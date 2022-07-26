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Российские космонавты уходят с МКС после 2024 года

Российские космонавты уходят с МКС после 2024 года

Автор:
26 июля 2022 16:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Юрий Борисов   космонавты   космос   мкс   проект   роскосмос   станция   
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Об этом заявил глава «Роскосмоса» и добавил, что к этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию.

Недавно сменился глава «Роскосмоса». Место Дмитрия Рогозина занял Юрий Борисов и сегодня он сообщил, что после 2024 года российские космонавты планируют уйти с Международной космической станции:

«Мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с Международной космической станции после 2024 года принято. К этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию».

Такое решение приняли неоднозначно и к обсуждению присоединился лётчик-космонавт Андрей Борисенко:

«Российские космонавты по мере реализации перестанут доставляться на борт МКС и будут работать по другой программе. У нас прописано создание собственной национальной орбитальной станции. Я думаю, любое решение такого рода принимается с учетом всех аспектов окружающей нас жизни. И, раз оно все же было принято, для этого было достаточно оснований».

А тем временем, «Роскосмос» представил проект отечественной станции. Его разработала ракетно-космическая корпорация «Энергия»:

Источник:

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Метки: Юрий Борисов   космонавты   космос   мкс   проект   роскосмос   станция   
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36  комментариев
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1k
Мурчелло 2 часа назад
Давно пора.А то партнеры только дырки сверлить могут,и туалет обсирать.
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278
<name> 8 минут назад
рожа у этого Юрий Борисов такая же мерзкая, как и у Рогозина.
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1k
lobster 21 минуту назад
Мы построим свою собственную космическую станцию... ))))
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2k
5010_BIRD 24 минуты назад
Еще и туалет с собой забрать.
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7k
Михаил Полчаса назад
Ё-мобиль - Йотафон - Трамвай "Russia One" - Планшет Чубайса - T14 Армата - Российская Космическая Станция.

Ссылка coub.com
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278
<name> Михаил 7 минут назад
ОБЕЩАЛИТИ


Ссылка www.youtube.com
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35k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 41 минуту назад
прально а то нервные астранавты дырки сверлят и не помнят нефига...
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10k
Hunson Abadeer 50 минут назад
Блин, вот это реально здорово!!!!!!
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1k
Hornet Час назад
Скоро на УКРОфишках.
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10k
Star Link Час назад
Так уже есть российская лунная база и идет дОбыча гелия-3.

https://lenta.ru/news/2006/01/25/moon/https://lenta.ru/news/2006/01/25/moon/
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459
Вася Час назад
Ну, я ожидал что-то более прорывного, с вращением и гравитацией, например
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11k
Alex Djeff 2 часа назад
Ваня Кемеров на фотофинише был быстрее, запостив эту копипасту парой секунд раньше. Талант не пропьёшь...)))
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70k
Максим 2 часа назад
Без РФ ни ЕС ни США не потянут станцию, ни МКС поддерживать ни новую создать. (да и не до того им будет) а то что надо кооперироваться с Китаем 100%
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25k
Ego sum qui sum 2 часа назад
почему космические корабли до сих пор не сферические? у сферы же самое оптимальное соотношение объема к площади поверхности.
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18k
Алексей 2 часа назад
пешком пойдут? Фишки опять в своем репертуаре, из независимого развлекательного ресурса - стали помойной ямой с кремлеботами и продажными аДминами. Просажу, ка я свое 18000 тысяч гоняя эту мразоту!
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164k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
российский центральный отсек затопить...на чем вся эта русофобская хрень держится)
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18k
Алексей 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com

Одного вора переместили, другого поставили.....Гуляй рванина!
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August

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