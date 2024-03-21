Пуск корабля "Союз МС-25" к МКС отменили в последний момент

На борту "Союза" находились три члена экипажа: космонавт Олег Новицкий, представительница Белоруссии Марина Василевская и американка Трейси Дайсон. Василевская — первый космонавт Белоруссии, который впервые отправлялся к МКС. Вместе с Новицким они должны были провести на МКС 12 суток и вернуться на Землю 2 апреля на корабле "Союз МС-24" вместе с американкой Лорал О'Хара.