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«Показалось, что это красиво»: полиция задержала поджигателя стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокус сити холле»

«Показалось, что это красиво»: полиция задержала поджигателя стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокус сити холле»

Автор:
08 апреля 2024 13:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Крокус сити холл   Новая москва   мемориал   поджег   теракт   
858
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Любителю побаловаться с огнём теперь светит до 3 лет в колонии.

После трагедии в «Крокусе», по всей стране стали появляться мемориалы. Один из таких организовали в поселении Десёновское Новой Москвы. И он почему-то не понравился 49-летнему местному жителю.

Поэтому мужик поджёг его.

На следующий день люди своими силами отмыли мемориал.

А горе-поджигатель засветился на камерах видеонаблюдения, так что его быстро нашли. Свой поступок он объяснил очень своеобразно:

Люди навалили там кучу всякого, игрушек, а мне показалось, что красиво, что это всё горит. Как Вечный огонь.

Против него возбудили уголовное дело по статье 243.4 «Уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений». А это штраф до 3 миллионов рублей или до 3 лет колонии.


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Метки: Видео   Крокус сити холл   Новая москва   мемориал   поджег   теракт   
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9  комментариев
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30k
Serg2001 45 минут назад
Дожить почти до 50 лет и не обзавестись хоть какими-то мозгами... Это нужно сильно постараться.
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1k
Kra Полминуты назад
ну, если он "со справкой", то и нечему удивляться

Скорее всего отпустят с диагнозом "пироман"
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732
zu4ara 44 секунды назад
Ну пусть синичина посидит, подумает теперь. Может потом осознает...
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279
sioma08 6 минут назад
Сорок девять лет... Дурак дураком!
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8k
Alex 9 минут назад
Старый дегенерат.
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16k
Александр 12 минут назад
Да чё, не видно, что пропитОй йблан? Если сейчас не закрыть "по полной", послезавтра "позвонят, и пообещают закрыть (несуществующий) кредит за поджог военкомата...
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5k
Горожанин 12 минут назад
Лицо отечественного либерала, борца за свободу, справедливость и всё хорошее. Либерализм даёт самой последней мрази самоощущение развитой, прогрессивной, продвинутой и свободной личности. Именно такие личности поджигают избирательные участки, устраивают диверсии на железных дорогах, оскверняют памятники. Это борцы за либеральные ценности - быть свободными от мозгов, разума, совести и всего человеческого. У них либеральное мышление всегда на лице проявленно - как и в этом случае.
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40k
albedo Полчаса назад
Весеннее обострение.
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18k
Majul 37 минут назад
Типичное пропитое быдло с пустой башкой, такая же мразота как и этот цветы с игрушками из Питерской подземки пиз..ла.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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