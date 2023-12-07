Домик, который построил Джейк

Джейкоб Витцлинг родился в семье талантливого архитектора. И хотя пошёл в педагогику, а не по стопам отца, талант, видимо, всё же передался и ему. Ещё будучи студентом, он чудом уболтал владельца участка за городской чертой позволить ему построить хижину в лесу. На возведение избушки ушло в общей сложности 800 долларов. Материалы – обрезки он выпрашивал или приобретал за символическую сумму на ближайших стройках.

Понятно, что условия были спартанские. Готовить можно было только на костре, а мыться – в ручье. Но бытовые проблемы казались мелочью. Джейкоб ел в городе, а в душ ходил в спортзале. Но самое главное, что его детская мечта о домике на дереве и стремление пожить самостоятельной взрослой жизнью осуществились сразу вместе.