"Роскосмос" утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции

Госкорпорация "Роскосмос" сообщила об окончательном утверждении эскизного проекта Российской орбитальной станции (РОС). Её строительство планируют начать в 2027 году и развернуть уже в 2032-м.





Как отметили в корпорации, в основе конструкции РОС лежит узловой модуль с шестью портами, к которым присоединяются другие. В случае, если один из модулей исчерпает ресурс, то его легко можно будет вывести с орбиты и заменить. Таким образом РОС сможет работать десятилетиями, подчеркнули в "Роскосмосе".



