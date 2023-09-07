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Япония запустила к Луне свой первый посадочный модуль

Япония запустила к Луне свой первый посадочный модуль

Автор:
07 сентября 2023 18:00
Сообщество : Космос
Метки: Видео   Япония   аппарат   луна   ракета   телескоп   
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Очередной претендент на звание "лунная держава".

Пуск ракеты-носителя H2A с первым японским посадочным модулем SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) стартовал сегодня, 7 сентября, с космодрома Танэгасима в юго-западной префектуре Кагосима. Прямую трансляцию запуска в YouTube вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).


Сообщается, что успешное отделение посадочного модуля от носителя произошло спустя 47 минут и 33 секунды после старта ракеты.

Посадочный модуль SLIM предназначен для отработки технологии высокоточной посадки аппаратов на лунную поверхность в пределах 100 метров от расчётной точки. Модуль весит около 200 кг и имеет высоту 2,4 м и ширину 2,7 м. На аппарате установлена камера, способная измерять количество железа и других элементов в лунном грунте.

Сообщается, что SLIM выйдет на лунную орбиту лишь через 3-4 месяца и попытается прилуниться в январе-феврале 2024 года. В случае успешной посадки, Япония станет пятой страной, которой удалось посадить аппарат на поверхность Луны. Ранее это сделали США, СССР, Китай и совсем недавно Индия.

Помимо посадочного модуля японская ракета-носитель вывела на орбиту Земли рентгеновский телескоп XRISM, созданный совместно с NASA и Европейским космическим агентством (EKA). Телескоп оснащён рентгеновским аппаратом с широким полем обзора и рентгеновским спектрометром, который позволит изучать элементный состав твёрдых, жидких и порошковых веществ в космосе. Предполагается, что данные с телескопа помогут изучить строение галактик и звёзд, а также лучше понять различные явления во Вселенной.

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Метки: Видео   Япония   аппарат   луна   ракета   телескоп   
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4  комментария
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974
Звёздный князь 54 минуты назад
Лучше поздно. чем никогда.
Однако отряд 731 никогда не забудут.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 17 минут назад
Япошки уже на астероиды садятся..и грунт с них на Землю доставляют..так-что на Луну для них сесть(всего за 300.000 км)-как два пальца об асфальт..думаю.
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5k
Горожанин 41 минуту назад
Сообщите, когда ё.б н.у.т.с.я.
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