Что стало с подводной лодкой "Летучий голландец" из знаменитого советского фильма "Секретный фарватер"

История С-156:

Свою историю эта подводная лодка берёт с 9 мая 1952 г. Тогда она была зачислена в списки кораблей Военно-Морского Флота, а после сформирования её экипаж был подчинён 104-й отдельной бригаде средних подводных лодок ВМФ.

25 октября того же года лодка была заложена на судостроительном заводе №112 "Красное Сормово" им. А. А. Жданова в г. Горький по проекту 613 и 1 апреля 1953 г. спущена на воду, после чего переведена по внутренним водным системам для достройки на Ленинградский судостроительный завод №189 им. С. Орджоникидзе, где вошла в состав 39-го дивизиона 93-й бригады подводных лодок.

После достройки лодка была перебазирована в г. Лиепая Латвийской АССП для сдачи курсовых задач, где 31 декабря 1953 г. вступила в строй и направилась в Кронштадт, где 1 августа 1954 г. вошла в состав 68-го дивизиона учебных кораблей.

15 февраля 1957 г. лодка перешла в состав 71-го дивизиона 68-й дивизии УСПЛ Ленинградской Военно-Морской Базы и объявлена лучшей подводной лодкой соединения.

1 апреля 1958 г. лодка снова была переформирована, теперь уже в состав 68-й отдельной бригады подводных лодок, а с 1959 г. встала на модернизацию по проекту 613Е.