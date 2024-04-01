СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма, после её слов о задержании преступников, устроивших кровавую трагедию в «Крокус Сити Холле»

После теракта в «Крокус Сити Холле» высказались очень многие. Среди них были депутаты, общественники, звёзды разной величины и, конечно же, рядовые граждане. Все выражали соболезнования родным погибших и желали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Заявление сделала и певица Манижа Сангин (творческий псевдоним «Манижа»). Её слова восприняли крайне неоднозначно, потому что о теракте было сказано очень мало, зато был месседж о покойной родственнице девушки и о каких-то последствиях, которые якобы «обрушатся на таджиков».