СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма, после её слов о задержании преступников, устроивших кровавую трагедию в «Крокус Сити Холле»

Девушка назвала это «публичной пыткой».
После теракта в «Крокус Сити Холле» высказались очень многие. Среди них были депутаты, общественники, звёзды разной величины и, конечно же, рядовые граждане. Все выражали соболезнования родным погибших и желали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Заявление сделала и певица Манижа Сангин (творческий псевдоним «Манижа»). Её слова восприняли крайне неоднозначно, потому что о теракте было сказано очень мало, зато был месседж о покойной родственнице девушки и о каких-то последствиях, которые якобы «обрушатся на таджиков».
Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. И последние несколько лет я много думаю о том, что я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А ещё я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся её. А ещё я рада, что она не видела ту зверскую ночь, не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка.
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Манижа выложила ролик в Instagram*, на него обратила внимание Алла Пугачева и написала коммент: «Прости!» А ещё на сообщение среагировал соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов. Он обратил внимание на слова певицы о «публичной пытке» и попросил СК провести экспертизу ролика на предмет оправдания терроризма.
В 2021 году Манижа представляла Россию на «Евровидении», в 2022-м уехала из страны.
По состоянию на 06:00 30.03.2024 в результате теракта в «Крокус Сити Холл» пострадали 695 человек (в том числе 15 детей), из них 144 человека погибли (в том числе 5 детей), - сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.
*Instagram* - владелец компания Meta* признана в России экстремистской и запрещена.
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И что в этом плохого? Пусть укронацисткие ублюдки и тех кого они наняли знают, что их ждёт. Русские медведи не только белые и пушистые бывают. Есть бурые и злые где-то)
То есть увидела не горе людей, а потенциальные проблемы для себя и соотечественников.
Оправданий терроризма нет... Только ведёт она себя не как гражданка России, а как гражданка Таджикистана. И это её выбор, и вполне возможно, что его могут закрепить.
Ещё раз, она не является стороной конфликта в СВО. А в нынешние времена это могут себе позволить только граждане других стран - не России.
"тут эхо: скажешь одно, а разнесут - другое" (с)
они и родятся так же, а потом существуют - через жопу.
2. Терроризм нацианальности может и не имеет. А вот террористы - имеют.
3. Разжигать русофобию - это прям сейчас в мире правильно и рукопожатно, а вот дискриминация таджиков - это другое, да ? Это так не работает.
Ваше "прости" ей, похлеще "простите нас" по-Ахеджаковски!
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её счастье, что уехала, а то бы уже извинялась на камеру и говорила, что её неправильно поняли