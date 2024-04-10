Запуск тяжёлой ракеты "Ангара-А5" вновь не удался

И снова старт был отменён за несколько секунд до включения двигателей.
Запуск первой тяжёлой ракеты в истории современной России вновь отменили перед самым стартом. Ровно сутки назад, 9 апреля, за две минуты до старта автоматика остановила пуск ракеты-носителя из-за сбоя системы подачи топлива, которое в подобных ситуациях сливается из блоков. С этим справились за сутки, однако автоматика опять остановила процесс.
"За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива", — сообщил вчера о неполадках глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Источник:
Сообщается, что запуск "Ангары" вновь перенесли на сутки. Причины отмены запуска ракеты пока не называются. Повторная попытка состоится 11 апреля в 12:00 по Москве.
Кислородно-керосиновая тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" полностью разработана и создана Россией уже после распада СССР. В заправленном состоянии она весит 761 тонну, плюс разгонный блок "Орион" при максимальной заправке нафтилом — 22,1 тонны. Отмечается, что разгонный блок может до 5 раз включать двигательную установку, чтобы доставить груз или спутник на нужную орбиту.
UPD: по словам главы "Роскосмоса" Борисова, сегодня произошел сбой в системе контроля запуска двигателя. Он назвал это рядовым явлением.
Источник:
- С космодрома Плесецк стартовала тяжелая ракета-носитель «Ангара-А5»
- Два российских космонавта и астронавт НАСА успешно приземлились в Казахстане
- «Роскосмос» впервые за 12 лет отправил на МКС космических туристов
- Роскосмос поделился красивыми кадрами запуска спутника
- Ракета с кораблём "Союз МС-25" успешно стартовала с Байконура
Новая ракета, достаточно прорывная. Разрабатывали конечно уж очень долго, от того и возможный провал станет обидным. Пусть лучше перепроверят и удачи им.
Во втором ряду сидит инженер и его начальник:
- Товарищ, начальник! У нас ведь заглушка на пятом разъёме. Давайте отменим запуск. Взорвётся ж нахрен всё!
- Не дрейфь!
До запуска ракеты 10 минут. Инженер опять пристаёт к своему начальнику:
- Ну начальник, там же ж заглушка у нас, на пятом разъёме. Нет контакта. Всё взлетит к е@еням!
- Не суетись!
До запуска ракеты 1 минута.
- Товарищ, начальник, всё, не могу больше терпеть! Надо сказать, что у нас нет контакта на пятом разъёме. Рванёт же сейчас всё!
- Жди.
До запуска ракеты 10 секунд. Идёт обратный отсчёт -10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3...
Тут резко с третьего ряда встаёт руководитель другого отдела и кричит: «Отмените запуск! У нас проблема в дроссельном клапане...».
- Вот видишь!? Запуск сорван не по нашей вине!
-Хотелось бы ошибаться.
все, что разработано в СССР, до сих пор работает!
по нашим "новинкам РФ" остаются вопросы, к сожалению(
«Союз ТМА-М» Первый полёт 2010 год, последний 2016 год.
«Союз МС» Первый полёт 2016 год. 23 марта был запуск Союз МС-25.
Зачем нам делать новую ракету? что бы что? а союзы куда? почитайте на той же вики лист модификаций союзов, это давно уже не советская ракета.