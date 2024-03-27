«Я теперь узбек»: проживающие в России уроженцы Таджикистана рассказали, как на них повлиял теракт в «Крокусе»

Большинство сочувствует родным погибших и пострадавших. Ну а кто-то опасается последствий.
Треть населения Таджикистана работает в России, именно поэтому в наши крупные города собираются направить правительственные инспекции, целью которых станет изучение вопросов возможных нарушений прав таджиков. Цели научить своих граждан более глубоко изучать и уважительно относиться к нашим законам и культуре у инспекций, очевидно, не стоит. И если так, то миллионы мигрантов продолжат навязывать нам свои традиции и обычаи, причем, не всегда мирным путём. Миграционную политику менять необходимо, каким бы сложным не был этот вопрос. Опыт Европы наглядно показывает, к чему приводит излишняя толерантность.
После теракта в «Крокусе», о вопросах миграции заговорили на высшем уровне: в Генпрокуратуре, Думе и Министерстве труда. Вероятно, будут и какие-то решения, скоро узнаем.
А пока в сети появляются разные высказывания. Например, певица Манижа, которая ранее представляла Россию на Евровидении, а в 2022 году уехала из РФ, переживает, что на граждан Таджикистана и других стран Центральной Азии якобы «обрушатся последствия».
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Официальных подтверждений о каких-то «последствиях» для граждан Таджикистана (и для выходцев из других республик бывшего СССР) не было. Как и неофициальных - об этом уже сообщили бы сами граждане.
Зато люди пишут в соцсетях о том, что думают, и как на них повлиял кровавый теракт в «Крокусе».
Как таджик, выражаю свои искренние соболезнования от имени всей нации и приношу искренние извинения от имени всей нации! Мы скорбим вместе с вами и молимся, просим у всевышнего, чтобы помог и облегчил участь всех пострадавших в этот ужасный день! Дорогие люди, не судите всю нацию из-за таких гиен. У террористов нету ни нации, ни религии, - сообщил гражданин, когда увидел кадры с террористами в зале суда.
Другой написал:
Мне сложно усидеть на одном месте. Хотя у меня и отдых, я вообще не выхожу на улицу. Вместо этого я банально сижу в отеле в Сочи. Просто стыдно. Постоянно кажется, что на меня смотрят и видят такого же преступника. Хотя я понимаю, что вряд ли кто-нибудь с первого взгляда определит во мне таджика.
Я не знаю, к чему это приведёт, но уже видел в соцсетях скриншоты из сервиса по заказу такси, где клиент отказывается от поездки лишь потому, что водитель таджик. Это значит, что водитель потерял потенциальный заработок. Если так и продолжится, то из таких сфер мигранты будут переходить в другие, а в крайнем случае - выбирать другие страны для заработков, - написал ещё один пользователь сети.
А другой гражданин в шутку заявил:
Я теперь узбек.
В общем, мнений хватает, как и эмоций. Но есть и здравые рассуждения: что если мигрант приехал работать, не нарушает закон, при этом уважает нашу культуру и традиции - то никаких проблем у него быть не может. Как заявил сегодня глава РПЦ: «Пускай никто нас не пугает русским национализмом. Русского национализма в природе не существует, это каждый знает».
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