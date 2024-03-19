В Приморском крае косуля пришла за помощью к людям

Дикое животное нашли на пороге детской поликлиники.
19 марта в Приморском крае, в городе Арсеньеве прохожие обнаружили косулю возле детской поликлиники. Животное было ранено. У косули рога сочились кровью, а сама она была спокойна, будто ждала помощи людей. Прохожие вызвали полицию. Полицейские обратились к сотрудникам Госохотнадзора.
В полиции Приморья рассказали, что скорее всего косуля травмировалась, врезавшись в забор.
Косулю осмотрели ветеринары. Предварительно установлено, что она получила травму в результате удара о железный забор, - сообщили в ведомстве.
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Косулю забрали на лечение. После реабилитации её выпустят в лес.
Этой зимой в нескольких городах России наблюдалось нашествие косуль. Специалисты объясняют это тем, что в диких лесах у косуль закончилась кормовая база.
«Это естественный процесс. Столь массовое нашествие животных связано с дефицитом кормов. Раньше сельхозпредприятия оставляли на полях зерно, сено и солому для подкормки. Сегодня немногие сельхозпроизводители и фермеры готовы заниматься такой благотворительностью. Минприроды оставляет на зиму подкормку, но её недостаточно. К тому же на эти «обеды» претендуют и другие животные, - объясняет причину миграции животных заслуженный эколог Анатолий Соловьёв.
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