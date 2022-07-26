Российские космонавты уходят с МКС после 2024 года

Об этом заявил глава «Роскосмоса» и добавил, что к этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию.
Недавно сменился глава «Роскосмоса». Место Дмитрия Рогозина занял Юрий Борисов и сегодня он сообщил, что после 2024 года российские космонавты планируют уйти с Международной космической станции:
«Мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с Международной космической станции после 2024 года принято. К этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию».
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Такое решение приняли неоднозначно и к обсуждению присоединился лётчик-космонавт Андрей Борисенко:
«Российские космонавты по мере реализации перестанут доставляться на борт МКС и будут работать по другой программе. У нас прописано создание собственной национальной орбитальной станции. Я думаю, любое решение такого рода принимается с учетом всех аспектов окружающей нас жизни. И, раз оно все же было принято, для этого было достаточно оснований».
А тем временем, «Роскосмос» представил проект отечественной станции. Его разработала ракетно-космическая корпорация «Энергия»:
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АНТИФИШКИ
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https://lenta.ru/news/2006/01/25/moon/https://lenta.ru/news/2006/01/25/moon/
https://www.gazeta.ru/science/2017/02/28_a_10548275.shtmlhttps://www.gazeta.ru/science/2017/02/28_a_10548275.shtml
ну почитай оригинал фантазий некоего дяди...
https://web.archive.org/web/20170730054132/http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-yearhttps://web.archive.org/web/20170730054132/http://www.spacex.com/news/2017/02/27/spacex-send-privately-crewed-dragon-spacecraft-beyond-moon-next-year
надеюсь не возникнет вопросов, почему дядя подчистил свои фантазии и теперь они остались только в вебархиве?
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Хм, на кто тебе сказал, что ты несешь правду, а не ахинею?
На чьей оценке своих умственных способностей ты основываешься? Вопрос скорее риторический, поскольку очевидно, что у тебя сильно завышенная самооценка.
Одного вора переместили, другого поставили.....Гуляй рванина!
долбан при Рогозине его и начали нормально строить, для чего он и был туда послан в 14г для разбора хищений и задержек, а по результатам работы стал главой Роскосмоса только в 18г