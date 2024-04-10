Запуск тяжёлой ракеты "Ангара-А5" вновь не удался

Сообщается, что запуск "Ангары" вновь перенесли на сутки. Причины отмены запуска ракеты пока не называются. Повторная попытка состоится 11 апреля в 12:00 по Москве.





Кислородно-керосиновая тяжёлая ракета-носитель "Ангара-А5" полностью разработана и создана Россией уже после распада СССР. В заправленном состоянии она весит 761 тонну, плюс разгонный блок "Орион" при максимальной заправке нафтилом — 22,1 тонны. Отмечается, что разгонный блок может до 5 раз включать двигательную установку, чтобы доставить груз или спутник на нужную орбиту.

UPD: по словам главы "Роскосмоса" Борисова, сегодня произошел сбой в системе контроля запуска двигателя. Он назвал это рядовым явлением.