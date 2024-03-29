FISHKINET
Сообщество Криминал 2812 постов • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Суд в Москве отправил в СИЗО девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Суд в Москве отправил в СИЗО девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Автор:
29 марта 2024 17:43
Сообщество : Криминал
Метки: Басманный суд   Видео   Крокус сити холл   подозреваемый   сизо   теракт   
2364
1
2

Подозреваемого задержали на месте теракта 23 марта.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО девятого подозреваемого в участии в теракте в "Крокус Сити Холле". Как и все предыдущие подозреваемые по резонансному делу, он пробудет за решёткой до 22 мая.


Подозреваемого зовут Лутфуллои Назримад, ему 23 года, жены и детей нет, работы нет, по-русски не говорит, но зато имеет высшее образование. Временно был зарегистрирован в хостеле у станции метро Щелковская.

Сообщается, что подозреваемого задержали у полыхавшего концертного зала через несколько часов после теракта. Ценный, но почему-то безработный специалист вёл себя агрессивно — на требование полицейских предоставить документы начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал". Его задержали, а на следующий день Преображенский суд Москвы назначил ему 15 суток административного ареста.


За это время с ним успели пообщаться следователи по особо важным делам и решили, что он может быть причастен к теракту. Следствие подозревает, что он участвовал в финансировании террористов.

Пока готовился пост, появилась информация, что в Таджикистане арестовали 15 человек, которые планировали теракты на праздник Навруз. Арестованных проверяют на связь с исполнителями теракта в "Крокусе".


Помимо этого, в городе Вахдат (находится в 25 км от Душанбе) сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана совместно с российскими силовиками задержали девять человек, которых подозревают в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Басманный суд   Видео   Крокус сити холл   подозреваемый   сизо   теракт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39k
albedo 2 часа назад
по-русски не говорит, но зато имеет высшее образование
начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко,
----------------------------
Вот!!!!!!
Русский мат - наднациональный язык планеты Земля. (Почти шутка)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
2k
АлександрПетров 22 минуты назад
Всё. Завертелись жернова, заработала машина! Теперь зверьки попритихнут маленько. Когда с ними спокойно говоришь - они твоямоя нипонимаим. А вот когда с ними с позиции силы, да ещё и с показательными выступлениями - хорошо начальника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
97k
Доктор Джонс Полчаса назад
Сегодня друг улетал в Москву из а/п Курумоч (Самара), говорит, что 2/3 вылетающих пассажиров - небритые...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
159
Astofenargus 49 минут назад
Если Таджикистан будет выдавать подельников ублюдков, тогда мы будем верить, что Таджикистан с нами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
usla2000 50 минут назад
"А его то за что? Он просто мимо проходил! Мусора совсем берега потеряли, любого нерусского принимают. Он гражданин России! Высшее образование! Нельзя разжигать рознь, мы должны сплотиться!" Так, стоп. Охладите траханье. Я просто привел пример, коими все "особо одаренные" будут плевать нам в лицо. И жалеть эту обезьяну. Они наверняка уже так и делают. Дом им тюрьма, лекарство "зеленка на лбу". Никаких разговоров.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Churi VALO 58 минут назад
Это же какое тупорылое животное. Я понимаю, бывают ситуации, когда надо спрятаться на пару лет от более сурового наказания, но "заехать" в "Чёрный дельфин" на всю никчемную жизнь, это надо постараться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
сеньор Леонсио 2 часа назад
безработный специалист вёл себя агрессивно на требование полицейских предоставить документы начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко, на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировал". (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Макашев 2 часа назад
говорили же этим вахлакам и их хозяевам:
НЕ БУДИ ЛИХО, ПОКА ОНО ТИХО
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1920 постов (1926 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

211233



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Не надо негатива!": таджикский певец Руслан Алиев залайкал комментарии, оправдывающие терроризм, а потом начал изворачиваться и лгать
"Не надо негатива!": таджикский певец Руслан Алиев залайкал комментарии, оправдывающие...
"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве ФСБ России к террористам, но не нашло поддержки у читателей
"Может, в следующий раз увеличить напряжение?": британское СМИ рассказало о зверстве...
Набирающие популярность в сообществах
Велосипедные рамы из дерева. Действующее производство во Франции
Велосипедные рамы из дерева. Действующее производство во Франции
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
"По-любому трофей"
"По-любому трофей"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 29 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#автомир#Юмор#аварии#забавно#подборка#история#кот#позитив
#животные#автомобили#машина#люди#ДТП#Россия#Автовсячина#кино#кошка#Пёс
#в мире#интересно#факты#интересное#авто аварии#полиция#собака#Разное#истории#Крокус сити холл
"По-любому трофей" "По-любому трофей" В Госдуме наградили подростков, спасших сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» В Госдуме наградили подростков, спасших сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле» В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе" В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе" «Мы любим смерть»: уехавший актёр Дмитрий Назаров* записал видео, посвящённое теракту в «Крокус Сити Холлу» и в Госдуме заявили, что он окончательно выжил из ума «Мы любим смерть»: уехавший актёр Дмитрий Назаров* записал видео, посвящённое теракту в «Крокус... "Кому не пофиг, алло?": студентку, цинично высказавшуюся о трагедии в "Крокусе", отчислили из вуза "Кому не пофиг, алло?": студентку, цинично высказавшуюся о трагедии в "Крокусе", отчислили из вуза Суд в Москве отправил за решётку восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе" Суд в Москве отправил за решётку восьмого подозреваемого по делу о теракте в "Крокусе"

На что жалуетесь?

Вернуться