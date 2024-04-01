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СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма, после её слов о задержании преступников, устроивших кровавую трагедию в «Крокус Сити Холле»

СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма, после её слов о задержании преступников, устроивших кровавую трагедию в «Крокус Сити Холле»

Автор:
01 апреля 2024 16:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Крокус сити холл   Манижа   жертвы   следственный комитет   теракт   
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Девушка назвала это «публичной пыткой».

После теракта в «Крокус Сити Холле» высказались очень многие. Среди них были депутаты, общественники, звёзды разной величины и, конечно же, рядовые граждане. Все выражали соболезнования родным погибших и желали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Заявление сделала и певица Манижа Сангин (творческий псевдоним «Манижа»). Её слова восприняли крайне неоднозначно, потому что о теракте было сказано очень мало, зато был месседж о покойной родственнице девушки и о каких-то последствиях, которые якобы «обрушатся на таджиков».

Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. И последние несколько лет я много думаю о том, что я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А ещё я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся её. А ещё я рада, что она не видела ту зверскую ночь, не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка.

Манижа выложила ролик в Instagram*, на него обратила внимание Алла Пугачева и написала коммент: «Прости!» А ещё на сообщение среагировал соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов. Он обратил внимание на слова певицы о «публичной пытке» и попросил СК провести экспертизу ролика на предмет оправдания терроризма.

В 2021 году Манижа представляла Россию на «Евровидении», в 2022-м уехала из страны.

По состоя‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​‌‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​нию на 06:00 30.03.2024 в результате теракта в «Крокус Сити Холл» пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей), - сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

*Instagram* - владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена.

* Запрещены в РФ

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Метки: Видео   Крокус сити холл   Манижа   жертвы   следственный комитет   теракт   
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38  комментариев
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60k
Мойша Час назад
Интересный вопрос: а какое чмо выставил Манижу на конкурс в 2021 году? Может это чмо тоже свалило, или еще сидит где-нибудь в министерствах? Если сидит - то гнать его поганой метлой на вольные хлеба.
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523
FlakoBoy Полчаса назад
А чего это она опухшая вся? Бухает или почки уже всё?
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3k
Oleg SC Полчаса назад
Эх времена,,,,всякая дура из себя умную пытается состроить.
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52k
Крымчанка Полчаса назад
Паранджу одеть на это мочало и выгнать в родной кишлак. Пусть там блеет.
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29k
Matrosskin Полчаса назад
"ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка" - ну и чем она возмущена? Как будто это плохой ответ за содеянное. Око за око, кровная месть - разве нет? Интересно - в каком бы состоянии притащили бы на суд шариата обвиняемых в подобном. Там бы наверное вообще одно туловище дожило бы.
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32k
Axel Полчаса назад
"...назвала это «публичной пыткой»"
И что в этом плохого? Пусть укронацисткие ублюдки и тех кого они наняли знают, что их ждёт. Русские медведи не только белые и пушистые бывают. Есть бурые и злые где-то)
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527
Eric Cartman 43 минуты назад
Надеюсь, что по итогу этой пугачихиной подстилке заочно впаяют срок и до конца ее тупой жизни запретят приезжать в Россию.
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6k
Владимир 49 минут назад
так сами же их тут всех пригрели.
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−10
pilot52 49 минут назад
Не разберу, где в её словах оправдание терроризма? Осуждение преследования по национальному признаку и пыток - да, есть.
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31k
Головасыр коричнештанник 50 минут назад
ну зачем??? зачем они высказывают своё мнение на камеру? они же просто клоуны. сами себе такую работу выбрали
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6k
hhwost 52 минуты назад
осторожнее надо на такие болезненные вопросы высказываться.
"тут эхо: скажешь одно, а разнесут - другое" (с)
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3k
Bar 53 минуты назад
Очередная бл*ядина?
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31k
AzuveR 54 минуты назад
У чуркабесов нет пола, что мужик,что баба,один буй ,ЧУРКАБЕС . И да,я не националист.
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12k
Том Сойер Час назад
Эта старая б.лядь извинилась перед ней - вот же она мерзкое животное....
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357
dasn7 Час назад
Она недовольна чем-то?
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2M
Иван Кемеров Час назад
Вот последнее (крайнее) видео от данной персоны.
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8k
Alex Час назад
Шалава - ла-ла-ла-ла-ла-ла
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3k
Fiverknot Час назад
А че эта шмара за Россию выступала?
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1k
Эрик Час назад
Да, Алла Борисовна, не ожидал такого.
Ваше "прости" ей, похлеще "простите нас" по-Ахеджаковски!
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5k
Максим Макашев 2 часа назад
в 2022-м уехала из страны
***************************
её счастье, что уехала, а то бы уже извинялась на камеру и говорила, что её неправильно поняли
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2734 поста (2687 в горячем)

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