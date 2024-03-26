В Ингушетии задержали чемпиона мира по джиу-джитсу по подозрению в связях с террористами

25-летний спортсмен - многократный призёр российских и международных соревнований.
Недавно сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии более 30 пособников ИГИЛ*. Преступников заблокировали в одном из частных домов и они открыли огонь, силовики вступили в бой и нейтрализовали 6 бандитов. Остальных скрутили, изъяли у них оружие и взрывное устройство, и отвезли на допрос.
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Ранее появилась информация, что террористы, устроившие жуткую бойню в «Крокус Сити Холле», 2 месяца провели в лагерях ИГИЛ* на территории Турции. И силовики этой страны заявили, что информируют Москву и готовы сотрудничать с ней для противодействию терроризму. Сегодня в Турции задержали 147 человек, их подозревают в причастности к тому самому ИГИЛ*.
Также установили всех родственников террористов, которые убили невинных людей в «Крокусе». И к ним пришли местные силовики. Сейчас с роднёй проводятся следственные мероприятия, их взял под контроль глава Таджикистана Эмомали Рахмон.
А в Ингушетии задержали ещё одного подозреваемого в связях с ИГИЛ* - чемпиона мира по джиу-джитсу Сейда-Умара Имагожева. 25-летний спортсмен - многократный победитель и призёр российских и международных соревнований. По предварительным данным, он поддерживал плотные контакты с ИГИЛ* и оказывал им помощь в преступлениях. Остальные детали пока неизвестны.
По данным СК и Минздрава, в теракте в «Крокус Сити Холле» погибло 139 человек, пострадало - 121. Исполнителей этого зверского преступления задержали, сейчас они в СИЗО. Туда же отправили тех, кто продал им машину и предоставил квартиру для проживания. Следствие продолжается.
*запрещенная в России террористическая организация.
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чет прям хорошенько взялись, давно бы так..