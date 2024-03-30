Власти Петербурга за неделю выявили более 400 мигрантов, подлежащих выдворению

"По-любому трофей"

В Питере силовики накрыли компанию, выдававшую мигрантам липовые сертификаты о сдаче тестов для...

«Живут в своё удовольствие»: в Питере женщина приехала выяснять, почему застройщик не отдаёт ей...

«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во...

«Я теперь узбек»: проживающие в России уроженцы Таджикистана рассказали, как на них повлиял...

Лично в руки: в Питере новоиспечённым гражданам России вручили паспорта и сразу же - повестки в...