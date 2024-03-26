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Секретная сверхмалая подводная лодка СССР "Тритон-1М"

Секретная сверхмалая подводная лодка СССР "Тритон-1М"

Автор:
26 марта 2024 09:24
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Подводная лодка   Тритон-1М   интересно   познавательно   факты   фото   
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Сегодня покажу когда-то секретную сверхмалую подводную лодку-носитель легководолазов проекта 907 "Тритон-1М", разработанную в Центральном проектном бюро "Волна". Они стояли на вооружении боевых пловцов ВМФ СССР с 1973 г. по конец 1980-х гг.

Свою историю эта СМПЛ берёт с 1957 г., когда перед профильными Научно-Исследовательскими Институтами МО СССР были поставлены задачи разработать новые подводные носители для скрытной транспортировки боевых пловцов. Задача была поставлена разработать семейство подводных аппаратов для обеспечения задач по доставке и эвакуации пловцов в заданный район, патрулирования акваторий военно-морских баз и портов, обследования дна и обслуживания подводных кабелей, разведки и диверсионных операций, доставки грузов и т.д.

Уже в апреле 1958 г. в Ленинградском ЦКБ-50 начались работы по строительству первого прототипа носителя, который получил шифр "Тритон", а в августе того же года на Каспийском море прошли его первые испытания, которые продолжались до конца 1959 г., после чего первая модель "Тритона" пошла в серийное производство и стала поставляться в спецчасти всех флотов СССР.

Очень простой по конструкции подводный аппарат длиной 5,5 метров и весом около 750 кг состоял из трёх отсеков. В герметичном отсеке носовой части размещались аккумуляторные батареи Т-7 и электроприборы, в центральном негерметичном отсеке находилась кабина со сдвижным прозрачным фонарём для двух боевых пловцов в дыхательных аппаратах, а в герметичном кормовом отсеке размещался электродвигатель мощностью 2 л.с., вращающий винт в поворотном кольцевом насадке.

Всего с 1960 по 1964 гг. было построено 18 СМПЛ "Тритон", но если верить информации в интернете, ни одной из них до наших дней не сохранилось.

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Эти аппараты могли действовать как самостоятельно в районе пункта базирования, так и доставляться в заданные районы при помощи судна-носителя. Запас хода составлял от 8 до 10 морских миль, а максимальная скорость достигала 2,5 узла. А вот глубина погружения зависела от физической возможности самих боевых пловцов в виду того, что они располагались в негерметичной кабине в воде, подключенные к своим дыхательным аппаратам типа ребризер.

Первые аппараты показали себя на учениях хорошо и в 1966 г. в Центральном Проектном Бюро "Волна" начались работы по созданию новых проектов семейства "Тритон", которыми стали проект 907 "Тритон-1М" и более крупный и мощный проект 908 "Тритон-2", о котором мы тоже недавно рассказывали в одной из статей.

К 1968 г. был готов эскизный проект "Тритон-1М", а в 1970 г. был закончен технический проект и на Ленинградском Ново-Адмиралтейском заводе приступили к строительству головной СМПЛ проекта 907.

В 1972 г. первая СМПЛ "Тритон-1М" была готова и начались её испытания, а спустя несколько месяцев она пошла в серийное производство и уже в конце июля 1973 г. ВМФ СССР получил первые две модернизированных СМПЛ "Тритон-1М". К слову новые СМПЛ шли с бортовыми номерами "В-ХХХ" без сплошной нумерации.

Новая СМПЛ была на пол метра короче и отличалась по конструкции от первой версии. Так в носовом отсеке теперь размещалась негерметичная кабина для двух пловцов, в центральном герметичном отсеке располагались серебряно-цинковые аккумуляторы СЦ-300, а в кормовой части был установлен новый двигатель П32М мощностью 4,6 л.с., развивающий скорость аппарата до 6 узлов при запасе хода в 35 морских миль. Кроме того новые "Тритоны" были оборудованы гидроакустической станцией МГВ-3, средствами навигации, радиостанцией и автоматом движения по курсу. Саму же СМПЛ можно было оставить на морском дне до десяти суток без подзарядки и после продолжить движение на ней.

Всего с 1972 по 1980 гг. было построено 32 СМПЛ "Тритон-1М" из которых в музеях и памятных комплексах сохранилось менее десятка.

Одну из таких сверхмалых подлодок мы и обнаружили в Саратовском Парке Победы.

Каким образом она оказалась здесь в Саратове и причём она в этой экспозиции нам не очень ясно, ведь где Саратов, а где море.

Тем не менее встретить её здесь было для нас хорошим сюрпризом.

Осмотрим её вокруг.

Поворотный кольцевой насадок с винтом в "хвосте".

Технический люк для доступа к валу.

Носовая часть.

Фонарь кабины.

Места для экипажа.

К сожалению здесь приборная панель сохранилась лишь частично.

А вообще она выглядит так.

Ну а рядом выставлены ещё несколько экспонатов минно-торпедного вооружения.

Это малогабаритная электрическая торпеда УМГТ-1.

Слева от неё лежит акустическая неконтактная мина.

А чуть левее ещё две неконтактных донных мины и якорная ударная мина на тележке. Вот такая здесь экспозиция на военно-морскую тематику.

В следующих частях мы перейдём к осмотру экспозиций авиационной техники, артиллерии, ПВО и ракетных комплексов.

Ну а на этом пока что всё.

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Метки: Подводная лодка   Тритон-1М   интересно   познавательно   факты   фото   
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18k
Сергей 41 минуту назад
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10k
vasilykopkov 39 минут назад
Очень крутая штука на момент создания.
На сегодня её вполне заменяет подводный буксировщик, он и компактнее и быстрее, и бросить не жалко.
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bigkoss 2 часа назад
"Эта малютка рассчитана всего на два боевых пловца" - это на каком языке написано?
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Parizhanka
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