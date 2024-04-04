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Сотрудники ФСБ скрутили троих пособников террористов из «Крокус сити холла»

Сотрудники ФСБ скрутили троих пособников террористов из «Крокус сити холла»

Автор:
04 апреля 2024 17:35
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Крокус сити холл   ФСБ   задержание   пособники   силовики   теракт   
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Задержания всех причастных к этому страшному преступлению продолжаются.

Силовики провели операцию и задержали подозреваемых в причастности к теракту в «Крокусе». Сотрудники работали в Москве, Екатеринбурге и Омске.

Один из них - гражданин России. Двое - иностранцы, все выходцы из Центральной Азии. По данным следствия, они переводили террористам деньги на покупку оружия, автомобиля «Рено», на котором те передвигались и вербовали других пособников.

По последней информации, трагедия в «Крокусе» унесла жизни 144 человек, 551 - пострадало.

Сегодня же в Тамбовской области задержали гражданина из ближнего зарубежья и шестерых его подельников. У них был бизнес по оформлению приезжим фиктивного отцовства. Преступники находили россиянок с детьми, у которых в свидетельстве о рождении в графе «отцовство» стоял прочерк. И предлагали им за деньги вписать туда мигрантов. После этого приезжие получали ВНЖ в упрощённом порядке.

«Бизнесмен» успел наварить на этом 3,6 миллиона рублей и легализовал 45 иностранцев. Вероятно, теперь с ними тоже побеседуют.

И ещё одно задержание - на этот раз приняли экс-начальника отдела МВД «Коммунарский» Андрея Тургенева и инспектора того же отдела Вадима Магана. Следствие подозревает, что в период с 1 января по 31 августа 2022 года они фиктивно поставили на миграционный учет более 1 тыс. иностранцев.

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Метки: Видео   Крокус сити холл   ФСБ   задержание   пособники   силовики   теракт   
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6  комментариев
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39k
albedo Час назад
Пусть помнят - ни один из организаторов терактов в России не выжил.
Ищут и уничтожают всех независимо от срока давности.
Иначе говоря - срока давности для террористов в России нет, как нет срока давности для нацистских преступников.
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1k
Denkk Полминуты назад
интересно как оформят ключевые фигуры?
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3k
Pioner76 16 минут назад
Проклятые чурбаны.
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Lexx Час назад
Ухи уже отрезали?
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2749 постов (2702 в горячем)

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