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Следственный комитет назвал спонсора теракта в "Крокусе"

Следственный комитет назвал спонсора теракта в "Крокусе"

Автор:
10 апреля 2024 13:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Burisma Holdings   Видео   Крокус сити холл   СК РФ   Хантер Байден   расследование   спонсор теракта   теракт   
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Деньги боевикам поступали через коммерческие организации. В числе них - украинская газовая компания Burisma Holdings.

Как утверждает следствие, эта компания, в числе прочих, финансировала теракты и в РФ, и за её пределами.



Burisma Holdings принадлежит Николаю Злочевскому. Компания также связана с ныне действующего президентом США, т.к. в ней работал сын Джо Байдена Хантер.


Он вошёл в состав совета директоров компании 10 лет назад.


С 2014 года Burisma Holdings занимается на Украине разведкой и добычей полезных ископаемых. С этой компанией уже был связан серьезный скандал, когда в 2020 году в New York Post появились публикации о том, что нынешний глава государства лоббировал бизнес-интересы своего сына на Украине.


В связи с этим, семейство Байденов может также оказаться в списке подозреваемых.


Сейчас следователи проверяют все источники поступления и дальнейшую пересылку денег в размере нескольких миллионов долларов, а кроме этого устанавливают причастность к теракту среди сотрудников органов власти и коммерческих организаций западных стран. 


Источник:

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Метки: Burisma Holdings   Видео   Крокус сити холл   СК РФ   Хантер Байден   расследование   спонсор теракта   теракт   
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сеньор Леонсио Полчаса назад
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Друг Человека 48 секунд назад
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5k
Горожанин 22 минуты назад
Это фактически прямое развязывание войны против России со стороны руководства США. Причем подлой войны - без всяких правил войны, исключительно против мирного населения. Это лицо западного либерального мира и его гегемона, которые хотят установить мировой либеральный порядок под собственным доминированием и властью. Кто-то из нормальных людей на планете Земля хочет такой мир?
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22k
иванов дмитрий 23 минуты назад
Во всех первых репортажах и новостях говорилось про 500 тыс РУБЛЕЙ.
А тут уже и крипта и миллионы долларов.
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Друг Человека Полчаса назад
Напомню. Они на всех получили 500 000 рублей. Гигантская сумма. Без газовой компании явно не обошлось. Ничего более дебильного предумать было невозможно.
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Друг Человека Antique computer 2 минуты назад
Вы хотите сказать, что эти дурачки за 20 минут убили кучу народа, уничтожили Крокус и ушли от силовиков. Или про то, что это были не они? И если не они то кто? Уши же им обрезали.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1981 пост (1969 в горячем)

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