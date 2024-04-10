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Запуск тяжёлой ракеты "Ангара-А5" вновь не удался

Запуск тяжёлой ракеты "Ангара-А5" вновь не удался

Автор:
10 апреля 2024 12:15
Сообщество : Космос
Метки: Ангара-А5   Видео   космодром восточный   неполадки   отмена старта   ракета-носитель   роскосмос   
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И снова старт был отменён за несколько секунд до включения двигателей.

Запуск первой тяжёлой ракеты в истории современной России вновь отменили перед самым стартом. Ровно сутки назад, 9 апреля, за две минуты до старта автоматика остановила пуск ракеты-носителя из-за сбоя системы подачи топлива, которое в подобных ситуациях сливается из блоков. С этим справились за сутки, однако автоматика опять остановила процесс.


"За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива", — сообщил вчера о неполадках глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Сообщается, что запуск "Ангары" вновь перенесли на сутки. Причины отмены запуска ракеты пока не называются. Повторная попытка состоится 11 апреля в 12:00 по Москве.


Кислородно-керосиновая тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" полностью разработана и создана Россией уже после распада СССР. В заправленном состоянии она весит 761 тонну, плюс разгонный блок "Орион" при максимальной заправке нафтилом — 22,1 тонны. Отмечается, что разгонный блок может до 5 раз включать двигательную установку, чтобы доставить груз или спутник на нужную орбиту.


UPD: по словам главы "Роскосмоса" Борисова, сегодня произошел сбой в системе контроля запуска двигателя. Он назвал это рядовым явлением.

Источник:

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Метки: Ангара-А5   Видео   космодром восточный   неполадки   отмена старта   ракета-носитель   роскосмос   
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11  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Верно говорят: не спеши, а то успеешь.
Новая ракета, достаточно прорывная. Разрабатывали конечно уж очень долго, от того и возможный провал станет обидным. Пусть лучше перепроверят и удачи им.
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31k
Григорий 19 минут назад
Космодром. До запуска ракеты 1 час. Собрались все от инженеров до глав комитетов.
Во втором ряду сидит инженер и его начальник:
- Товарищ, начальник! У нас ведь заглушка на пятом разъёме. Давайте отменим запуск. Взорвётся ж нахрен всё!
- Не дрейфь!
До запуска ракеты 10 минут. Инженер опять пристаёт к своему начальнику:
- Ну начальник, там же ж заглушка у нас, на пятом разъёме. Нет контакта. Всё взлетит к е@еням!
- Не суетись!
До запуска ракеты 1 минута.
- Товарищ, начальник, всё, не могу больше терпеть! Надо сказать, что у нас нет контакта на пятом разъёме. Рванёт же сейчас всё!
- Жди.
До запуска ракеты 10 секунд. Идёт обратный отсчёт -10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3...
Тут резко с третьего ряда встаёт руководитель другого отдела и кричит: «Отмените запуск! У нас проблема в дроссельном клапане...».
- Вот видишь!? Запуск сорван не по нашей вине!
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2k
Legat Полчаса назад
Перенесли бы на 12 апреля, День космонавтики. Точно взлетела бы =)
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229
Ли Харви Освальд Час назад
Освящали? А то п.и.з.д.а.н.ё.т.с.я о небесную твердь
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614
Olldd Час назад
>>В этой ситуации предусмотрен слив
-Хотелось бы ошибаться.
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14k
Андрей А 2 часа назад
Семь раз отмерь
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5k
Горожанин 2 часа назад
Нормально всё. Автоматика себя хорошо показывает - это мозги ракеты, которые работают на высоком уровне, что тоже говорит о качестве новой отечественной ракеты.
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8k
Игорь 2 часа назад
И добавить то нечего
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7k
Бу 2 часа назад
печаль конечно.
все, что разработано в СССР, до сих пор работает!
по нашим "новинкам РФ" остаются вопросы, к сожалению(
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28
ПилКурил Бу 13 минут назад
«Союз ТМА» Первый полёт 2002 год, последний 2012 год.
«Союз ТМА-М» Первый полёт 2010 год, последний 2016 год.
«Союз МС» Первый полёт 2016 год. 23 марта был запуск Союз МС-25.
Зачем нам делать новую ракету? что бы что? а союзы куда? почитайте на той же вики лист модификаций союзов, это давно уже не советская ракета.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1967 постов (1975 в горячем)
Лесник
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