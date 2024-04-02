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Что стало с подводной лодкой "Летучий голландец" из знаменитого советского фильма "Секретный фарватер"

Что стало с подводной лодкой "Летучий голландец" из знаменитого советского фильма "Секретный фарватер"

Автор:
02 апреля 2024 09:21
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: интересно   летучий голландец   подводная лодкка   познавательно   секретный фарватер   фото   
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Этот остросюжетный фильм режиссёра Вадима Костроменко, насыщенный батальными сценами, во второй половине 1980-х гг. стал одним из самых популярных в СССР, а в основе сценария фильма лежал написанный в 1963 г. одноимённый роман Леонида Платова.

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История С-156:

Свою историю эта подводная лодка берёт с 9 мая 1952 г. Тогда она была зачислена в списки кораблей Военно-Морского Флота, а после сформирования её экипаж был подчинён 104-й отдельной бригаде средних подводных лодок ВМФ.

25 октября того же года лодка была заложена на судостроительном заводе №112 "Красное Сормово" им. А. А. Жданова в г. Горький по проекту 613 и 1 апреля 1953 г. спущена на воду, после чего переведена по внутренним водным системам для достройки на Ленинградский судостроительный завод №189 им. С. Орджоникидзе, где вошла в состав 39-го дивизиона 93-й бригады подводных лодок.

После достройки лодка была перебазирована в г. Лиепая Латвийской АССП для сдачи курсовых задач, где 31 декабря 1953 г. вступила в строй и направилась в Кронштадт, где 1 августа 1954 г. вошла в состав 68-го дивизиона учебных кораблей.

15 февраля 1957 г. лодка перешла в состав 71-го дивизиона 68-й дивизии УСПЛ Ленинградской Военно-Морской Базы и объявлена лучшей подводной лодкой соединения.

1 апреля 1958 г. лодка снова была переформирована, теперь уже в состав 68-й отдельной бригады подводных лодок, а с 1959 г. встала на модернизацию по проекту 613Е.

1 августа 1963 г. лодка снова была переформирована, но теперь уже в состав 116-го отдельного дивизиона подводных лодок 4-й учебной дивизии кораблей Ленинградской ВМБ.

Летом 1965 г. подлодка в составе отряда кораблей ходила в Польский г. Гдыня и снова была объявлена лучшей подлодкой соединения.

21 марта 1966 г. она также стала победителем соцсоревнования в честь XXIII съезда КПСС и 30 августа вошла в состав 25-й бригады УДиК Ленинградской ВМБ и снова получила звание лучшей подводной лодки соединения.

Впоследствии лодка неоднократно выполняла боевые задачи на Южной Балтике, постоянно меняя места базирования, а в 1970 г. принимала участие в учениях "Океан-70".

После получения очередного звания "отличной" подводной лодки 12 октября 1972 г. ей было присвоено имя "Комсомолец Казахстана".

В 1974 г. подлодка прошла ремонт и снова продолжила нести службу на Южной Балтике, получая наивысшие оценки.

После прохождения с 1977 по 1978 гг. очередного ремонта в Кронштадте, в 1979 г. лодка принимала участие в торпедных стрельбах на приз Главного Командования ВМФ СССР, где заняла второе место и продолжила службу на Южной Балтике, получая высокие оценки.

После прохождения в 1981-1982 гг. очередного ремонта в Кронштадте, подлодка снова продолжила службу и в 1984 г. была передислоцирована на Ладожское озеро, где принимала участие в испытаниях нового вооружения и систем.

В 1986 г. лодке было присвоено звание "Отличный корабль" и она приняла участие в праздничном параде на день ВМФ, пройдя по неве вдоль набережной в г. Ленинград.

А в 1986-1987 гг. "С-156" приняла участие в съёмках фильма "Секретный фарватер", снятого Одесской киностудией, где она выполняла роль таинственной немецкой подводной лодки "Летучий голландец".

Режиссёр фильма был кинематографистом с большим опытом операторской работы. Он стал новатором в подводных съёмках и первым в мире снял погружение настоящей подводной лодки с закреплённым на ней оператором в водолазном костюме. Не знаем насколько это правда, но в интернете встречается информация, что в том же Голливуде такие съёмки смогли повторить лишь в начале 1990-х гг.

Сам фильм снимали на Чёрном и Балтийском морях, хотя по сюжету фильма, действия происходят на Балтике. Дело в том, что в Балтийском море прозрачность воды для съёмок оказалась недостаточной и часть сцен пришлось снимать в Севастополе и Одессе. В частности на базе в Балаклаве снимались сцены четвёртой серии фильма.

Вообще, в интернете ходят упорные споры о трёх разных номерах подводных лодок (С-156, С-296 и С-376), которые выполняли роль "Летучего голландца", но большая часть источников говорит именно о С-156.

Конечно возможно, что его роль и вовсе выполняли все три лодки в разных съёмочных сценах, но только вот С-296 с 1 ноября 1986 по 29 февраля 1988 гг. проходила текущий ремонт на судоремонтном заводе №331 "Металлист" в Балаклаве, а С-376 с 1986 по 1987 гг. выполняла задачи обеспечения ВМФ на выходах в море, а в 1988 г. проходила средний ремонт в Болгарии, поэтому выходит, что эти две лодки просто физически не могли принимать участие в съёмках фильма. Единственное что, та что была в Балаклаве могла сниматься на каких-нибудь крупных планах.

Ну а если вы не согласны с автором, то спорьте с таким авторитетным источником как Штурм Глубины.

Списание и установка памятника:

В том же 1987 г. лодка приняла участие в своём последнем параде на Неве и 19 апреля 1990 г. была исключена из состава ВМФ, после чего передана отделу фондового имущества для последующей утилизации. Тогда корпус лодки хотели отправить в Казахстан для переоборудования в музей, но от этого плана отказались и лодку отвезли на судоразделочную базу на Турухтанные острова.

1 октября 1990 г. экипаж лодки был расформирован и 16 апреля 1991 г. почётное звание "Комсомолец Казахстана" было передано другой подводной лодке "Б-146" проекта 641.

А в мае 2000 г. к празднованию 55-летия Великой Победы на углу Флотской улицы и улицы Восстания в Кронштадте было установлено ограждение этой рубки подводной лодки проекта 613, посвящённое отличнице подводного флота С-156 "Комсомолец Казахстана".

Правда в интернете можно встретить информацию, что рубка эта от другой подводной лодки аналогичного проекта, возможно от "С-362".

В общем мы не знаем оригинальная это рубка "С-156" или же она от другой аналогичной подлодки, но то, что сохранили хотя бы её, уже хорошо.

Ведь это история нашего подводного флота.

Ну а на этом всё.

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Метки: интересно   летучий голландец   подводная лодкка   познавательно   секретный фарватер   фото   
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26k
сеньор Леонсио Час назад
Офигенный фильм был по своим временам!
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24
Anufry 16 минут назад
Да.... были времена! Фильм супер!
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8k
Alex 55 минут назад
Любимейший фильм!
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22k
kσρβγς Час назад
Буквально на днях перечитывал книгу...
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273
DuckTales Час назад
В детстве любил его
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3848 постов (3705 в горячем)

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