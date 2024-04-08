Турция захотела присоединиться к российско-китайскому проекту лунной станции

По данным директора Института космических исследований, вскоре к проекту могут присоединиться и крупные азиатские страны.
Турция подала заявку на участие Международной научной лунной станции (МНЛС), в которой пока участвуют только Россия и Китай. Об этом сообщил директор Института космических исследований (ИКИ) РАН Анатоли Петрукович.
"В рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская или китайско-российская станция. Есть заявки на участие в станции от Турции, например, и от других стран", — поделился директор ИКИ РАН.
Петрукович также отметил, что интерес к проекту проявляют крупные азиатские страны с приличными бюджетами, которые заинтересованы в космических исследованиях с дальней перспективой.
Напомним, что межправительственное соглашение между Россией и Китаем в области создания лунной базы было подписано в Москве и Пекине 25 ноября. 15 марта 2023 года правительство РФ ратифицировало это соглашение.
Согласно дорожной карте, реализация МНЛС пройдёт в три этапа. Это исследование Луны и определение наиболее подходящего места под станцию, затем организация центр управления МНЛС, а также доставка объёмных грузов на спутник Земли и создание орбитальных модулей для электроснабжения и прочей инфраструктуры. В рамках третьего этапа планируется, собственно, освоение Луны, включающее в себя поиск полезных ископаемых, совершенствование модулей станции и содействие международным партнёрам при их высадке на Луну.
Добавим, что 3 апреля "Роскосмос" утвердил эскизный проект Российской орбитальной станции (РОС), на которой будут работать космонавты после вывода из эксплуатации МКС. Планируется, что строительство РОС начнётся в 2027 году и развернут на орбите уже в 2032-м.
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