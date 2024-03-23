Почему север вверху, а юг внизу?

Посредине карты, в самом центре – «Срединная Империя», то есть Китай! И Тихий океан! Америка, которую мы называем «Западом», оказалась неожиданно на «Дальнем Востоке», справа! А слева, то есть где-то на «Дальнем Западе» оказываются Европа и Африка, а Атлантического океана на китайской карте можно сказать что почти нету!

А теперь давайте из Китая отправимся в Америку. Ну, чтобы если уж путешествовать – так путешествовать от души! И снова – на урок географии в школу. И какую же карту мы там увидим на стене класса? А такую: