«Я теперь узбек»: проживающие в России уроженцы Таджикистана рассказали, как на них повлиял теракт в «Крокусе»

После теракта в «Крокусе», о вопросах миграции заговорили на высшем уровне: в Генпрокуратуре, Думе и Министерстве труда. Вероятно, будут и какие-то решения, скоро узнаем.

А пока в сети появляются разные высказывания. Например, певица Манижа, которая ранее представляла Россию на Евровидении, а в 2022 году уехала из РФ, переживает, что на граждан Таджикистана и других стран Центральной Азии якобы «обрушатся последствия».