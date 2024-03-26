Секретная сверхмалая подводная лодка СССР "Тритон-1М"

Свою историю эта СМПЛ берёт с 1957 г., когда перед профильными Научно-Исследовательскими Институтами МО СССР были поставлены задачи разработать новые подводные носители для скрытной транспортировки боевых пловцов. Задача была поставлена разработать семейство подводных аппаратов для обеспечения задач по доставке и эвакуации пловцов в заданный район, патрулирования акваторий военно-морских баз и портов, обследования дна и обслуживания подводных кабелей, разведки и диверсионных операций, доставки грузов и т.д.

Уже в апреле 1958 г. в Ленинградском ЦКБ-50 начались работы по строительству первого прототипа носителя, который получил шифр "Тритон", а в августе того же года на Каспийском море прошли его первые испытания, которые продолжались до конца 1959 г., после чего первая модель "Тритона" пошла в серийное производство и стала поставляться в спецчасти всех флотов СССР.

Очень простой по конструкции подводный аппарат длиной 5,5 метров и весом около 750 кг состоял из трёх отсеков. В герметичном отсеке носовой части размещались аккумуляторные батареи Т-7 и электроприборы, в центральном негерметичном отсеке находилась кабина со сдвижным прозрачным фонарём для двух боевых пловцов в дыхательных аппаратах, а в герметичном кормовом отсеке размещался электродвигатель мощностью 2 л.с., вращающий винт в поворотном кольцевом насадке.

Всего с 1960 по 1964 гг. было построено 18 СМПЛ "Тритон", но если верить информации в интернете, ни одной из них до наших дней не сохранилось.