В Ингушетии задержали чемпиона мира по джиу-джитсу по подозрению в связях с террористами

Ранее появилась информация, что террористы, устроившие жуткую бойню в «Крокус Сити Холле», 2 месяца провели в лагерях ИГИЛ* на территории Турции. И силовики этой страны заявили, что информируют Москву и готовы сотрудничать с ней для противодействию терроризму. Сегодня в Турции задержали 147 человек, их подозревают в причастности к тому самому ИГИЛ*.

Также установили всех родственников террористов, которые убили невинных людей в «Крокусе». И к ним пришли местные силовики. Сейчас с роднёй проводятся следственные мероприятия, их взял под контроль глава Таджикистана Эмомали Рахмон.