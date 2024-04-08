"Клоун, если Таджикистан - это рай, то почему ты в Канаде?": живущий на Западе таджикский певец призвал соотечественников уехать из РФ, но они возмутились

Целиком и полностью поддерживаем Садриддина Начмиддина, вот только его соотечественники почему-то оказались не в восторге от своего земляка.
После теракта в "Крокусе" таджики впали в РФ в немилость. Многие из них жалуются, что при заказе такси клиенты узнают национальность водителя, и если догадываются, что их повезёт таджик, отменяют поездку.
К людям этой национальности сейчас с повышенным вниманием относятся правоохранители - рейды по вылову незаконных мигрантов проходят по всей России. К подозрительным личностям подходят с пристрастием, проверяя не только их документы на право находиться на территории РФ, но и всю подноготную. В таджикских диаспорах рекомендовали соотечественникам не выходить на улицы по вечерам, не посещать массовых мероприятий и жить, оглядываясь по сторонам.
И это, как считают многие россияне, абсолютно правильно. А вот среди таджиков много недовольных своим теперешним положением. Садриддин Начмиддин - таджикский певец, который теперь живёт в Канаде считает, что нечего терпеть подобные унижения - надо взять и уехать!
4 апреля на своей странице в запрещённой соцсети артист обратился к соотечественникам:
«Призываю и умоляю всех вас: вернитесь на Родину! До каких пор будете терпеть причитания этих фашистских властей? Даже если у кого-то из вас есть их паспорт, выбросьте его. Сами увидели, сколько стоит эта бумажка. Если захотят, сразу отменят его для таджиков.
…
Теперь у них нашелся предлог, чтобы без спросу отправить вас на войну. Жаль всех тех мужчин, что погибли и продолжают погибать.
…
Таджикистан – это рай не земле. Все, что вы [чиновники] построили за 32 года, для кого построено? Для народа? Конечно, я уверен, что это все для народа. Вы обязаны в эти дни быть с народом! Никто не умрет на Родине от голода. Аллах обязательно дает каждому на пропитание! Так что, вперед в наш любимый Таджикистан!» - написал Садриддин.
Наджмиддин, как сообщают СМИ, несколько лет назад уехал в Канаду, где поёт для выходцев из Таджикистана, Афганистана и Ирана. Диаспоры последних многомиллионные, так что без работы артист не сидит. А вот что касается сентенции о том, что каждому таджику Аллах обязательно даст на пропитание на родине, это чрезвычайно сомнительно. Иначе не стремились бы таджики в Россию тучными стадами с чадами и домочадцами, не пытались бы оформить российское гражданство и не рожали бы ежегодно для получения пособий и материнского капитала.
Благодарные таджики, судя по комментариям, к призыву не прислушались, а упрекнули артиста в его двойных стандартах. Хорошо советовать из Канады с кругленьким банковским счётом в активе.
Сами-то они подобным похвалиться не могут, и не от сытой жизни подались на чужбину.
А вообще, Садриддин плохого не посоветует! Прислушайтесь, земляки Начмиддина!
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