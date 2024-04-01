Суд отправил за решётку десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

По данным следствия, подозреваемый переводил деньги террористам.
Басманный суд Москвы отправил под арест десятого фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным следствия, 25-летний Якубджон Юсуфзода за несколько дней до теракта со своей банковской карты переводил деньги, оплачивая проживание террористов. Подчёркивается, что часть денег он перевёл непосредственно после совершения террористического акта. В СИЗО он пробудет до 22 мая.
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Отмечается, что Якубджона задержали случайно, когда он отказался предоставить свои документы полицейским и попытался от них сбежать. 26 марта суд отправил его под административный арест на 12 суток за неповиновение представителю власти, а позже вскрылась его связь с террористами.
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Якубджон Юсуфзода — гражданин Таджикистана, он, как и большинство задержанных по делу, разговаривает через переводчика. У обвиняемого есть жена и трое малолетних детей. В России он работал на стройке, место своей регистрации не помнит (это уже становится традицией).
Юсуфзоде, как и остальным девятерым задержанным, предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший смерть человека). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
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Заказчика бы за рожу потрогать. Понимаю, что вряд ли возможно, но хотелось бы...