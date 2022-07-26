Российские космонавты уходят с МКС после 2024 года

Недавно сменился глава «Роскосмоса». Место Дмитрия Рогозина занял Юрий Борисов и сегодня он сообщил, что после 2024 года российские космонавты планируют уйти с Международной космической станции:

«Мы выполним все свои обязательства перед нашими партнёрами, но решение и уход с Международной космической станции после 2024 года принято. К этому времени мы начнём формировать российскую орбитальную станцию».