Пассажиры поезда спасли собаку, упавшую на рельсы

"Я увидел какую-то панику на платформе, и подошёл посмотреть, что происходит. Увидел, что мужчина пытается спуститься под поезд и достать свою собаку. Женщина рядом кричала о помощи и подгоняла персонал. Я не знал, что делать, и не хотел рисковать своей жизнью. Это была крайне опасная ситуация, поэтому все были осторожны. Даже персонал," — рассказал автор ролика.