17 интересных сравнений, которые описывают разницу лучше, чем любые слова и цифры

Всё познается в сравнении, не так ли? Пусть эта фраза и банальна, но при этом она невероятно точна. В сравнениях кроется удивительная возможность ясно выделить различия между объектами или явлениями, которые на первый взгляд могут казаться похожими. Главный плюс такой методики — простота и понятность.
Не нужно никаких лишний объяснений и подсчётов. Часто сравнения становятся ключом к новым открытиям и выводам, которые способствуют расширению нашего кругозора. Порой они могут быть настолько любопытными и необычными, что хочется показать их всем вокруг.
Эта девушка отправилась к парикмахеру, чтобы выровнять свои кудряшки. Посмотрите, какая у них на самом деле длина
Просто безумное соотношение! После выпрямления за волосами нужен тщательный уход, так как они могут очень легко превратиться в запутавшийся беспорядок.
Технически ваша правая сторона больше. МРТ-сканы делаются снизу, поэтому вы смотрите сверху вниз, а не наоборот.
Город перфекциониста и обычного человека.
Воспалительный процесс повысил температуру участка кожи. Для нормализации состояния необходимо избавиться от очага воспаления.
Две неоткрытые банки мёда одной марки хранились рядом несколько месяцев. Один кристаллизовался, другой нет
Они из разных ульев или пчелиных ферм. Разница в соотношении фруктозы и глюкозы является причиной того, кристаллизуется мёд или нет.
Выглядит редкостью… сделайте объявление и выставьте на продажу. Кто-то купит это за тысячи для своей коллекции.
Такое яйцо полностью пригодно в пищу. Однако такая оболочка сигнализирует о том, что у птицы в организме наблюдается дефицит меди.
Жеода — это замкнутая полость из кристаллов, образующаяся под землёй.
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