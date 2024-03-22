Редкие архивные фотографии одного из самых малочисленных народов Европы

Саамов в мире около 70 тыс. человек. Более половины живут в Норвегии, в России их около двух тысяч.

Саамка и летнее жилье

Называется оно вежа (куэть) — самое распространённое саамское жилище и самое известное. Это конусообразное сооружение из жердей, которое сверху покрывали оленьими шкурами, дёрном и древесной корой. Вход в вежу находился сбоку, небольшую дверь вешали с наклоном, чтобы она быстро и плотно закрывалась.