Суд в Москве отправил в СИЗО девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Подозреваемого задержали на месте теракта 23 марта.
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО девятого подозреваемого в участии в теракте в "Крокус Сити Холле". Как и все предыдущие подозреваемые по резонансному делу, он пробудет за решёткой до 22 мая.
Подозреваемого зовут Лутфуллои Назримад, ему 23 года, жены и детей нет, работы нет, по-русски не говорит, но зато имеет высшее образование. Временно был зарегистрирован в хостеле у станции метро Щелковская.
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Сообщается, что подозреваемого задержали у полыхавшего концертного зала через несколько часов после теракта. Ценный, но почему-то безработный специалист вёл себя агрессивно — на требование полицейских предоставить документы начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал". Его задержали, а на следующий день Преображенский суд Москвы назначил ему 15 суток административного ареста.
За это время с ним успели пообщаться следователи по особо важным делам и решили, что он может быть причастен к теракту. Следствие подозревает, что он участвовал в финансировании террористов.
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Пока готовился пост, появилась информация, что в Таджикистане арестовали 15 человек, которые планировали теракты на праздник Навруз. Арестованных проверяют на связь с исполнителями теракта в "Крокусе".
Помимо этого, в городе Вахдат (находится в 25 км от Душанбе) сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана совместно с российскими силовиками задержали девять человек, которых подозревают в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле".
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начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко,
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Вот!!!!!!
Русский мат - наднациональный язык планеты Земля. (Почти шутка)
НЕ БУДИ ЛИХО, ПОКА ОНО ТИХО