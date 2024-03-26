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В Ингушетии задержали чемпиона мира по джиу-джитсу по подозрению в связях с террористами

В Ингушетии задержали чемпиона мира по джиу-джитсу по подозрению в связях с террористами

Автор:
26 марта 2024 15:56
Сообщество : Криминал
Метки: Крокус сити холл   ФСБ   Чемпион   джиу-джитсу   задержание   ингушетия   силовики   террористы   
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25-летний спортсмен - многократный призёр российских и международных соревнований.

Недавно сотрудники ФСБ задержали в Ингушетии более 30 пособников ИГИЛ*. Преступников заблокировали в одном из частных домов и они открыли огонь, силовики вступили в бой и нейтрализовали 6 бандитов. Остальных скрутили, изъяли у них оружие и взрывное устройство, и отвезли на допрос.

Ранее появилась информация, что террористы, устроившие жуткую бойню в «Крокус Сити Холле», 2 месяца провели в лагерях ИГИЛ* на территории Турции. И силовики этой страны заявили, что информируют Москву и готовы сотрудничать с ней для противодействию терроризму. Сегодня в Турции задержали 147 человек, их подозревают в причастности к тому самому ИГИЛ*.

Также установили всех родственников террористов, которые убили невинных людей в «Крокусе». И к ним пришли местные силовики. Сейчас с роднёй проводятся следственные мероприятия, их взял под контроль глава Таджикистана Эмомали Рахмон.

А в Ингушетии задержали ещё одного подозреваемого в связях с ИГИЛ* - чемпиона мира по джиу-джитсу Сейда-Умара Имагожева. 25-летний спортсмен - многократный победитель и призёр российских и международных соревнований. По предварительным данным, он поддерживал плотные контакты с ИГИЛ* и оказывал им помощь в преступлениях. Остальные детали пока неизвестны.

По данным СК и Минздрава, в теракте в «Крокус Сити Холле» погибло 139 человек, пострадало - 121. Исполнителей этого зверского преступления задержали, сейчас они в СИЗО. Туда же отправили тех, кто продал им машину и предоставил квартиру для проживания. Следствие продолжается.
*запрещенная в России террористическая организация.

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Метки: Крокус сити холл   ФСБ   Чемпион   джиу-джитсу   задержание   ингушетия   силовики   террористы   
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12  комментариев
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16k
ron 57 минут назад
Я так понимаю, Сейд-Умар Имагожев читает фишки? ))
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6k
Трям Минуту назад
Теперь будет чемпионом мира по приседанию на бутылку!
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14k
..: Атеист :.. 7 минут назад
первый.. второй.. третий...
чет прям хорошенько взялись, давно бы так..
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8k
Alex 39 минут назад
Мочить пид**ра!
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327
Игорь Час назад
Просто неисправимые какие то! Ну что этому чемпиону было плохо в России? Почему он встал на сторону её врагов?
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10
Дон Румата Игорь 5 минут назад
Потому что среднеазиаты ненавидят Россию. По определению. На уровне "базы". Просто потому, что им нужно кого - то ненавидеть. Просто потому, что рабы... что на своей родине, что в России.
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4k
Максим Макашев Час назад
Началось?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2706 постов (2661 в горячем)

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