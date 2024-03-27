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«Я теперь узбек»: проживающие в России уроженцы Таджикистана рассказали, как на них повлиял теракт в «Крокусе»

«Я теперь узбек»: проживающие в России уроженцы Таджикистана рассказали, как на них повлиял теракт в «Крокусе»

Автор:
27 марта 2024 18:06
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Крокус сити холл   мигранты   последствия   таджикистан   теракт   
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Большинство сочувствует родным погибших и пострадавших. Ну а кто-то опасается последствий.

Есть разные данные о количестве граждан Таджикистана, живущих в России. В 2023 году сообщали о 3,1 млн человек. Примерно тогда же это прокомментировал депутат ГД Валерий Селезнёв. Он написал в своём тг-канале:

Треть населения Таджикистана работает в России, именно поэтому в наши крупные города собираются направить  правительственные инспекции, целью которых станет изучение вопросов возможных нарушений прав таджиков. Цели научить своих граждан более глубоко изучать и уважительно относиться к нашим законам и культуре у инспекций, очевидно, не стоит. И если так, то миллионы мигрантов продолжат навязывать нам свои традиции и обычаи, причем, не всегда мирным путём. Миграционную политику менять необходимо, каким бы сложным не был этот вопрос. Опыт Европы наглядно показывает, к чему приводит излишняя толерантность.

После теракта в «Крокусе», о вопросах миграции заговорили на высшем уровне: в Генпрокуратуре, Думе и Министерстве труда. Вероятно, будут и какие-то решения, скоро узнаем.

А пока в сети появляются разные высказывания. Например, певица Манижа, которая ранее представляла Россию на Евровидении, а в 2022 году уехала из РФ, переживает, что на граждан Таджикистана и других стран Центральной Азии якобы «обрушатся последствия».

Официальных подтверждений о каких-то «последствиях» для граждан Таджикистана (и для выходцев из других республик бывшего СССР) не было. Как и неофициальных - об этом уже сообщили бы сами граждане.

Зато люди пишут в соцсетях о том, что думают, и как на них повлиял кровавый теракт в «Крокусе».

Как таджик, выражаю свои искренние соболезнования от имени всей нации и приношу искренние извинения от имени всей нации! Мы скорбим вместе с вами и молимся, просим у всевышнего, чтобы помог и облегчил участь всех пострадавших в этот ужасный день! Дорогие люди, не судите всю нацию из-за таких гиен. У террористов нету ни нации, ни религии, - сообщил гражданин, когда увидел кадры с террористами в зале суда.

Другой написал:

Мне сложно усидеть на одном месте. Хотя у меня и отдых, я вообще не выхожу на улицу. Вместо этого я банально сижу в отеле в Сочи. Просто стыдно. Постоянно кажется, что на меня смотрят и видят такого же преступника. Хотя я понимаю, что вряд ли кто-нибудь с первого взгляда определит во мне таджика.

Я не знаю, к чему это приведёт, но уже видел в соцсетях скриншоты из сервиса по заказу такси, где клиент отказывается от поездки лишь потому, что водитель таджик. Это значит, что водитель потерял потенциальный заработок. Если так и продолжится, то из таких сфер мигранты будут переходить в другие, а в крайнем случае - выбирать другие страны для заработков, - написал ещё один пользователь сети.

А другой гражданин в шутку заявил:

Я теперь узбек.

В общем, мнений хватает, как и эмоций. Но есть и здравые рассуждения: что если мигрант приехал работать, не нарушает закон, при этом уважает нашу культуру и традиции - то никаких проблем у него быть не может. Как заявил сегодня глава РПЦ: «Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает».

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Метки: Видео   Крокус сити холл   мигранты   последствия   таджикистан   теракт   
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8  комментариев
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1k
... 43 минуты назад
А когда резню русских делали ещё 90х поговорить хотите?!
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846
Александр 2 минуты назад
Всё сложно...
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2k
Веселый Пук 10 минут назад
Таджики п.и.з.д.у.т.е на родину.Нехрен в вам России делать.
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44k
Карандаш 16 минут назад
"Публичная пытка" у неё выбивает слезу, а убитые дети нет? Вот и вся суть(читай двуличие) распрекрасных таджиков... Даже у самых хороших и толерантных этот червячок всё равно вылезет. Только время инкубации у всех разное.
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1k
Шершень 36 минут назад
Манижа может быть спокойна, ее бабушка видела это 30 лет назад, когда русских гнали с Таджикистана, просто ее не касалось. Были и угрозы, и убийства, и нарушение всех прав. Люди радовались, что живыми смогли уехать. Они не совершали терракт, их права нарушали из-за национальности. Следствия за 30 лет никто не проводил, как и потерпевших в живых не оставляли. Лицемерные твари, теперь по ушам террориста слезы льют
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1k
... 39 минут назад
Вашим слезам и извинениям не верю. Нас гнали по крови, брат мой я даже не знаю где он. Вам докики что пися, ни чести не звания
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42k
Франц Лефорт 43 минуты назад
"Если так и продолжится, то из таких сфер мигранты будут переходить в другие, а в крайнем случае - выбирать другие страны для заработков, - написал ещё один пользователь сети." Интересно, это в какую же странуу они поедут зарабатывать? И почему они все туда не едут?
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18k
MarkovAlexandr 48 минут назад
У террористов нету ни нации, ни религии - и диаспора им не помогала, да?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2714 постов (2667 в горячем)

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