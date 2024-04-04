Сотрудники ФСБ скрутили троих пособников террористов из «Крокус сити холла»

Задержания всех причастных к этому страшному преступлению продолжаются.
Силовики провели операцию и задержали подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе». Сотрудники работали в Москве, Екатеринбурге и Омске.
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Один из них - гражданин России. Двое - иностранцы, все выходцы из Центральной Азии. По данным следствия, они переводили террористам деньги на покупку оружия, автомобиля «Рено», на котором те передвигались и вербовали других пособников.
По последней информации, трагедия в «Крокусе» унесла жизни 144 человек, 551 - пострадало.
Сегодня же в Тамбовской области задержали гражданина из ближнего зарубежья и шестерых его подельников. У них был бизнес по оформлению приезжим фиктивного отцовства. Преступники находили россиянок с детьми, у которых в свидетельстве о рождении в графе «отцовство» стоял прочерк. И предлагали им за деньги вписать туда мигрантов. После этого приезжие получали ВНЖ в упрощённом порядке.
«Бизнесмен» успел наварить на этом 3,6 миллиона рублей и легализовал 45 иностранцев. Вероятно, теперь с ними тоже побеседуют.
И ещё одно задержание - на этот раз приняли экс-начальника отдела МВД «Коммунарский» Андрея Тургенева и инспектора того же отдела Вадима Магана. Следствие подозревает, что в период с 1 января по 31 августа 2022 года они фиктивно поставили на миграционный учет более 1 тыс. иностранцев.
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Ищут и уничтожают всех независимо от срока давности.
Иначе говоря - срока давности для террористов в России нет, как нет срока давности для нацистских преступников.