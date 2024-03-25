Кубинцы: кто они и как живут под американскими санкциями?

Кого точно и сколько на Кубе живет по цвету кожи точно ни одному исследователю неизвестно. Есть цифры, я видел, что белых на острове около 60%, остальные кубинцы - мулаты. Но есть и данные, что ровно наоборот - не более 30% кубинцев белокожи.

Я, исходя из личных впечатлений, сказал бы - поровну всех на той же Кубе. А еще и азиаты живут - те же китайцы. А также подтянувшиеся в XX-м столетии русские, итальянцы, восточные европейцы.

Повторюсь, ни грамма бытового расизма на Кубе ныне и не встретишь. Весь остров живет небогато. И кубинцев вопрос цвета кожи соседа волнует в последнюю очередь.

Кубинские девушки