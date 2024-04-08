Как делают такие маленькие шарики для шариковых ручек

Впрочем, до идеальной ручки было ещё далеко. Первые прототипы ручек Биро текли, плохо подавали чернила, а писать ими необходимо было строго вертикально. Но изобретатель не унывал. Он знал, что ключ к созданию идеальной ручки лежит в шарике на конце стержня. И вот, спустя почти семь лет, на международной выставке в Будапеште в 1938 году он продемонстрировал публике полностью рабочий прототип шариковой ручки, и навсегда изменил пишущую индустрию. Так как же делают такие крошечные шарики?

Как делают шарики для шариковых ручек

Если вы хорошенько присмотритесь к кончику вашей шариковой ручки, то, наверняка, будете озадачены тем, как производителям удается делать такие крошечные, но в то же время идеально круглые шарики. Что ж, возможно, вы удивитесь, но на самом деле процесс этот не сильно отличается от производства жвачки или кукурузных хлопьев.