В Подмосковье девушка попыталась спасти кота с дерева, на котором в итоге сама же застряла

Девушка решила спасти кошку, которая забралась на дерево. По словам жителей дома по улице Первомайской, 42, несчастное животное находилось на морозе уже третий день. За всё это время бедная кошка была без еды и без воды.
Однако в районе 13:30 Кристина шла с учебы мимо злополучного дерева. Она заметила животное и решила позвать прохожих на помощь. По ее словам, кошка жалобно плакала и ходила по ветке.
— Сначала люди не отзывались. Мимо проехали газовщики, просто покрутили пальцем у виска. Местная жительница рассказала нам, что кошка уже три дня сидит на дереве, но никак не стала помогать, — рассказала Кристина . — Мужчина мимо прошел и просто улыбался. Потом он с балкона снимал на видео, но не помогал.
На помощь к Кристине пришли две девушки. Позже к ним присоединились два мальчика-школьника. Сначала молодые люди позвонили в МЧС и попросили спасти кошку. Однако спасатели им грубо отказали.
— Решила позвонить в МЧС. Но пожарные отказались приезжать. Они мне в грубой форме сказали, что коты сами спускаются и что они этим не занимаются. А люди, которые выезжают за деньги, ставят ценники от 5000 рублей, — сообщила Кристина. — Кроме трех девушек и двух мальчиков-школьников, никто не отреагировал.
По словам Кристины, Александра нашла деревянный поддон и начала карабкаться на дерево. Однако спасти кошку не получилось: девушка застряла сама.
Из-за того что девушка застряла, молодые люди второй раз позвонили в МЧС. На этот раз чтобы спасти уже Александру. Кристина сняла процесс на видео. Она настойчиво просила спасти не только девушку, но и кошку.
Спасатели приехали на автокране. Они вытащили как девушку Александру, так и рыжую кошку. Девушки накормили кошку и отдали неравнодушной женщине, которая временно ее приютила.
Источник:
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А девушку тоже накормили и отдали неравнодушным бойцам МЧС, которые временно её приютили на базе…
А ваащета такое впечатление, что это всё одна стрим-банда (включая «подсадную» рыжую и афтарав паблика)