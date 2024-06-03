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"Закон есть закон": глава Ингушетии прокомментировал задержание старшего брата

"Закон есть закон": глава Ингушетии прокомментировал задержание старшего брата

Автор:
03 июня 2024 17:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ПФР   ФСБ   глава региона   задержание   ингушетия   коррупция   
2004
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Родственник чиновника, по данным следствия, был членом преступной группы, похитившей из бюджета более 2 млрд рублей.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов впервые прокомментировал задержание своего старшего брата Магомеда-Башира, который подозревается в хищении бюджетных средств из Пенсионного фонда России (ПФР).


Калиматов выступил перед подчинёнными в начале заседания правительства. Чиновник подчеркнул, что захотел внести ясность в ситуацию, чтобы избежать разных толкований касательно его семьи.


"Мой брат задержан. Следствие идёт, следственная проверка идёт, решение будет принимать суд. Как брату мне это огорчительно, но закон есть закон. Хотелось, чтобы все это понимали и в своей работе и жизни тоже этим руководствовались. Закон для всех одинаков. Там есть адвокат, следователь. А всё остальное это следствие и суд определит", — заявил Калиматов.

Магомеда-Башира Калиматова задержали 23 мая в рамках расследования дела о крупном хищении средств из ПФР Ингушетии. ФСБ занимается расследованием дела с февраля 2023 года. Тогда в Ингушетии и Северной Осетии были задержаны 34 человека. Однако клубок до конца ещё не распутан и в уголовном деле появляются всё новые фигуранты. Следствие считает, что брат главы Ингушетии, руководивший почтовым управлением республики, состоял в организованном преступном сообществе, члены которого похитили из Пенсионного фонда республики более 2 млрд рублей.


"ОПС использовала следующую схему: отделение ПФР по Ингушетии в 2019–2021 годах запрашивало у центрального управления фонда дополнительные средства на выплату пенсий и не предоставляло обоснований для этого. Через единую систему электронного документооборота ПФР были сформированы реестры поручений с внесенными в них «заведомо ложными сведениями» о начислении разовых выплат до 2020 года. В некоторых случаях на основе фальшивого перерасчета единовременная выплата на одного пенсионера в месяц могла составлять более 500 тыс. руб." — пишут СМИ.

По данным следствия, преступное сообщество создали глава отделения Пенсионного фонда России в Ингушетии Ислам Сейнароев и руководитель местного отделения "Почты России" Камбулат Сукиев. Сейнароеву удалось скрыться, его объявили в международный розыск.

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Метки: ПФР   ФСБ   глава региона   задержание   ингушетия   коррупция   
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18  комментариев
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 52 минуты назад
И чего только не скажут.....лишь бы не вышли на главу Ингушетии.
Ага....брат украл 2 лярда, а он (глава) был не в курсе, как это мило.....))))аж прослезился...
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5k
grigorenko vladislav 10 минут назад
"Вся ситуация, которая у нас складывается, и динамика у нас положительная, президент это оценил, значит, и рекомендовал дальше, не сбавляя темпов, работать..." - звучит просто обворожительно! Из одного только пенсионного фонда двя лярда сп@здили, но динамика положительная! Как брату мне это огорчительно, что всего два, но... Бум работать не сбавляя темпов! Был у президента, он оценил. Ох@еть не встать! Я, конечно, не президент, даже близко не стоял, но по моим скромным оценкам я б это оценил вплоть до вышки для главы республики, который типа ни сном, ни родом, что его брат госхищениями промышляет.
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292
Бывалый Трус 44 минуты назад
Главная интрига - кто же глава этой преступной организации?
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4
Антон Головкин Бывалый Трус Полчаса назад
Силюкаев
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517
jeka 46 минут назад
Я так представляю ограбление бюджета:
Одинокий ковбой с револьверами на перевес врывается в бюджет, стреляя на право и лево требует отдать ему лярдов 20.....
а старший брат, хранитель бюджета, преграждая путь говорит озлобленному брату : брат мой не позорь нашу семью не требуй больше чем сможешь унести, и чтобы ты ни кого тут не пострелял вот тебе долика в 10% от желаемой суммы.....
И вообще заходи периодически буду отрывая от сердца своих граждан делиться с тобой....
)))))))))))))
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3k
System 52 минуты назад
Какая мелочь, 2 миллиарда. Да мы еще скинемся, даже те, кто в месяц 30тыс получают. Вы главное НДС, акцизы на топливо и налоги побольше сделайте. Эту срану исправит только смертная казнь, как в Китае. ДА, будут воровать, но будут и утилизироваться, а не как у нас. Украл вагон денег и шесть лет условно. Этот [мат]**й цирк с конями уже насто***л.
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757
ivandike Час назад
И типа он не вкурсах был
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3
Александр Час назад
В таких случаях уходят в отставку.
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547
Corkscrew Час назад
Ах эти кавказские дотационные регионы. Нихрена не производят, зато бюджетные средства там воруют с размахом. А то, понимаешь, чего это эти русские живут за счет Кавказа ээээээээ!!!???
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15k
..: Атеист :.. 2 часа назад
2 лярда? Да с таким баблом может и откупится.)) Это не булку хлеба спереть из магазина. Очень надеюсь все причастные все же сядут.. и надолго!
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17k
ss 2 часа назад
Вот чем Ингушетия отличается от Чечни...
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9k
Antonium 2 часа назад
Dura lex, sed lex. Жаль что не для всех это работает.
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Burzum
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