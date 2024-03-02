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Сообщество Без кота и жизнь не та 2087 постов • 506 подписчиков подписаться
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В Подмосковье девушка попыталась спасти кота с дерева, на котором в итоге сама же застряла

В Подмосковье девушка попыталась спасти кота с дерева, на котором в итоге сама же застряла

Автор:
02 марта 2024 10:40
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Девушка   Дерево   Спасение   кот   поступок   фото   
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Девушка решила спасти кошку, которая забралась на дерево. По словам жителей дома по улице Первомайской, 42, несчастное животное находилось на морозе уже третий день. За всё это время бедная кошка была без еды и без воды.

Однако в районе 13:30 Кристина шла с учебы мимо злополучного дерева. Она заметила животное и решила позвать прохожих на помощь. По ее словам, кошка жалобно плакала и ходила по ветке.


— Сначала люди не отзывались. Мимо проехали газовщики, просто покрутили пальцем у виска. Местная жительница рассказала нам, что кошка уже три дня сидит на дереве, но никак не стала помогать, — рассказала Кристина . — Мужчина мимо прошел и просто улыбался. Потом он с балкона снимал на видео, но не помогал.


На помощь к Кристине пришли две девушки. Позже к ним присоединились два мальчика-школьника. Сначала молодые люди позвонили в МЧС и попросили спасти кошку. Однако спасатели им грубо отказали.

— Решила позвонить в МЧС. Но пожарные отказались приезжать. Они мне в грубой форме сказали, что коты сами спускаются и что они этим не занимаются. А люди, которые выезжают за деньги, ставят ценники от 5000 рублей, — сообщила Кристина. — Кроме трех девушек и двух мальчиков-школьников, никто не отреагировал.

По словам Кристины, Александра нашла деревянный поддон и начала карабкаться на дерево. Однако спасти кошку не получилось: девушка застряла сама.




Из-за того что девушка застряла, молодые люди второй раз позвонили в МЧС. На этот раз чтобы спасти уже Александру. Кристина сняла процесс на видео. Она настойчиво просила спасти не только девушку, но и кошку.



Спасатели приехали на автокране. Они вытащили как девушку Александру, так и рыжую кошку. Девушки накормили кошку и отдали неравнодушной женщине, которая временно ее приютила.

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Метки: Видео   Девушка   Дерево   Спасение   кот   поступок   фото   
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17  комментариев
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6k
livaneth 2 часа назад
Полить внизу ствола валерьянкой. Вот кошка и слезет. Сама.
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13k
Марсианин 5 минут назад
Стадо баранов, руководимое мохнатым манипулятором...
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20k
Саш 12 минут назад
«Девушки накормили кошку и отдали неравнодушной женщине, которая временно ее приютила».
А девушку тоже накормили и отдали неравнодушным бойцам МЧС, которые временно её приютили на базе…


А ваащета такое впечатление, что это всё одна стрим-банда (включая «подсадную» рыжую и афтарав паблика)
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11k
Dabus Полчаса назад
Песенка классная!
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18k
Сергей 42 минуты назад
Так в каком городе или поселке это было? "Подмосковье" большое, и почти в каждом населенном пункте есть Первомайская улица
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543
Александр Час назад
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42k
Сергей 2 часа назад
Настырная и хитрожопая попалась дэвочка, нашла таки способ чтоб МЧСники приехали.
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1k
Darki 2 часа назад
Ни на дереве,ни под деревом никогда не видел скелет кошки.Спустилась бы всё равно,вызывают спасателей по той причине что кошка орёт как малохольная,и этим напрягает народ.
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78k
Viktor 2 часа назад
Кого в свою очередь спасала кошка?

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