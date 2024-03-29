На Маврикии россияне спасли тонущего в океане швейцарца

Теперь он видел все

В Приморском крае косуля пришла за помощью к людям

«Рыбы наловили? Ага, полные штаны»: в Петербурге спасателям пришлось эвакуировать 35 рыбаков с...

В Подмосковье девушка попыталась спасти кота с дерева, на котором в итоге сама же застряла

В США зоозащитники сняли с пса коробку, с которой он проходил почти год

Пассажиры поезда спасли собаку, упавшую на рельсы