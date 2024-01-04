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В Китае обломки ракеты упали рядом с домом

В Китае обломки ракеты упали рядом с домом

Автор:
04 января 2024 21:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Китай   Разное   Случаи   инциденты   падение   ракета   ракеты   страшно   фото   
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Перепуганные жители Китая засняли, как рядом с жилым районом упали два ракетных ускорителя. Это случилось спустя несколько часов после того, как ракету запустили с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань.

Обломки ракеты Long March 3B, запущенной с китайского космодрома Сичан 26 декабря, упали рядом с жилым районом несколько часов спустя. Это вызвало панику среди местных жителей, которые сняли несколько роликов инцидента. Один из обломков упал буквально в нескольких метрах от дома в деревне Байсе (провинция Гуанси).

Возле места падения в деревне собрались перепуганные жители, решившие, что это НЛО. После сообщения об инциденте власти начали расследование и подтвердили, что неизвестный объект на самом деле был обломком ракеты. Сама ракета при этом является частью спутниковой радионавигационной системы, за которую ответственно Китайское национальное космическое управление. Неясно, пострадал ли кто-нибудь в результате инцидента, но это не первый подобный случай в Китае. Кроме того, перед запуском, 26 декабря, власти предупредили, что обломки ракеты могут упасть в воду, но не упомянули о вероятности их падения на сушу.

Когда в мае 2022 года обломки китайской ракеты упали у Индийского океана, даже один из руководителей НАСА Билл Нельсон раскритиковал Китай за "несоблюдение стандартов". По его словам, Китай обязан минимизировать риски для людей и объектов на Земле при повторных запусках ракет, и "обеспечить максимальную прозрачность этих операций".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Видео   Китай   Разное   Случаи   инциденты   падение   ракета   ракеты   страшно   фото   
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10  комментариев
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132k
parallax 2 часа назад
Надеюсь там а качестве топлива был не гептил.
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Godwine Æþelræd 48 минут назад
ничего нового, для Китая это норма
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411
ruslan d Час назад
У меня на даче , бомбер до Кубинки не дотянул , до сии пор деталь обшивки где-то валяется ... а было еще при СССР ...
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411
ruslan d zlopisec 18 минут назад
Звенигород , около конечно
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4k
Горожанин 2 часа назад
Что, что случилось?! Они ведь и должны падать.
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24k
SolomonA 2 часа назад
Несколько часов? Где они все это время летали?
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