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Суд отправил за решётку десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Суд отправил за решётку десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

Автор:
01 апреля 2024 20:02
Сообщество : Криминал
Метки: Басманный суд   Видео   Крокус сити холл   арест   обвиняемый   сизо   теракт   
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По данным следствия, подозреваемый переводил деньги террористам.

Басманный суд Москвы отправил под арест десятого фигуранта дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл". По данным следствия, 25-летний Якубджон Юсуфзода за несколько дней до теракта со своей банковской карты переводил деньги, оплачивая проживание террористов. Подчёркивается, что часть денег он перевёл непосредственно после совершения террористического акта. В СИЗО он пробудет до 22 мая.

Отмечается, что Якубджона задержали случайно, когда он отказался предоставить свои документы полицейским и попытался от них сбежать. 26 марта суд отправил его под административный арест на 12 суток за неповиновение представителю власти, а позже вскрылась его связь с террористами.

Якубджон Юсуфзода — гражданин Таджикистана, он, как и большинство задержанных по делу, разговаривает через переводчика. У обвиняемого есть жена и трое малолетних детей. В России он работал на стройке, место своей регистрации не помнит (это уже становится традицией).


Юсуфзоде, как и остальным девятерым задержанным, предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц, повлекший смерть человека). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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Метки: Басманный суд   Видео   Крокус сити холл   арест   обвиняемый   сизо   теракт   
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5  комментариев
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39k
albedo 54 минуты назад
Правильно наши все делают - НУЛЕВАЯ терпимость будет очень полезна для мигрантов.
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16k
Александр Сучков 15 минут назад
Пошла тема, что из-за погибших со стороны Беларуси, они имеют право требовать судить этих питаров у себя, а там смертная казнь легализована....
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Вася 39 минут назад
В декабре Путин заявил, что рынок труда в России испытывает охромную потребность в рабочей силе и без приезжих южных соседей бизьнессу пока никак не справиться
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39k
АнтонПолднев 51 минуту назад
Сядете усе ска...

Заказчика бы за рожу потрогать. Понимаю, что вряд ли возможно, но хотелось бы...
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Burzum
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Лесник
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