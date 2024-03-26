Секретная сверхмалая подводная лодка СССР "Тритон-1М"

Сегодня покажу когда-то секретную сверхмалую подводную лодку-носитель легководолазов проекта 907 "Тритон-1М", разработанную в Центральном проектном бюро "Волна". Они стояли на вооружении боевых пловцов ВМФ СССР с 1973 г. по конец 1980-х гг.
Свою историю эта СМПЛ берёт с 1957 г., когда перед профильными Научно-Исследовательскими Институтами МО СССР были поставлены задачи разработать новые подводные носители для скрытной транспортировки боевых пловцов. Задача была поставлена разработать семейство подводных аппаратов для обеспечения задач по доставке и эвакуации пловцов в заданный район, патрулирования акваторий военно-морских баз и портов, обследования дна и обслуживания подводных кабелей, разведки и диверсионных операций, доставки грузов и т.д.
Уже в апреле 1958 г. в Ленинградском ЦКБ-50 начались работы по строительству первого прототипа носителя, который получил шифр "Тритон", а в августе того же года на Каспийском море прошли его первые испытания, которые продолжались до конца 1959 г., после чего первая модель "Тритона" пошла в серийное производство и стала поставляться в спецчасти всех флотов СССР.
Очень простой по конструкции подводный аппарат длиной 5,5 метров и весом около 750 кг состоял из трёх отсеков. В герметичном отсеке носовой части размещались аккумуляторные батареи Т-7 и электроприборы, в центральном негерметичном отсеке находилась кабина со сдвижным прозрачным фонарём для двух боевых пловцов в дыхательных аппаратах, а в герметичном кормовом отсеке размещался электродвигатель мощностью 2 л.с., вращающий винт в поворотном кольцевом насадке.
Всего с 1960 по 1964 гг. было построено 18 СМПЛ "Тритон", но если верить информации в интернете, ни одной из них до наших дней не сохранилось.
Эти аппараты могли действовать как самостоятельно в районе пункта базирования, так и доставляться в заданные районы при помощи судна-носителя. Запас хода составлял от 8 до 10 морских миль, а максимальная скорость достигала 2,5 узла. А вот глубина погружения зависела от физической возможности самих боевых пловцов в виду того, что они располагались в негерметичной кабине в воде, подключенные к своим дыхательным аппаратам типа ребризер.
Первые аппараты показали себя на учениях хорошо и в 1966 г. в Центральном Проектном Бюро "Волна" начались работы по созданию новых проектов семейства "Тритон", которыми стали проект 907 "Тритон-1М" и более крупный и мощный проект 908 "Тритон-2", о котором мы тоже недавно рассказывали в одной из статей.
К 1968 г. был готов эскизный проект "Тритон-1М", а в 1970 г. был закончен технический проект и на Ленинградском Ново-Адмиралтейском заводе приступили к строительству головной СМПЛ проекта 907.
В 1972 г. первая СМПЛ "Тритон-1М" была готова и начались её испытания, а спустя несколько месяцев она пошла в серийное производство и уже в конце июля 1973 г. ВМФ СССР получил первые две модернизированных СМПЛ "Тритон-1М". К слову новые СМПЛ шли с бортовыми номерами "В-ХХХ" без сплошной нумерации.
Новая СМПЛ была на пол метра короче и отличалась по конструкции от первой версии. Так в носовом отсеке теперь размещалась негерметичная кабина для двух пловцов, в центральном герметичном отсеке располагались серебряно-цинковые аккумуляторы СЦ-300, а в кормовой части был установлен новый двигатель П32М мощностью 4,6 л.с., развивающий скорость аппарата до 6 узлов при запасе хода в 35 морских миль. Кроме того новые "Тритоны" были оборудованы гидроакустической станцией МГВ-3, средствами навигации, радиостанцией и автоматом движения по курсу. Саму же СМПЛ можно было оставить на морском дне до десяти суток без подзарядки и после продолжить движение на ней.
Всего с 1972 по 1980 гг. было построено 32 СМПЛ "Тритон-1М" из которых в музеях и памятных комплексах сохранилось менее десятка.
Одну из таких сверхмалых подлодок мы и обнаружили в Саратовском Парке Победы.
Каким образом она оказалась здесь в Саратове и причём она в этой экспозиции нам не очень ясно, ведь где Саратов, а где море.
Тем не менее встретить её здесь было для нас хорошим сюрпризом.
Осмотрим её вокруг.
Поворотный кольцевой насадок с винтом в "хвосте".
Технический люк для доступа к валу.
Носовая часть.
Фонарь кабины.
Места для экипажа.
К сожалению здесь приборная панель сохранилась лишь частично.
А вообще она выглядит так.
Ну а рядом выставлены ещё несколько экспонатов минно-торпедного вооружения.
Это малогабаритная электрическая торпеда УМГТ-1.
Слева от неё лежит акустическая неконтактная мина.
А чуть левее ещё две неконтактных донных мины и якорная ударная мина на тележке. Вот такая здесь экспозиция на военно-морскую тематику.
В следующих частях мы перейдём к осмотру экспозиций авиационной техники, артиллерии, ПВО и ракетных комплексов.
Ну а на этом пока что всё.
Источник:
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На сегодня её вполне заменяет подводный буксировщик, он и компактнее и быстрее, и бросить не жалко.