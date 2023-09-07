Япония запустила к Луне свой первый посадочный модуль

Помимо посадочного модуля японская ракета-носитель вывела на орбиту Земли рентгеновский телескоп XRISM, созданный совместно с NASA и Европейским космическим агентством (EKA). Телескоп оснащён рентгеновским аппаратом с широким полем обзора и рентгеновским спектрометром, который позволит изучать элементный состав твёрдых, жидких и порошковых веществ в космосе. Предполагается, что данные с телескопа помогут изучить строение галактик и звёзд, а также лучше понять различные явления во Вселенной.