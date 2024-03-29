На Маврикии россияне спасли тонущего в океане швейцарца

Европеец отправился покататься на виндсёрфе, понадеявшись, что сильный ветер не будет помехой.
Дмитрий Евсеев с друзьями выловили из воды гражданина Швейцарии, который звал на помощь в 5 километрах от берега. Мужчина не рассчитал свои силы, рискнув покататься по волнам в непогоду. В результате туриста смыло с доски, он потерял силы и едва не утонул.
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Евсеев выловил швейцарца на импровизированную "удочку". Мужчина с разбитым лицом поблагодарил своих спасителей за помощь.
Дмитрий Евсеев уже 10 лет живёт на о. Маврикий и водит экскурсии для туристов.
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А чо ,они первые начали.