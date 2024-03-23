Почему север вверху, а юг внизу?

Мы привыкли, что карта мира выглядит так: слева Америка, справа Китай, а посередине мы, Европа. Как же иначе? Но если перенестись в тот самый Китай, там можно встретить и совсем другую карту:
Посредине карты, в самом центре – «Срединная Империя», то есть Китай! И Тихий океан! Америка, которую мы называем «Западом», оказалась неожиданно на «Дальнем Востоке», справа! А слева, то есть где-то на «Дальнем Западе» оказываются Европа и Африка, а Атлантического океана на китайской карте можно сказать что почти нету!
А теперь давайте из Китая отправимся в Америку. Ну, чтобы если уж путешествовать – так путешествовать от души! И снова – на урок географии в школу. И какую же карту мы там увидим на стене класса? А такую:
В середине – Америка. Европа – на востоке, а Китай и Япония (которые мы «по привычке» называем «востоком») далеко на западе! А Россия на этой карте вообще разрезана пополам... (Так что когда встретите в Интернете американца, пишущего про коварных русских, которые «окружили Америку со всех сторон», не удивляйтесь. Это он в американской школе хорошо учился...)
Если же мы перенесёмся на тысячу лет назад, то удивимся ещё больше. Посмотрите на эту старинную арабскую карту. Её составил в XII веке, в 1154 году, знаменитый географ и путешественник Мухаммад аль-Идриси для короля Сицилии Рожера II – как приложение к своей книге с длинным пышным названием (тогда так модно было называть книжки) «Наслаждение страстно желающего пересечь весь мир».
Посмотрите на карту внимательно. Узнаёте? Сможете показать на этой карте, скажем, Россию? Или хотя бы «сапог» Италии? Грецию? Африку? Ну, Америки и Австралии на этой карте нет (ещё не открыли), но Африка-то где? Даём подсказку: вот примерно тоже самое, современный снимок из космоса:
Узнали? А секрет очень прост – на арабских (и не только арабских!) картах того времени юг всегда был «сверху», а север – «снизу». Если мы карту аль-Идриси перевернём на сто восемьдесят градусов, «вверх ногами», тогда – да, начинаем узнавать...
Вот слева Средиземное море, а правее – Чёрное и заехавшее куда-то в Западную Сибирь Каспийское. Внизу Северная Африка, в центре Аравия, вон Греция и остров Крит, а вот и страна с арабским названием «ар-Руусиййя», то есть «Россия», буквально «Страна русов». Да, очертания берегов «неправильные», и реки текут «немного не туда», и расстояния тоже хромают откровенно, но, уж извините, в те далёкие времена про навигационные спутники и прочие яндекс-карты никто слыхом не слыхивал. И карта аль-Идриси для того времени считалась настоящим «чудом света», король Рожер II хранил эту карту, как величайшую драгоценность!
«Но почему тогда, – спросите вы, – люди всё-таки решили «перевернуть мир», и начали рисовать север на картах сверху, а юг – снизу?
Произошло это в эпоху великих географических открытий. Если в Средние Века путешественник – это прежде всего «пешеход» и «всадник» – купец, ведущий караван верблюдов через пустыню, то во время великих географических открытий главную роль стало играть мореплавание. Путешественник этого времени – отважный мореплаватель, капитан! А в открытом море ориентироваться можно только по звёздам, Солнцу и Луне – в те времена далеко не на каждом корабле был компас! Дорогая это была вещь, а потому и пользоваться ею умели далеко не все моряки.
А вот небо было всегда – ну, по крайней мере в хорошую погоду. В нашем северном полушарии есть чудесная, замечательная, без преувеличения «путеводная» звезда – альфа Малой Медведицы, она же Полярная звезда. В наши дни в крупном городе увидеть Полярную в небе сложно – много «светового загрязнения» от домов и магазинов. Но далеко от города она сияет очень ярко и становится видимой даже в сумерках, почти сразу после захода Солнца. Путешественнику или мореплавателю было достаточно повернуть карту так, чтобы её верх указывал на «путеводную звезду» – чтобы быстро и удобно сориентироваться на местности.
А почему верх, а не низ? Да потому что, вы же лицом, а не спиной к Полярной звезде стоите! Возьмите в руки карту и встаньте так, чтобы она «указывала» на какой-нибудь ориентир. Чем, каким местом она будет на него показывать? Верхом, конечно…
А вот в Южном полушарии, в отличие от нашего Северного, такой удобной яркой звезды нет! Совсем. Ближайшее к Южному небесному полюсу созвездие из ярких звёзд – Южный Крест – отстоит от полюса примерно на тридцать градусов. Это довольно много!
(Не знаете, что такое тридцать градусов? Сейчас объясним. Вытяните руку перед собой и поставьте ладонь вертикально вверх. Ширина ладони на расстоянии вытянутой руки – это примерно десять градусов, тридцать градусов – это три ладони.)
Вот почему очень долгое время плавание в южных морях считалось невероятно опасным – именно потому, что в южном небе нет той самой волшебной «путеводной звезды»... А «у нас», всё в полном шоколаде – просто дождался ясной погоды, посмотрел наверх – и вот он, север! Так и повелось, что север на картах стали рисовать сверху, а не снизу...
Источник:
- Зачем американцы крепили к каскам пиковые тузы?
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- Как европейцы нарисовали такие точные карты в Средние века?
- Интересные карты, которые демонстрируют мир под иным углом
- Чьих?
- Кузьмича.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_карта_Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Генеральная_карта_Украины
На карте Киев - снизу, а Черное море - сверху.