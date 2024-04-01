Суд отправил за решётку десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Якубджон Юсуфзода — гражданин Таджикистана, он, как и большинство задержанных по делу, разговаривает через переводчика. У обвиняемого есть жена и трое малолетних детей. В России он работал на стройке, место своей регистрации не помнит (это уже становится традицией).

Юсуфзоде, как и остальным девятерым задержанным, предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший смерть человека). Ему грозит пожизненное лишение свободы.