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В Японии научились делать ракетное топливо из коровьего навоза

В Японии научились делать ракетное топливо из коровьего навоза

Автор:
21 января 2024 20:31
Сообщество : Наука
Метки: SpaceX   Видео   Япония   инженеры   навоз   ракета   топливо   ученые   
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И на нём уже полетел один из космических кораблей SpaceX.

Теперь путь к звёздам лежит через коровник.

Компания Interstellar Technologies в декабре 2023 года провела испытание ракетного двигателя, в котором использовалось топливо, изготовленное из коровьих экскрементов («Когда речь идет о получении чистого высокоэффективного топлива, коровы - лучший вариант. Я скорее удивлен, чем обрадован. Ведь это случается каждый день»). Мизушита держит 900 коров. Они производят от 40 до 50 тонн экскрементов в день. Эти отходы ферментируются в резервуаре для получения биогаза. («Газ накапливается здесь, в этом оборудовании»). Затем он собирается на близлежащем заводе газовой компании. Недавно он был использован в качестве ракетного топлива американской космической компанией SpaceX. Компания планирует запустить ракеты на этом экологически чистом топливе уже в следующем финансовом году.

Так что Илон Маск торжествует, вскоре инженеры создадут мега-ракеты, бороздящие Вселенную не только на газе, а и на обычных кизяках - так будет проще и эффективней.

А в Японии считают, что душистое топливо «поможет стране усилить свою энергетическую безопасность, поскольку у неё нет собственных запасов угля, нефти или газа в достаточном количестве».

Кстати, что-то подобное, но только с переработкой навоза в топливо для автомобилей, уже начинали и не раз. Одну из попыток сделал не кто-нибудь, а американский энергетический гигант Chevron. В 2021 году компания хотела открыть сеть предприятий по производству биометана и перевести на эту «горючку» грузовые автоперевозки в США.

Мы думаем, что сможем повлиять на грузовые автопарки, чтобы они перешли на это топливо, - заявлял президент подразделения горюче-смазочных материалов Chevron в Северной и Южной Америке.

Пока этого не случилось. Но ключевое слово здесь «пока». Когда в игру вступает такой гигант как Chevron или раскрученная компания SpaceX, то обычно доводит дело до конца.

Мука из сверчков, топливо из навоза… Будущее не за горами.

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Метки: SpaceX   Видео   Япония   инженеры   навоз   ракета   топливо   ученые   
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13  комментариев
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919
Anatolij Час назад
900 коров и 40-50 тонн - это 50 кг какашек от одной коровки в день. Эх, в начале 90-х убирал я за своей Зорькой, но чтобы столько!!!
Там явно без Фукусимы дело не обошлось. Это какие-то монстры срущие, а не коровки!
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5k
Горожанин Минуту назад
Понимаю, говно живых коров сейчас - это топливо. Но
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16k
GROMOZEKA 13 минут назад
Иными словами, на пердящем паре
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1k
Гера 17 минут назад
Говоря про экологически чистый биоэтанол, который продвигает Шеврон и не только, имеют ввиду этанол не из экскрементов, а из растительного сырья, обычно зерновых. Экологичность этого топлива, по мнению производителей, заключается в том, что пока урожай зреет, он за счет фотосинтеза поглощает углекислый газ в объеме близком к объему выделяемому при сжигании этанола, произведенного из этого сырья.
Но господа умалчивают о том, что для выращивания сельхоз культур под этанол, в сельхозоборот вводят новые плодородные земли, на которых до этого тоже что то росло и поглощало углекислый газ, компенсируя примерно тот же объем (а возможно и больший) углекислого газа выделяемого ископаемым топливом, заменить которое планируют биоэтанолом.
Так что к экологии этот проект также не имеет никакого отношения.
Но на сколько я знаю, уже приняты законы, вытесняющие традиционное топливо в авиаотрасли и морских перевозках уже в ближайшее время.
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20k
anpetrof 19 минут назад
Корову запихивают в дигательный отсек и кормят специальным кормом...
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17k
Kucher 50 минут назад
Т.е. выражение "что за гавно я в бак залил?" теперь можно воспринимать буквально.
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17k
ss 52 минуты назад
Хм... Вроде январь ещё. До первого апреля далеко... Да и не апрель ты, Август! И даже не март.
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56k
turyst 53 минуты назад
Хм... И что плохого, по мнению автора, в топливе из отходов производства молока и мяса?

А так... Ничего нового, в общем-то.

Ссылка youtu.be
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37k
Андрей Иванов 56 минут назад
Японцы и не такое нарисуют в хентае.
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2k
Звёздный странник Час назад
Так появился смысл у фразы: "Подорвался пукан".
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34k
Юр21 Час назад
Хохлы японцам свои технологии передали?
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August

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