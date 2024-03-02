В Подмосковье девушка попыталась спасти кота с дерева, на котором в итоге сама же застряла





На помощь к Кристине пришли две девушки. Позже к ним присоединились два мальчика-школьника. Сначала молодые люди позвонили в МЧС и попросили спасти кошку. Однако спасатели им грубо отказали.

— Решила позвонить в МЧС. Но пожарные отказались приезжать. Они мне в грубой форме сказали, что коты сами спускаются и что они этим не занимаются. А люди, которые выезжают за деньги, ставят ценники от 5000 рублей, — сообщила Кристина. — Кроме трех девушек и двух мальчиков-школьников, никто не отреагировал.

По словам Кристины, Александра нашла деревянный поддон и начала карабкаться на дерево. Однако спасти кошку не получилось: девушка застряла сама.







