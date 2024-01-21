В Японии научились делать ракетное топливо из коровьего навоза

И на нём уже полетел один из космических кораблей SpaceX.
Теперь путь к звёздам лежит через коровник.
Компания Interstellar Technologies в декабре 2023 года провела испытание ракетного двигателя, в котором использовалось топливо, изготовленное из коровьих экскрементов («Когда речь идет о получении чистого высокоэффективного топлива, коровы - лучший вариант. Я скорее удивлен, чем обрадован. Ведь это случается каждый день»). Мизушита держит 900 коров. Они производят от 40 до 50 тонн экскрементов в день. Эти отходы ферментируются в резервуаре для получения биогаза. («Газ накапливается здесь, в этом оборудовании»). Затем он собирается на близлежащем заводе газовой компании. Недавно он был использован в качестве ракетного топлива американской космической компанией SpaceX. Компания планирует запустить ракеты на этом экологически чистом топливе уже в следующем финансовом году.
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Так что Илон Маск торжествует, вскоре инженеры создадут мега-ракеты, бороздящие Вселенную не только на газе, а и на обычных кизяках - так будет проще и эффективней.
А в Японии считают, что душистое топливо «поможет стране усилить свою энергетическую безопасность, поскольку у неё нет собственных запасов угля, нефти или газа в достаточном количестве».
Кстати, что-то подобное, но только с переработкой навоза в топливо для автомобилей, уже начинали и не раз. Одну из попыток сделал не кто-нибудь, а американский энергетический гигант Chevron. В 2021 году компания хотела открыть сеть предприятий по производству биометана и перевести на эту «горючку» грузовые автоперевозки в США.
Мы думаем, что сможем повлиять на грузовые автопарки, чтобы они перешли на это топливо, - заявлял президент подразделения горюче-смазочных материалов Chevron в Северной и Южной Америке.
Пока этого не случилось. Но ключевое слово здесь «пока». Когда в игру вступает такой гигант как Chevron или раскрученная компания SpaceX, то обычно доводит дело до конца.
Мука из сверчков, топливо из навоза… Будущее не за горами.
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Там явно без Фукусимы дело не обошлось. Это какие-то монстры срущие, а не коровки!
Но господа умалчивают о том, что для выращивания сельхоз культур под этанол, в сельхозоборот вводят новые плодородные земли, на которых до этого тоже что то росло и поглощало углекислый газ, компенсируя примерно тот же объем (а возможно и больший) углекислого газа выделяемого ископаемым топливом, заменить которое планируют биоэтанолом.
Так что к экологии этот проект также не имеет никакого отношения.
Но на сколько я знаю, уже приняты законы, вытесняющие традиционное топливо в авиаотрасли и морских перевозках уже в ближайшее время.
А так... Ничего нового, в общем-то.