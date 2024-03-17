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В США зоозащитники сняли с пса коробку, с которой он проходил почти год

В США зоозащитники сняли с пса коробку, с которой он проходил почти год

Автор:
17 марта 2024 11:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   животные   коробка   мусорка   песик   собака   
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В конце января жители Алабамы (США) заметили на улице крупную собаку с «коробкой» на голове. Это был кане-корсо, который залез в мусорный бак и не смог из него вылезти. Так он прожил почти год, не позволяя никому ему помочь.


Люди понимали: раз пес живет, значит, есть и пить он может. Однако ситуация, в которой он оказался, все равно вызывала беспокойство. Волонтеры решили его поймать и освободить из плена, но это оказалось не так и просто.


Пес никого к себе не подпускал, а ловушки и сетки с ним не срабатывали. Он то и дело увиливал от спасения — и лишь к началу весны его удалось отследить и поймать.

Сейчас пес — его назвали Медведем — в безопасности. Он здоров и теперь живет в приюте в ожидании семьи, которая его полюбит.


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Метки: Видео   Спасение   животные   коробка   мусорка   песик   собака   
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5  комментариев
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сеньор Леонсио 2 часа назад
Молодцы зоо-защитники! Теперь осталось тысячи людей из коробок извлечь!
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22k
kσρβγς 2 часа назад
Ну, пить - я понимаю.. Что и как он ел?

Ловушки-сетки.. оттого и не давался в руки... Лаской не пробовали? Наконец - снотворное? Что-то тут попахивает...
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