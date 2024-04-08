«Показалось, что это красиво»: полиция задержала поджигателя стихийного мемориала жертвам теракта в «Крокус сити холле»

В России начали вырубать лес с помощью мобильного лазера

В Беларуси задержали циников, глумившихся над трагедией в "Крокусе"

"Кому не пофиг, алло?": студентку, цинично высказавшуюся о трагедии в "Крокусе", отчислили из вуза

«Скорбь должна быть в душе»: Алла Пугачева оправдалась за долгое молчание после теракта в «Крокусе»

В Госдуме наградили подростков, спасших сотни людей во время теракта в «Крокус Сити Холле»

«Я теперь узбек»: проживающие в России уроженцы Таджикистана рассказали, как на них повлиял...