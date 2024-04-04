Сотрудники ФСБ скрутили троих пособников террористов из «Крокус сити холла»

Один из них - гражданин России. Двое - иностранцы, все выходцы из Центральной Азии. По данным следствия, они переводили террористам деньги на покупку оружия, автомобиля «Рено», на котором те передвигались и вербовали других пособников.

По последней информации, трагедия в «Крокусе» унесла жизни 144 человек, 551 - пострадало.