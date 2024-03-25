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Кубинцы: кто они и как живут под американскими санкциями?

Кубинцы: кто они и как живут под американскими санкциями?

Автор:
25 марта 2024 09:14
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Жизнь   интересно   куба   кубинцы   люди   познавательно   санкции   фото   
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Начну с того, что все 12 млн кубинцев - очень-очень разные. Второго такого народа в мире не найти. Могут быть как светлыми голубоглазыми блондинами так и почти черными мулатами.


Кубинцы — какие они?

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А всему виной крайне сложная история острова Свободы. До XVI-го столетия тут жили только индейцы племени-таино, которых поработили, уничтожили или ассимилировали понаехавшие испанцы.

На Кубе живут люди, что ныне называют себя потомками таино. Но там уже кровь крайне смешанная

Эти же испанцы в XVI-XVII привезли на Кубу и темнокожих рабов из западной Африки - пахать на сахарных и табачных плантациях. Сами не захотели - не для того сюда аж из Европы добирались-то. А индейцев фиг заставишь - непокорные краснокожие предпочитали смерть неволе.

При этом в отличии от англо-саксов испанцы никогда оголтелый такой расизм не практиковали. И на Кубе почти триста лет смешивались те самые европейцы, африканцы да уцелевшие индейцы. Вот так и получилось то самое кубинское знаменитое разнообразие. Сохранившиеся и после обретения островом независимости уже в XX-м столетии.

Кого точно и сколько на Кубе живет по цвету кожи точно ни одному исследователю неизвестно. Есть цифры, я видел, что белых на острове около 60%, остальные кубинцы - мулаты. Но есть и данные, что ровно наоборот - не более 30% кубинцев белокожи.

Я, исходя из личных впечатлений, сказал бы - поровну всех на той же Кубе. А еще и азиаты живут - те же китайцы. А также подтянувшиеся в XX-м столетии русские, итальянцы, восточные европейцы.

Повторюсь, ни грамма бытового расизма на Кубе ныне и не встретишь. Весь остров живет небогато. И кубинцев вопрос цвета кожи соседа волнует в последнюю очередь.

Кубинские девушки

Понятное дело, кубинки крайне разнообразны.

От знойных мулаток до белокожих строгих леди. При этом и те и те крайне соблазнительны. И всегда очень дружелюбны к иностранным туристам, надеясь на небольшие презенты. Или даже на шанс уехать с Кубы края, где реки молоком и медом (ромом) текут.

Кубинки часто одеваются весьма откровенно. И даже загорают на пляжах топлес. Но это связано вовсе не с их какой-то повышенной развратностью. А чаще с бедностью - нехваткой денег на хорошую новую одежду и полноценные купальники.

При этом отмечу, что кубинские мулаточки гораздо более доступны в общении, нежели те же белокожие кубинки, потомицы старинных плантаторских семей. Загорают в чисто символических купальниках, на многообещающее знакомство идут с пары слов.

Правда, мулаточек на тех пляжах увидеть праздно загорающими куда сложнее - вынуждены больше работать.

Уличные комплименты

Открытые и жизнелюбивые кубинцы вообще живут в своем особом мирке, во многом изолированным от пагубного западного влияния.

Например, тут практикуется культура los piropos - обычных уличных комплиментов незнакомым дамам - за такое в Америке той же могут давно уже срок дать. А кубинцы, смотри ж - целую систему искрометных комплиментов развили, а-ля наши "вашей маме зять не нужен?". К примеру:

- Si cocinas como caminas, me comeré todo hasta la ultima migaja - если ты готовишь также вкусно как ходишь, я все съем до последней крошки! Tu madre es una verdadera pastelera, así es como un delicioso pastel horneado - Твоя мама должно быть настоящий кондитер, вон какую сладкую печеньку испекла.

Кем работают кубинцы

Кубинцы - не особые любители работать. По крайней мере, до седьмого пота. Лучшей и самой хлебной занятостью на острове Свободы считается служба в отеле для иностранцев - поваром, гидом, официантом.

Увы, печально, что молодые сотрудники кубинских отелей русского языка уже толком почти не знают - общаются только на родном испанском, да на английском. Но в любом случае ко всем иностранцам кубинцы относятся особо: считают, что любой белый чужеземец богаче их живет. Будь он хоть из Молдавии.

Еще одна популярная работа на Кубе - таксистом. Из-за американских санкций кубинцы по сей вынуждены кататься на старых тачках. Но зато к своим железным коням относятся с благовением, холят и лелеют. Не случайно, на Кубе автомобили вполне себе по полвека работают.

Автомобильные аварии на Кубе по той же причине крайне редки - машин немного, водители ездят осторожно. Даже если на борту спидометра не имеют :)

Понятное дело, высоко ценятся на Кубе врачи и учители. А также многочисленные мастера на все руки - за годы американских санкций кубинцы приучились даже одноразовые зажигалки чинить. Есть тут и местные челноки, летающие за границу за товарами.

При этом в любой работе кубинцы, как положено южанам, крайне неторопливы. Любимое словечко кубинца, которого просишь о какой-то услуге, звучит просто:

  • Mañana - маньяна - завтра.

То бишь, завтра все сделаю. А может и не завтра. А может и не сделаю. :)

Учеба на Кубе

На Кубе, кстати, сохранилась вполне себе советская система образования. Проверенная, надежная. Даже местные пионеры имеются - с синими галстуками.

Прежде многие кубинские дети вынуждены были учиться в интернатах, вкалывая после учебы на полях. Но ныне система смягчилась.

Кто по вере кубинцы

У кубинцев с религией все крайне запутано. Официально им в наследство от испанцев достался вроде бы стопроцентный католицизм.

Но вот на практике в верованиях смешались европейские, африканские, индейские обряды, сильно разбавленные советскими идеалами. Если б мы так жили, то утром ходили бы в церковь ставить свечку Николаю Угоднику, вечером танцевали бы во славу Велеса, а днем отмечали б Первомай :)

Весь этот клубок своих верований кубинцы, особенно темнокожие, называют просто santería или же лукумИ.

Чем питаются кубинцы

Стол среднего кубинца крайне бесхитростный - бананы, бобовые, рис. Реже мясо - курица, говядина.

Причем корова для бедных кубинцев животное считай святое, почти как для индийцев. Ибо дает ценные молоко и мясо. За убийство чужой коровы тут могут запросто и срок выписать.

А вообще на Кубе стоит попробовать целый ряд вкусных незамысловатых местных блюд - ропа вьеха (пикантная говядина в томатном соусе), крокеты (уличная закуска к пиву), ахиако (картофельная похлебка), конгри (фасоль с рисом) и другие разносолы.

Резюмировал я б свой рассказ о кубинцах так - веселый, добрый, разнообразный народ. Большие любители петь и танцевать хоть прямо на улице. Встретить кубинца или кубинку, что не знают хотя б пары простых темпераментных па, крайне трудно.

По уровню жизни живут кубинцы примерно как мы на излете позднего СССР :) Часто вслух мечтающие об эмиграции в богатые северные края, но при этом страшно любящие свою бедную жаркую родину.

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Метки: Жизнь   интересно   куба   кубинцы   люди   познавательно   санкции   фото   
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Anarasius
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