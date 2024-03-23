17 интересных сравнений, которые описывают разницу лучше, чем любые слова и цифры

Всё познается в сравнении, не так ли? Пусть эта фраза и банальна, но при этом она невероятно точна. В сравнениях кроется удивительная возможность ясно выделить различия между объектами или явлениями, которые на первый взгляд могут казаться похожими. Главный плюс такой методики — простота и понятность.