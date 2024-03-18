Пассажиры поезда спасли собаку, упавшую на рельсы

Пассажиры на вокзале Кингс-Кросс в Лондоне спасли собаку, которая упала на рельсы, в щель между вагоном и платформой. Группа пассажиров не оставила беднягу в беде — и сразу бросилась ей на помощь. Спасибо, добрые люди!
На вокзале Кингс-Кросс в северо-восточной части Лондона собака неожиданно упала на рельсы, провалившись в щель между вагоном и платформой. Перепуганный мужчина — по-видимому, хозяин собаки, — пытался вытащить беднягу, пока поезд не уехал. Ему на помощь прибежали сотрудники станции и другие пассажиры, которые волновались за судьбу животного.
Пассажиры отреагировали оперативно: они сразу нажали "экстренную" кнопку в вагоне и попросили машиниста задержать поезд, пока собаку не вытащат. К счастью, хозяину довольно быстро удалось достать собачку — ему помогла женщина, стоявшая рядом. Один из пассажиров заснял процесс спасения на видео. Собака была хоть и напугана, но в целости и сохранности.
"Я увидел какую-то панику на платформе, и подошёл посмотреть, что происходит. Увидел, что мужчина пытается спуститься под поезд и достать свою собаку. Женщина рядом кричала о помощи и подгоняла персонал. Я не знал, что делать, и не хотел рисковать своей жизнью. Это была крайне опасная ситуация, поэтому все были осторожны. Даже персонал," — рассказал автор ролика.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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