс реальный, после того как поняли, что пустослов от Твитера не может управлять такой серьезной отраслью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
11k
Доктор 11 минут назад
Отличная новость !
Так держать !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76
asrsim 14 минут назад
А что за испытательная нагрузка? Что-то полезное, или просто ящик с кирпичами?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
_Tango_ Полчаса назад
Хоть бы пояснили в чем историчность то. Ангара в этой конфигурации уже трижды успешно запускалась с космодрома "Плесецк", а этот пуск - первый с космодрома "Восточный" - вот в этом и есть историческая ценность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
albedo Полчаса назад
Вспомнилось:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
scorpick Полчаса назад
В настоящее время функционируют на орбите только две орбитальные станции, МКС и китайская Тянгун. Если у России опять будет своя станция, это круто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 37 минут назад
Не порядок! Где на желтом ящике скотч "Почта России"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Бу 51 минуту назад
в добрый путь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1970 постов (1979 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

214295



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Ты больной что ли?»: в Красноярском крае приезжий продавец полез в драку с покупателем и вскоре об этом пожалел
«Ты больной что ли?»: в Красноярском крае приезжий продавец полез в драку с...
23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков
23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков
Набирающие популярность в сообществах
Львовские корни Лелика и Болика
Львовские корни Лелика и Болика
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля
OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде
OneWeb запустила скоростной спутниковый интернет в Антарктиде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#машина#история#аварии#авто аварии#дети#Россия#собака#США
#животные#автомобили#интересно#интересное#ДТП#забавно#кино#фильм#кот#Реакция
#Прикол#автомир#в мире#люди#факты#конфликт#Автовсячина#нападение#Еда#полиция
Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Робот-пылесос, который станет отличным помощником по уборке квартиры или дома Роскосмос поделился красивыми кадрами запуска спутника Роскосмос поделился красивыми кадрами запуска спутника "Роскосмос" показал снимки затопленных районов Оренбургской области из космоса "Роскосмос" показал снимки затопленных районов Оренбургской области из космоса "Роскосмос" утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции "Роскосмос" утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции Два российских космонавта и астронавт НАСА успешно приземлились в Казахстане Два российских космонавта и астронавт НАСА успешно приземлились в Казахстане Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура

На что жалуетесь?

Вернуться