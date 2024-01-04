В Китае обломки ракеты упали рядом с домом

Возле места падения в деревне собрались перепуганные жители, решившие, что это НЛО. После сообщения об инциденте власти начали расследование и подтвердили, что неизвестный объект на самом деле был обломком ракеты. Сама ракета при этом является частью спутниковой радионавигационной системы, за которую ответственно Китайское национальное космическое управление. Неясно, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента, но это не первый подобный случай в Китае. Кроме того, перед запуском, 26 декабря, власти предупредили, что обломки ракеты могут упасть в воду, но не упомянули о вероятности их падения на сушу.