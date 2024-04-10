Деньги боевикам поступали через коммерческие организации. В числе них - украинская газовая компания Burisma Holdings.
Как утверждает следствие, эта компания, в числе прочих, финансировала теракты и в РФ, и за её пределами.
Burisma Holdings принадлежит Николаю Злочевскому. Компания также связана с ныне действующего президентом США, т.к. в ней работал сын Джо Байдена Хантер.
Он вошёл в состав совета директоров компании 10 лет назад.
С 2014 года Burisma Holdings занимается на Украине разведкой и добычей полезных ископаемых. С этой компанией уже был связан серьезный скандал, когда в 2020 году в New York Post появились публикации о том, что нынешний глава государства лоббировал бизнес-интересы своего сына на Украине.
В связи с этим, семейство Байденов может также оказаться в списке подозреваемых.
Сейчас следователи проверяют все источники поступления и дальнейшую пересылку денег в размере нескольких миллионов долларов, а кроме этого устанавливают причастность к теракту среди сотрудников органов власти и коммерческих организаций западных стран.
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А тут уже и крипта и миллионы долларов.
Заказчик: Мне нужно организовать мероприятие
Организатор: Это будет стоить 1 млн.долл
Организатор: Нужно организовать мероприятие в пределах 600 тыс. долл
Подрядчик: Ок
Подрядчик: Нужно организовать мероприятие в пределах 300 тыс. долл
Субподрядчик: Ок
....
Субсубсубсубподрядчик: Нужно организовать, сумма 500 тыс. руб
Исполнитель: Ok