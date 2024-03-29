Суд в Москве отправил в СИЗО девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО девятого подозреваемого в участии в теракте в "Крокус Сити Холле". Как и все предыдущие подозреваемые по резонансному делу, он пробудет за решёткой до 22 мая.





Подозреваемого зовут Лутфуллои Назримад, ему 23 года, жены и детей нет, работы нет, по-русски не говорит, но зато имеет высшее образование. Временно был зарегистрирован в хостеле у станции метро Щелковская.