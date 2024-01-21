В Японии научились делать ракетное топливо из коровьего навоза

А в Японии считают, что душистое топливо «поможет стране усилить свою энергетическую безопасность, поскольку у неё нет собственных запасов угля, нефти или газа в достаточном количестве».

Кстати, что-то подобное, но только с переработкой навоза в топливо для автомобилей, уже начинали и не раз. Одну из попыток сделал не кто-нибудь, а американский энергетический гигант Chevron. В 2021 году компания хотела открыть сеть предприятий по производству биометана и перевести на эту «горючку» грузовые автоперевозки в США.