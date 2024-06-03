"Закон есть закон": глава Ингушетии прокомментировал задержание старшего брата

Магомеда-Башира Калиматова задержали 23 мая в рамках расследования дела о крупном хищении средств из ПФР Ингушетии. ФСБ занимается расследованием дела с февраля 2023 года. Тогда в Ингушетии и Северной Осетии были задержаны 34 человека. Однако клубок до конца ещё не распутан и в уголовном деле появляются всё новые фигуранты. Следствие считает, что брат главы Ингушетии, руководивший почтовым управлением республики, состоял в организованном преступном сообществе, члены которого похитили из Пенсионного фонда республики более 2 млрд рублей.



