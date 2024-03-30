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Власти Петербурга за неделю выявили более 400 мигрантов, подлежащих выдворению

Власти Петербурга за неделю выявили более 400 мигрантов, подлежащих выдворению

Автор:
30 марта 2024 20:40
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Санкт-Петербург   депортация   мигранты   нарушения   таджикистан   
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К слову, многие приезжие сейчас и сами рады покинуть Россию. Об этом сообщили власти Таджикистана.

За прошедшую неделю суды Санкт-Петербурга постановили выдворить из России 418 приезжих, нарушивших миграционное законодательство. Ещё 48 человек должны будут заплатить штраф и самостоятельно покинуть территорию России. Отмечается, что за неделю в суды Северной столицы поступило 584 дела о нарушении приезжими миграционного законодательства (ст. 18.8 КоАП), за неделю суды успели рассмотреть 515 дел.

Добавим, что власти Таджикистана сообщили, что и без всякой депортации наблюдают сейчас массовый отток своих граждан из России. Некоторые ещё в Таджикистане начали сдавать билеты рейсы до России.


"Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать. Мы сейчас отслеживаем ситуацию, у нас приезжает [в Таджикистан] больше, чем уезжает", — сообщила заместитель министра труда Таджикистана Шахноза Нодири.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   депортация   мигранты   нарушения   таджикистан   
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8  комментариев
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4k
Бровеносец в потёмках 44 минуты назад
Наконец-то взялись за них. Меня вчера впервые за несколько лет остановили. Даже документы не стал смотреть, заглянул в окно, увидел, что русский и отпустил. А такси, Газели, Портеры подряд из потока дёргают, очередь на проверку стоит.
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15k
Ничоси 15 минут назад
Не знаю как в Питере, а в Москве теперь такси "комфорт" приезжают Андреи,Сергеи, Юрии и тд.
Дшамшуты, дилдошоны и прочие-пропали.
И это хорошо, ни смотря на то, что такси подоражало
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2k
Pogost 21 минуту назад
Вы явно плохо искали....
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35k
Юр21 Полчаса назад
А сколько в Питербурге арестовано лиц незаконно устраивавших этих мигрантов? Без выкорчёвывания этих паразитов на место этих 400 привезут 4000...
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8k
Alex Полчаса назад
капля в море
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5k
Tuskub Полчаса назад
..тут многолетняя таблетка только одна и прописывать ее надо *** ским "сотрудникам" и нашим "соотечественникам" (именно - в кавычках, ибо они и не сотрудники и не соотечественнки). Жесточайший штраф и реальный срок - и все, "таблетка" будет действовать
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4k
Наталья 50 минут назад
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5k
Максим Макашев 59 минут назад
а ппиизздддююллеей на дорожку выписать, чтобы дорогу в Россию забыли?
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1925 постов (1932 в горячем)
Лесник
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