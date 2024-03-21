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Пуск корабля "Союз МС-25" к МКС отменили в последний момент

Пуск корабля "Союз МС-25" к МКС отменили в последний момент

Автор:
21 марта 2024 17:08
Сообщество : Космос
Метки: Видео   Союз МС-25   Союз-2.1а   байконур   мкс   отмена   
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На борту корабля находились три человека, включая первую женщину-космонавта из Белоруссии.

Пуск "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-25" к МКС с космодрома Байконур отменён в последний момент. Причины пока не называются. По предварительным данным, повторный запуск состоится через 24 часа.


"Внимание на стартовом комплексе. Прошла автоматическая отмена пуска. Привести агрегаты стартового комплекса в исходное состояние. Подготовиться к стоянке 24 часа", - сказал диктор.

На борту "Союза" находились три члена экипажа: космонавт Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская — первый космонавт Белоруссии, который впервые отправлялся к МКС. Вместе с Новицким они должны были провести на МКС 12 суток и вернуться на Землю 2 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с американкой Лорал О'Хара.

UPD: РИА Новости со ссылкой на NASA сообщает, что запуск ракеты не состоялся из-за не включившихся вовремя двигателей. Ближайший запуск состоится не ранее 23 марта, пишет издание.

Источник:

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Метки: Видео   Союз МС-25   Союз-2.1а   байконур   мкс   отмена   
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5  комментариев
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2k
rudenkov 57 минут назад
Красивая!
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4k
poбт 4 минуты назад
ну к поцану вопросов нет
а вот какая то из девок не поссала на колесо автобуса
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Горожанин Полчаса назад
Повезло командиру с командой.
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4k
Максим Макашев 56 минут назад
у американки понос начался
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Burzum
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