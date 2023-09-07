Япония запустила к Луне свой первый посадочный модуль

Очередной претендент на звание "лунная держава".
Пуск ракеты-носителя H2A с первым японским посадочным модулем SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) стартовал сегодня, 7 сентября, с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Прямую трансляцию запуска в YouTube вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Сообщается, что успешное отделение посадочного модуля от носителя произошло спустя 47 минут и 33 секунды после старта ракеты.
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Посадочный модуль SLIM предназначен для отработки технологии высокоточной посадки аппаратов на лунную поверхность в пределах 100 метров от расчётной точки. Модуль весит около 200 кг и имеет высоту 2,4 м и ширину 2,7 м. На аппарате установлена камера, способная измерять количество железа и других элементов в лунном грунте.
Сообщается, что SLIM выйдет на лунную орбиту лишь через 3-4 месяца и попытается прилуниться в январе-феврале 2024 года. В случае успешной посадки, Япония станет пятой страной, которой удалось посадить аппарат на поверхность Луны. Ранее это сделали США, СССР, Китай и совсем недавно Индия.
Помимо посадочного модуля японская ракета-носитель вывела на орбиту Земли рентгеновский телескоп XRISM, созданный совместно с NASA и Европейским космическим агентством (EKA). Телескоп оснащён рентгеновским аппаратом с широким полем обзора и рентгеновским спектрометром, который позволит изучать элементный состав твёрдых, жидких и порошковых веществ в космосе. Предполагается, что данные с телескопа помогут изучить строение галактик и звёзд, а также лучше понять различные явления во Вселенной.
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Однако отряд 731 никогда не забудут.