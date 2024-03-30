Власти Петербурга за неделю выявили более 400 мигрантов, подлежащих выдворению

К слову, многие приезжие сейчас и сами рады покинуть Россию. Об этом сообщили власти Таджикистана.
За прошедшую неделю суды Санкт-Петербурга постановили выдворить из России 418 приезжих, нарушивших миграционное законодательство. Ещё 48 человек должны будут заплатить штраф и самостоятельно покинуть территорию России. Отмечается, что за неделю в суды Северной столицы поступило 584 дела о нарушении приезжими миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП), за неделю суды успели рассмотреть 515 дел.
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Добавим, что власти Таджикистана сообщили, что и без всякой депортации наблюдают сейчас массовый отток своих граждан из России. Некоторые ещё в Таджикистане начали сдавать билеты рейсы до России.
"Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает", — сообщила заместитель министра труда Таджикистана Шахноза Нодири.
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Дшамшуты, дилдошоны и прочие-пропали.
И это хорошо, ни смотря на то, что такси подоражало