«Показалось, что это красиво»: полиция задержала поджигателя стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокус сити холле»

Любителю побаловаться с огнём теперь светит до 3 лет в колонии.
После трагедии в «Крокусе», по всей стране стали появляться мемориалы. Один из таких организовали в поселении Десёновское Новой Москвы. И он почему-то не понравился 49-летнему местному жителю.
Поэтому мужик поджёг его.
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На следующий день люди своими силами отмыли мемориал.
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А горе-поджигатель засветился на камерах видеонаблюдения, так что его быстро нашли. Свой поступок он объяснил очень своеобразно:
Люди навалили там кучу всякого, игрушек, а мне показалось, что красиво, что это всё горит. Как Вечный огонь.
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Против него возбудили уголовное дело по статье 243.4 «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений». А это штраф до 3 миллионов рублей или до 3 лет колонии.
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