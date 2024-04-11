Тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" успешно стартовала с космодрома Восточный

Первая тяжёлая ракета-носитель в современной истории России успешно стартовала с третьей попытки. Напомним, что 9 и 10 апреля запуск "Ангары" отменила автоматика из-за неполадок в системе наддува окислителя центрального блока и сбоя в системе контроля запуска двигателя. На этот раз все неполадки были устранены и ракета в штатном режиме устремилась ввысь. Отмечается, что ракета достигла орбиты, все три ступени отделились штатно.