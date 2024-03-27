«Угроза не в миграции»: патриарх Кирилл высказался о требованиях к приезжим в России

Но подчеркнул, что никакого «русского национализма» не существует.
Глава РПЦ уже не раз высказывался о мигрантах. По его словам: «Если они начнут доминировать, то «мы потеряем страну». Он заявил это в прошлом году.
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Многие считают угрозой миграцию, но угроза заключается не просто в миграции, а в нежелании части мигрантов уважать культуру той страны, куда они прибыли работать.
Вокруг нас живут братские народы, с которыми мы всегда стремились выстраивать добрососедские отношения, понимая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в ряде стран бывшего Советского Союза. Мы вместе с тем имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжает в Россию. Ну а в случае их постоянного проживания в России, я думаю, законные требования - знание языка, ну и наших традиций, уважение к этим традициям.
Патриарх добавил, что «русского национализма» нет и никогда не было.
Но поговорить о важности и о Роли русского народа в сохранении нашей многонациональной страны - я думаю, что это важная тема, к которой мы должны с вами тоже обратиться.
В целом, вопросы миграции в России поднимают всё чаще. Особенно - после кошмарного теракта в «Крокус Сити Холле». Генпрокурор Игорь Краснов заявил вчера, что за год количество преступлений, совершённых мигрантами, существенно выросло:
Актуальным остается вопрос борьбы с преступлениями незаконных и трудовых мигрантов. Совокупно число совершаемых ими криминальных деяний возросло на три четверти с 12 435 до 21 894.
И поручил прокурорам проанализировать миграционную ситуацию в регионах.
Вопросом плотно занимаются и в Госдуме. Депутаты предлагают ужесточить миграционное законодательство и усилить контроль за приезжими.
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"интернационализм" в самом худшем его понимании. Русские потерпят, а нац.меньшинствам надо помогать. Откуда появляются всякие "кормилицы-поилицы"? Как раз оттуда они родом.
Откуда идёт, что русские должны извиняться при каждом удобном случае, что русские во всём виноваты, всем должны и т.д.?
Почему РСФСР, Белоруссия получали из бюджета СССР по минимуму, а остальное уходили в песок?
Национализм в меру - это хорошо. Это гордость к своей нации, это уважение других.
начинать нужно с "головы"м-многочисленных чиновников и еже с ними.
вариантов решений полно, хотя бы пример Арабских эмиратов, где у приезжих нет никаких прав, и всех все устраивает.