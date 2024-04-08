FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Космос 891 пост • 299 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Космос
Турция захотела присоединиться к российско-китайскому проекту лунной станции

Турция захотела присоединиться к российско-китайскому проекту лунной станции

Автор:
08 апреля 2024 18:50
Сообщество : Космос
Метки: Китай   Международная научная лунная станция   Россия   Турция   освоение луны   проект   роскосмос   
901
4

По данным директора Института космических исследований, вскоре к проекту могут присоединиться и крупные азиатские страны.

Турция подала заявку на участие Международной научной лунной станции (МНЛС), в которой пока участвуют только Россия и Китай. Об этом сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатоли Петрукович.


"В рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская или китайско-российская станция. Есть заявки на участие в станции от Турции, например, и от других стран", — поделился директор ИКИ РАН.

Петрукович также отметил, что интерес к проекту проявляют крупные азиатские страны с приличными бюджетами, которые заинтересованы в космических исследованиях с дальней перспективой.


Напомним, что межправительственное соглашение между Россией и Китаем в области создания лунной базы было подписано в Москве и Пекине 25 ноября. 15 марта 2023 года правительство РФ ратифицировало это соглашение.


Согласно дорожной карте, реализация МНЛС пройдёт в три этапа. Это исследование Луны и определение наиболее подходящего места под станцию, затем организация центр управления МНЛС, а также доставка объёмных грузов на спутник Земли и создание орбитальных модулей для электроснабжения и прочей инфраструктуры. В рамках третьего этапа планируется, собственно, освоение Луны, включающее в себя поиск полезных ископаемых, совершенствование модулей станции и содействие международным партнёрам при их высадке на Луну.

Добавим, что 3 апреля "Роскосмос" утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС), на которой будут работать космонавты после вывода из эксплуатации МКС. Планируется, что строительство РОС начнётся в 2027 году и развернут на орбите уже в 2032-м.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Космос"
Метки: Китай   Международная научная лунная станция   Россия   Турция   освоение луны   проект   роскосмос   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Alex 2 часа назад
Турецкие свиньи-то каким тут боком? Или хотят на Луне очередную рыгаловку открыть?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
5k
Losterdin 19 минут назад
не пускайте этих турков они сделают так что все рухнет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Григорий 19 минут назад
турки это враги и диверсия внутри организации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Александр Долматов Полчаса назад
А Турции зачем Луна? Пляжей там нет и помидоры не растут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей Полчаса назад
С таким друзьями враги не нужны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
262
Диман Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
ПаганецЪ Час назад
Турки, как обычно, хотят одной жопой на 12 стульев сесть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Ed Час назад
С удовольствием. Как только карты МИР у них заработают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1960 постов (1965 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

213627



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится
Заговорщикам и плоскоземельщикам данный пост очень не понравится
Набирающие популярность в сообществах
Магнитный компас смартфона научили точно измерять уровень сахара в крови и не только
Магнитный компас смартфона научили точно измерять уровень сахара в крови и не только
Сегодня мы поговорим о том, как следует пить спиртное водителям
Сегодня мы поговорим о том, как следует пить спиртное водителям
В России начали вырубать лес с помощью мобильного лазера
В России начали вырубать лес с помощью мобильного лазера
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 2 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#забавно#Россия#автомобили#Прикол#шоу бизнес#инцидент#авто аварии#задержание
#животные#интересно#факты#интересное#США#дети#собака#аварии#полиция#здоровье
#люди#Юмор#история#машина#автомир#кино#фильм#ДТП#подвиг#Китай
В России начали вырубать лес с помощью мобильного лазера В России начали вырубать лес с помощью мобильного лазера Россельхознадзор разрешил импортировать яйца из Турции Россельхознадзор разрешил импортировать яйца из Турции Китаянка попыталась вывезти из России советские ордена и офицерские кортики Китаянка попыталась вывезти из России советские ордена и офицерские кортики Мужчина пытался вывезти из России двухкилограммовую золотую цепь Мужчина пытался вывезти из России двухкилограммовую золотую цепь Правительство России одобрило проект строительства лунной станции совместно с Китаем Правительство России одобрило проект строительства лунной станции совместно с Китаем Китай решил добывать на Луне полезные ископаемые Китай решил добывать на Луне полезные ископаемые

На что жалуетесь?

Вернуться