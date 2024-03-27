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«Угроза не в миграции»: патриарх Кирилл высказался о требованиях к приезжим в России

«Угроза не в миграции»: патриарх Кирилл высказался о требованиях к приезжим в России

Автор:
27 марта 2024 14:30
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   мигранты   патриарх кирилл   приезжие   традиции   уважение   
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Но подчеркнул, что никакого «русского национализма» не существует.

Глава РПЦ уже не раз высказывался о мигрантах. По его словам: «Если они начнут доминировать, то «мы потеряем страну». Он заявил это в прошлом году.

А сейчас он сообщил, что основная проблема в том, что не все мигранты хотят ассимилироваться.

Многие считают угрозой миграцию, но угроза заключается не просто в миграции, а в нежелании части мигрантов уважать культуру той страны, куда они прибыли работать.

Вокруг нас живут братские народы, с которыми мы всегда стремились выстраивать добрососедские отношения, понимая непростую экономическую ситуацию, сложившуюся в ряде стран бывшего Советского Союза. Мы вместе с тем имеем право требовать уважительного отношения к нашим устоям, культуре со стороны тех, кто из этих стран приезжает в Россию. Ну а в случае их постоянного проживания в России, я думаю, законные требования - знание языка, ну и наших традиций, уважение к этим традициям.

Патриарх добавил, что «русского национализма» нет и никогда не было.

Но поговорить о важности и о Роли русского народа в сохранении нашей многонациональной страны - я думаю, что это важная тема, к которой мы должны с вами тоже обратиться.

В целом, вопросы миграции в России поднимают всё чаще. Особенно - после кошмарного теракта в «Крокус Сити Холле». Генпрокурор Игорь Краснов заявил вчера, что за год количество преступлений, совершённых мигрантами, существенно выросло:

Актуальным остается вопрос борьбы с преступлениями незаконных и трудовых мигрантов. Совокупно число совершаемых ими криминальных деяний возросло на три четверти с 12 435 до 21 894.

И поручил прокурорам проанализировать миграционную ситуацию в регионах.

Вопросом плотно занимаются и в Госдуме. Депутаты предлагают ужесточить миграционное законодательство и усилить контроль за приезжими.

Источник:

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Метки: Видео   мигранты   патриарх кирилл   приезжие   традиции   уважение   
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9  комментариев
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4k
Максим Макашев 50 минут назад
вообще надо сделать правилом: приехал на заработки? Приезжай ОДИН. НЕХ тащить сюда семью. Для приехавших работодатель должен построить ОТДЕЛЬНО-СТОЯЩЕЕ жильё, чтобы утром - на работу, вечером - с работы. И нехер "гулять по городу"
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179
Ли Харви Освальд 6 минут назад
Создай бригаду боевых попов-проповедников и начинай обращать их в свою веру. Несогласных отправлять к любому богу на их выбор
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11k
BWSHARK Полчаса назад
Тех кто не хочет ассимилироваться - снимать биометрические данные и вон из страны с запретом въезда пожизненно. Я не против мигрантов, у нас в подъезде убирается очень милая женщина (вроде узбечка), всегда здоровается, работает хорошо и часто (3 раза в неделю моет лестницу до 3-го этажа (пятиэтажка без лифта)). Хожу в пекарню (наверно лучшие беляши в Москве), весь персонал - нормальные люди (хз по национальности).
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370
Игорь 49 минут назад
Если русские семьи не хотят иметь по 8 детей, как таджики, то России грозят гораздо большие проблемы в совсем недалеком будущем. С другой стороны, если русские не могут объединяться и давать отполр, имея численное преимущество (пока), то кто же виноват? Патриарх?
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7k
Бу Час назад
все что происходит это следствие массы нарушений/отсутствие контроля/продажных силовиков с которыми все дядя ТУроал решает и т.д.
начинать нужно с "головы"м-многочисленных чиновников и еже с ними.
вариантов решений полно, хотя бы пример Арабских эмиратов, где у приезжих нет никаких прав, и всех все устраивает.
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15k
Господин Уэф Час назад
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252
DuckTales Час назад
Ну пускай в своем наряде погуляет по улицам ... Я утрирую конечно, но он живет в своем мире, который ничего общего с нашим не имеет и умудряется нам давать советы еще.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2712 постов (2667 в горячем)

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