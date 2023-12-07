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Домик, который построил Джейк

Домик, который построил Джейк

Автор:
07 декабря 2023 13:57
Сообщество : Строитель
Метки: Джейкоб Витцлинг   Сара Андервуд   Строительство   архитектура   дом   лес   необычно   проект   реализация   хижина   
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Без преувеличения удивительные творения обычного школьного учителя из Нью-Гэмпшира смотрятся настолько завораживающе, что к ним хочется не только прикоснуться, но пожить.

Наверняка практически каждый из нас представлял себе, как хотя бы ненадолго сбежит в глушь и побудет вдали от суеты города и социума со всеми его проблемами, наслаждаясь девственной природой. Этот парень пошёл дальше и воплотил свою мечту, да ещё и не один раз.

Джейкоб Витцлинг родился в семье талантливого архитектора. И хотя пошёл в педагогику, а не по стопам отца, талант, видимо, всё же передался и ему. Ещё будучи студентом, он чудом уболтал владельца участка за городской чертой позволить ему построить хижину в лесу. На возведение избушки ушло в общей сложности 800 долларов. Материалы – обрезки он выпрашивал или приобретал за символическую сумму на ближайших стройках.

Понятно, что условия были спартанские. Готовить можно было только на костре, а мыться – в ручье. Но бытовые проблемы казались мелочью. Джейкоб ел в городе, а в душ ходил в спортзале. Но самое главное, что его детская мечта о домике на дереве и стремление пожить самостоятельной взрослой жизнью осуществились сразу вместе.

На создание следующего домика молодого учителя вдохновил полуразрушенный, но очень перспективный склад. Это строение получилось уже более основательным и уютным, а фэнтези-составляющую архитектор-самоучка придал, посадив на крыше домика мох.

Сказочную пирамидальную избушку он строил уже с помощью своей девушки Сары Андервуд, которая полностью разделила увлечение парня. Домик вышел крошечным, но зато двухэтажным и аутентичным. Его можно арендовать любому желающему, поэтому к услугам гостей базовый набор удобств, включающий электричество, водопровод, кладовку, биотуалет и даже гидромассажную ванну. Большинство домиков Джейкоба находятся в Вашингтоне, а два – в штатах Мэн и Нью-Йорк. 

Следующим этапом проекта Cabinland, как его назвал Витцлинг, стала сразу целая серия, которой создатели дали название «Замок-хижина.

А потом Витцлинг и Андервуд немного изменили направление и занялись проектом в пустыне Сокора. Который реализовали не менее успешно в виде эклектичной башни, увенчанной живыми растениями.

Конечно, приятно оставлять после себя такие творения. Но вечно в них жить не будешь. И пара решила озадачиться созданием чего-то своего. Их домом на колёсах стал домик на базе пикапа. О котором Джейк отзывается как о сказочном персонаже – драконе. Что логично, поскольку по заявлению самого архитектора-самоучки, вдохновение для своих творений он черпает в книгах и фильмах жанра фэнтези.

В планах творческой пары приобретение участка и строительство хижины теперь уже для себя. С учётом прошлого опыта у ребят определённо получится  что-то очень интересное.

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Метки: Джейкоб Витцлинг   Сара Андервуд   Строительство   архитектура   дом   лес   необычно   проект   реализация   хижина   
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