"Закон есть закон": глава Ингушетии прокомментировал задержание старшего брата

Родственник чиновника, по данным следствия, был членом преступной группы, похитившей из бюджета более 2 млрд рублей.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов впервые прокомментировал задержание своего старшего брата Магомеда-Башира, который подозревается в хищении бюджетных средств из Пенсионного фонда России (ПФР).
Калиматов выступил перед подчинёнными в начале заседания правительства. Чиновник подчеркнул, что захотел внести ясность в ситуацию, чтобы избежать разных толкований касательно его семьи.
"Мой брат задержан. Следствие идёт, следственная проверка идёт, решение будет принимать суд. Как брату мне это огорчительно, но закон есть закон. Хотелось, чтобы все это понимали и в своей работе и жизни тоже этим руководствовались. Закон для всех одинаков. Там есть адвокат, следователь. А всё остальное это следствие и суд определит", — заявил Калиматов.
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Магомеда-Башира Калиматова задержали 23 мая в рамках расследования дела о крупном хищении средств из ПФР Ингушетии. ФСБ занимается расследованием дела с февраля 2023 года. Тогда в Ингушетии и Северной Осетии были задержаны 34 человека. Однако клубок до конца ещё не распутан и в уголовном деле появляются всё новые фигуранты. Следствие считает, что брат главы Ингушетии, руководивший почтовым управлением республики, состоял в организованном преступном сообществе, члены которого похитили из Пенсионного фонда республики более 2 млрд рублей.
"ОПС использовала следующую схему: отделение ПФР по Ингушетии в 2019–2021 годах запрашивало у центрального управления фонда дополнительные средства на выплату пенсий и не предоставляло обоснований для этого. Через единую систему электронного документооборота ПФР были сформированы реестры поручений с внесенными в них «заведомо ложными сведениями» о начислении разовых выплат до 2020 года. В некоторых случаях на основе фальшивого перерасчета единовременная выплата на одного пенсионера в месяц могла составлять более 500 тыс. руб." — пишут СМИ.
По данным следствия, преступное сообщество создали глава отделения Пенсионного фонда России в Ингушетии Ислам Сейнароев и руководитель местного отделения "Почты России" Камбулат Сукиев. Сейнароеву удалось скрыться, его объявили в международный розыск.
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Ага....брат украл 2 лярда, а он (глава) был не в курсе, как это мило.....))))аж прослезился...
Одинокий ковбой с револьверами на перевес врывается в бюджет, стреляя на право и лево требует отдать ему лярдов 20.....
а старший брат, хранитель бюджета, преграждая путь говорит озлобленному брату : брат мой не позорь нашу семью не требуй больше чем сможешь унести, и чтобы ты ни кого тут не пострелял вот тебе долика в 10% от желаемой суммы.....
И вообще заходи периодически буду отрывая от сердца своих граждан делиться с тобой....
)))))))))))))
Не напомнишь?