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"Роскосмос" утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции

"Роскосмос" утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции

Автор:
03 апреля 2024 13:38
Сообщество : Космос
Метки: Российская орбитальная станция   Строительство   космодром восточный   проект   роскосмос   эскиз   
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Начало строительства запланировано на 2027 год.

Госкорпорация "Роскосмос" сообщила об окончательном утверждении эскизного проекта Российской орбитальной станции (РОС). Её строительство планируют начать в 2027 году и развернуть уже в 2032-м.


Как отметили в корпорации, в основе конструкции РОС лежит узловой модуль с шестью портами, к которым присоединяются другие. В случае, если один из модулей исчерпает ресурс, то его легко можно будет вывести с орбиты и заменить. Таким образом РОС сможет работать десятилетиями, подчеркнули в "Роскосмосе".


"Другой важный момент — полярная орбита, по которой станция будет летать вокруг Земли. У МКС наклонение орбиты меньше 52 градусов, а у новой станции планируется до 97 градусов. Это даст обзор всей земной поверхности, в том числе стратегически важного для нашей страны Северного морского пути. Сейчас космонавты с борта МКС могут видеть около 60% земной поверхности, из них лишь около 10% — территория России. Также станция получит гарантированную стабильную связь с наземным комплексом управления.


Один из основных плюсов РОС — высокая энергетика, которая позволит испытывать и отрабатывать технологии востребованного в нашей космонавтике оборудования, например, радиолокаторов и антенных систем большой мощности", — также говорится в публикации госкорпорации.

Добавим, что разговоры о необходимости выхода России из проекта МКС, чья эксплуатация стартовала в конце 1998 года, и создания собственной станции начались в 2020 году. Это инициатива объяснялась тем, что некоторые элементы МКС повреждены и замене не подлежат. В NASA согласны с тем, что станции осталось "жить" недолго. По подсчётам экспертов, в январе 2031 года МКС начнёт медленно снижаться, после чего войдёт в атмосферу и её обломки упадут в южную часть Тихого океана.

Впервые макет РОС показали летом 2022 года. Тогда нынешний глава "Роскосмоса" Юрий Борисов рассказал, что на первый этап строительства (создание наземной инфраструктуры космодрома Восточный) деньги уже выделены (порядка 150 млрд рублей). По данным на октябрь 2023 года, стоимость строительства РОС обойдётся примерно в 609 млрд рублей.

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Метки: Российская орбитальная станция   Строительство   космодром восточный   проект   роскосмос   эскиз   
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Б.Касторский 2 часа назад
Почему-то не верю. Может Рогозин испортил впечатление о Роскосмосе. А то три года назад аналог Союза должен был облетать Луну, чтобы в 30 году там построили базу.
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Burzum
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Лесник
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