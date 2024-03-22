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Редкие архивные фотографии одного из самых малочисленных народов Европы

Редкие архивные фотографии одного из самых малочисленных народов Европы

Автор:
22 марта 2024 10:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Европа   быт   интересно   люди   народ   познавательно   саамы   фото   
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Саамы, в старину известные как лопари и лапландцы, коренной народ Северной Европы, сохранивший до наших времен свои уникальные традиции. Столетие назад саамы и вовсе жили почти так же, как и в позднее средневековье. Уникальные фотографии, сделанные в 1930-1940-е годы.

Фотографии прошли через колоризацию и реставрацию, приятного просмотра!


Лапландия, родина саамов, никогда не имела собственной государственности. Эта земля поделена между Норвегией, Финляндией, Швецией и Россией.

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Традиционный саамский амбар на сваях напоминает сказочную избушку на курьих ножках. Амбар устанавливался над землей с целью защиты продуктов от хищников


Саамы на реке

Рыболовство было традиционным промыслом саамов с незапамятных времен.

В России (до 1991 года в СССР) саамы живут на Кольском полуострове.


Саамка расщепляет сосновые корни, 1933 год

Саамы любят музыку, но хоровое пение неизвестно их культуре - только сольное. Для их фольклора характерна смена грудного пения горловым.


Женщина саамка за вязанием

В саамском языке 10 различных диалектов, причем некоторые из них настолько различны, что финские лингвисты считают их отдельными языками.


Старшее поколение

Сегодня большинство саамов исповедуют христианство, но еще сто лет назад для них был характерен культ предков.


Разделка туши

Саамов в мире около 70 тыс. человек. Более половины живут в Норвегии, в России их около двух тысяч.


Саамка и летнее жилье

Называется оно вежа (куэть) — самое распространённое саамское жилище и самое известное. Это конусообразное сооружение из жердей, которое сверху покрывали оленьими шкурами, дёрном и древесной корой. Вход в вежу находился сбоку, небольшую дверь вешали с наклоном, чтобы она быстро и плотно закрывалась.

Домашняя скотина

Cкот на севере, там где в принципе почти не добудешь сена, кормили водорослями.

"На корм скоту идут местами водоросли, покрывающие густым слоем, до границ прилива, все камни и скалы близ берега моря и его заливов, а также белый мох (Sphagnum)." - Г. Ф. Гебель. Наша Лапландия. 1909 г.

Основой рациона саамов веками были рыба и оленина, но в начале XХ века в их хозяйстве стали появляться козы и овцы.

Дом для зимовки

Тупа (пэрт) – это саамское жилище, построенное из толстых досок или небольших брёвен, четырёхугольное сооружение с плоской крышей. Тупы появились позднее веж, примерно в XVII веке. Возможно даже, что саамы «подсмотрели» их у русских промышленников на Мурманском побережье.

По сравнению с вежей тупа очень благоустроенна. Здесь есть пол, лавка и стол, а очаг напоминает камин, труба которого выходит на крышу.

Саамы плетут в дверном углу хижины

Внутри жилища

Примитивный очаг располагался в пырте (жилище саамов) рядом с входной дверью.

Саамка с щенком

Три поколения саамов около дома

Саамка за работой

Разделывание оленьей шкуры.

Дом для зимовки

Саамская семья, 1942 год

Русское название деевни Сонгельск - лопарский погост, один из наиболее крупных был на Кольском Севере.

В сказке Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева» Герда останавливается в Лапландии у доброй саамки.


Саамка гребущая в лодке, 1933 год

Поражает обувь. Кожаные ботинки были редкостью - стоили дорого. А эти еще и выглядят-то как современно, прям натуральные "берцы".

Мать саамка и дети в зимней деревне Суоникюля, 1932 год

Люльки схожи с традиционными сумками-люльками Североамериканских Индейцев.

Домовины. Захоронение саамов

Из-за особенности почвы на севере (мох и скалы) гробы не закапывались.

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Метки: Европа   быт   интересно   люди   народ   познавательно   саамы   фото   
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Комментарий к фото
с трупа какого-нибудь солдафона европейского сняты боты..
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4k
Максим Макашев 19 минут назад
какие же саамы "малочисленные"? Вот кого пора в "Красную книгу человечества" заносить. Их скоро совсем не будет
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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 1816 постов (1772 в горячем)

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