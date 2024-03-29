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На Маврикии россияне спасли тонущего в океане швейцарца

На Маврикии россияне спасли тонущего в океане швейцарца

Автор:
29 марта 2024 09:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Дмитрий Евсеев   Спасение   виндсерфинг   о.Маврикий   океан   
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Европеец отправился покататься на виндсёрфе, понадеявшись, что сильный ветер не будет помехой.

Дмитрий Евсеев с друзьями выловили из воды гражданина Швейцарии, который звал на помощь в 5 километрах от берега. Мужчина не рассчитал свои силы, рискнув покататься по волнам в непогоду. В результате туриста смыло с доски, он потерял силы и едва не утонул.


Евсеев выловил швейцарца на импровизированную "удочку". Мужчина с разбитым лицом поблагодарил своих спасителей за помощь.


Дмитрий Евсеев уже 10 лет живёт на о. Маврикий и водит экскурсии для туристов.


Источник:

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Метки: Видео   Дмитрий Евсеев   Спасение   виндсерфинг   о.Маврикий   океан   
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3  комментария
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10k
Trenzel2003 2 часа назад
Лишнее доказательство что Русские не сволочи и всегда приходят на помощь. Даже потенциальным врагам.
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37k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Надо было ногами сверху.
А чо ,они первые начали.
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7k
Бу 3 часа назад
повезло!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1933 поста (1921 в горячем)

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