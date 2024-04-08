"Клоун, если Таджикистан - это рай, то почему ты в Канаде?": живущий на Западе таджикский певец призвал соотечественников уехать из РФ, но они возмутились

4 апреля на своей странице в запрещённой соцсети артист обратился к соотечественникам:





«Призываю и умоляю всех вас: вернитесь на Родину! До каких пор будете терпеть причитания этих фашистских властей? Даже если у кого-то из вас есть их паспорт, выбросьте его. Сами увидели, сколько стоит эта бумажка. Если захотят, сразу отменят его для таджиков.

…

Теперь у них нашелся предлог, чтобы без спросу отправить вас на войну. Жаль всех тех мужчин, что погибли и продолжают погибать.

…

Таджикистан – это рай не земле. Все, что вы [чиновники] построили за 32 года, для кого построено? Для народа? Конечно, я уверен, что это все для народа. Вы обязаны в эти дни быть с народом! Никто не умрет на Родине от голода. Аллах обязательно дает каждому на пропитание! Так что, вперед в наш любимый Таджикистан!» - написал Садриддин.



