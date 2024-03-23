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17 интересных сравнений, которые описывают разницу лучше, чем любые слова и цифры

17 интересных сравнений, которые описывают разницу лучше, чем любые слова и цифры

Автор:
23 марта 2024 09:20
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   интересно   познавательно   разница   сравнение   удивительно   фото   
3314
18

Всё познается в сравнении, не так ли? Пусть эта фраза и банальна, но при этом она невероятно точна. В сравнениях кроется удивительная возможность ясно выделить различия между объектами или явлениями, которые на первый взгляд могут казаться похожими. Главный плюс такой методики — простота и понятность.

Не нужно никаких лишний объяснений и подсчётов. Часто сравнения становятся ключом к новым открытиям и выводам, которые способствуют расширению нашего кругозора. Порой они могут быть настолько любопытными и необычными, что хочется показать их всем вокруг.

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Просто безумное соотношение! После выпрямления за волосами нужен тщательный уход, так как они могут очень легко превратиться в запутавшийся беспорядок.

Технически ваша правая сторона больше. МРТ-сканы делаются снизу, поэтому вы смотрите сверху вниз, а не наоборот.

Город перфекциониста и обычного человека.

Воспалительный процесс повысил температуру участка кожи. Для нормализации состояния необходимо избавиться от очага воспаления.

Они из разных ульев или пчелиных ферм. Разница в соотношении фруктозы и глюкозы является причиной того, кристаллизуется мёд или нет.

Выглядит редкостью… сделайте объявление и выставьте на продажу. Кто-то купит это за тысячи для своей коллекции.

Такое яйцо полностью пригодно в пищу. Однако такая оболочка сигнализирует о том, что у птицы в организме наблюдается дефицит меди.

Жеода — это замкнутая полость из кристаллов, образующаяся под землёй.

Оказывается, иглу рекомендуется менять каждые двадцать часов шитья. Это позволит избежать проскальзывания стежков и плохого натяжения ткани во время работы.

Анемия характеризуется нарушением строения клеток и снижением уровня гемоглобина, чем и обусловлен цвет крови в одной из пробирок.

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Метки: в мире   интересно   познавательно   разница   сравнение   удивительно   фото   
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4  комментария
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Teodor 10 минут назад
Комментарий к фото
"Говорил, говно едим - засахарилось, засахарилось..."
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84
Влад 46 минут назад
Я когда на уральском алюминиевом заводе работал, в электродном цехе,то лепесток(респиратор) за час черным становился. Лицо примерно такое было -
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Виктор Час назад
А вы в курсе что коричневое вещество человеческое используют для мазанья провинившихся на зоне.
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Prostoilogin
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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