Турция захотела присоединиться к российско-китайскому проекту лунной станции

Петрукович также отметил, что интерес к проекту проявляют крупные азиатские страны с приличными бюджетами, которые заинтересованы в космических исследованиях с дальней перспективой.





Напомним, что межправительственное соглашение между Россией и Китаем в области создания лунной базы было подписано в Москве и Пекине 25 ноября. 15 марта 2023 года правительство РФ ратифицировало это соглашение.





Согласно дорожной карте, реализация МНЛС пройдёт в три этапа. Это исследование Луны и определение наиболее подходящего места под станцию, затем организация центр управления МНЛС, а также доставка объёмных грузов на спутник Земли и создание орбитальных модулей для электроснабжения и прочей инфраструктуры. В рамках третьего этапа планируется, собственно, освоение Луны, включающее в себя поиск полезных ископаемых, совершенствование модулей станции и содействие международным партнёрам при их высадке на Луну.